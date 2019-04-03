С парадного входа

Они — подростки, но ходят на лекции в университет. Им не нужны репетиторы. Их имена в числе победителей и призеров олимпиад и конкурсов. Вундеркинды, супершкольники? Нет, простые ученики университетских профильных классов. Может быть, только чуть серьезнее своих сверстников. С ними занимаются сильнейшие преподаватели ведущего псковского вуза. Эти ребята знают, к чему стремиться и как достигать своих целей.

В вузе как дома

Семён Смородин учится на третьем курсе факультета русской филологии и иностранных языков Псковского университета. Он перешел в 10 класс, когда его школа — лицей № 22 — присоединилась к проекту «Университетские классы». — Я учился в лицейском классе, — говорит он. — Нашим профилем была экономика и право. Став университетским классом, мы углубленно изучали эти предметы с преподавателями вуза. А я смог поступить на желаемую специальность, да еще и на бюджетное место. Каждую субботу школьники превращались в студентов — шли на лекции в университет. — До сих пор помню наши первые университетские пары, — рассказывает Семён. — Непривычные полтора часа вместо 40 минут урока, которые невозможно было просто отсидеть — надо активно работать. Со временем втянулись. А когда поступили в универ, то все в нем уже знали, были такими «старичками». Двери вуза всегда открыты для школьников. Кроме лекций они принимают участие во внутривузовских спортивных и творческих мероприятиях, пользуются лабораториями, библиотекой, посещают бассейн. Старшеклассники из университетских классов проходят обучение по программе «Адаптированное изучение предметов высшей школы». А затем могут участвовать в интеллектуальном конкурсе «Университетский класс». Хорошие результаты в нем — дополнительные баллы для поступления в ПсковГУ. — Участие в конкурсах позволило мне добавить в копилочку 10 баллов к ЕГЭ, а при поступлении каждый балл на счету, — рассказывает выпускница университетского класса, студентка второго курса финансово-экономического факультета ПсковГУ Яна Кузнецова. Сейчас она еще и куратор таких классов в школе № 18. Студенческий куратор, как и куратор-преподаватель, закреплен за каждым университетским классом. Общение между студентами и школьниками идет на пользу обеим сторонам, считают в вузе. Сам же образовательный процесс в университетских классах осуществляется в соответствии с учебными программами, разработанными ПсковГУ, которые согласованы с администрацией общеобразовательного учреждения. Нагрузка в классах зависит от профиля и учебных планов, составленных руководителями школ. Занятия проводятся как в школах, так и непосредственно в самих аудиториях и учебных лабораториях ПсковГУ во второй половине дня.

КСТАТИ 50 % выпускников университетских классов становятся студентами ПсковГУ, а значит, остаются в регионе.

СПРАВКА Узнать больше или стать участником проекта «Университетские классы» можно по телефону 8 (8112) 79-76-32 или по электронной почте pskov_ypk@mail.ru.

Вовремя сориентировать

Идея создания университетских классов пришла первому ректору университета Юрию Демьяненко. Он полагал, что система позволит решить сразу несколько важных задач. Для вуза — обеспечение притока абитуриентов. Для школьников и их родителей — ранняя профориентация, осознанный выбор профессии старшеклассником. Для региона — возможность усилить кадровый потенциал. Пять лет работы университетских классов доказали: задачи успешно решаются. Важно, что сам проект оказался интересен и востребован школьниками. Когда-то все начиналось с 44 учеников. Сейчас их — 600! В нем участвует уже дюжина школ, а начиналось все с двух. Псковский педагогический комплекс подключился к проекту одним из первых. На первом этапе работы еще не было нормативно-правовой базы, поэтому принимали всех желающих. Сейчас, чтобы поступить, надо выдержать серьезный конкурс. В следующем году в школе планируют открыть только один университетский класс, а заявлений уже на два. — Поначалу были сомнения, — признается директор ППК Любовь Николаева. — Мы переживали, что дублируем уже имеющиеся профильные классы в том же лицее «Развитие» или Техническом лицее, но, когда в наши классы стали поступать школьники со всех школ города, мы поняли, что проект успешен. Среди показателей его востребованности — стабильность комплектования классов. Оттока ребят практически нет. — До выпускных экзаменов доходят все в полном составе, — говорит Любовь Николаева. — На ЕГЭ показывают результаты выше средних, а поступать все чаще предпочитают в Псковский университет. При этом главная цель проекта — вовсе не поступление в ПсковГУ как можно большего числа псковских выпускников. — Куда важнее, чтобы у ребят формировалась профессиональная ориентация, чтобы они без проблем адаптировались к образовательным программам высшего образования, — уверяет руководитель отделения «Университетские профильные классы» Лариса Прокофьева. Общение школьников не только с учителями, но и с преподавателями университета повышает качество обучения. Об этом говорят и результаты ЕГЭ. Баллы по профильным предметам у выпускников университетских классов превышают средние показатели итоговой аттестации по городу и области. — Я не планировала поступать в ПсковГУ. Но после двух лет учебы в университетском классе я по-новому взглянула на наш вуз, — рассказывает участница проекта, одиннадцатиклассница из ППК Дарья Белова. — Я точно знаю, что получу здесь достойное образование. Планирую поступать на физико-математический факультет по направлению «прикладная информатика». Наибольшей же популярностью у школьников пользуются факультеты естественных наук, медицинского и психологического образования, русской филологии и иностранных языков, юридический, финансово-экономический, вычислительной техники и электроэнергетики.