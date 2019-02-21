Это космос!

Президент России Владимир Путин 20 февраля в своем послании Федеральному Собранию уделил особое внимание развитию образования, обеспечению промышленности подготовленными современными производственными кадрами. Глава государства заявил о необходимости развития сети детских технопарков «Кванториум». В этом направлении работа в Псковской области уже давно ведётся. Зачем робот носит кегли? Как зажечь меч? Что творится в виртуальной реальности? Почему коллега слишком красный? Какое отношение сахарный тростник имеет к 3D моделированию? Сколько золота в золотом кольце? Обозреватель «Псковской правды» на пару часов превратилась в кванторианца и познакомилась с работой технопарка изнутри. О псковском «Кванториуме», что открылся для школьников осенью прошлого года (фоторепортаж с открытия смотрите здесь), я писала с десяток раз. Примерно столько же – мои коллеги. Каждый раз, когда дело доходило до описания квантов (научных лабораторий по-другому), получалось сухо, потому что непонятно. Непонятно, как из принтера выходит не листок бумаги с буквами, а целая машинка или свисток. Непонятно, как в небе ведут съемку эти похожие на стрекоз летательные аппараты. Да почти все непонятно! Чтобы стало хоть чуточку яснее нас, журналистов, пригласили в этот самый «Кванториум» - посмотреть, пощупать, понажимать.

Партия с ботом

Начали с VК/AR- квантума. Поди, разберись, что это такое. Оказывается, виртуальная, смешенная и дополненная реальность. Занимаются здесь тем, что разрабатывают наполнение этой реальности. Хочешь попробовать себя в роли космонавта? Пожалуйста! Желаешь оказаться на футбольном стадионе в разгар решающего матча? Нет проблем. Мне, правда, досталась шахматная партия с ботом. С кем? Со специальной программой. В шахматы я не играю. Я так сразу честно и сказала. Мне ответили, что это неважно. В принципе, так и вышло. Я надела очки виртуальной реальности. В обе руки мне дали загогулинки с кнопочками. Я ими махала в разные стороны, но так и не смогла сдвинуть с места ни одной фигурки. Напротив сидел виртуальный человечек инопланетного вида и явно надо мной реальной потешался.

КСТАТИ Псковский «Кванториум» посещают бесплатно 800 детей в год со всей области. Для кванторианцев предусмотрены несколько уровней обучения: нулевой (стартовый), первый (базовый) и второй (продвинутый), а также обучение в проектных командах.

Конструкция с мозгом

Пошли дальше. В Промробоквантум. Это там, где роботы – конструкции с мозгом. С ними как-то все понятнее. Собирают их школьники, они же решают, что данный конкретный робот будет делать. Тот, которого дали нам, умел переносить предметы. Для этого у него было что-то вроде клешни. За 30 секунд нам предстояло с его помощью переместить кегли в коробку. Нет ничего проще. Дети быстрее справляются! В нашей команде было четыре человека. Попробовать успели двое. В указанное время не уложились, да еще и робота чуть не развалили на детали. Пока мы его мучили, вторая команда заставляла гореть палочку похожую на меч разными цветами. Это основы программирования. Так нам сказали. Программку написали школьники. По итогам работы у коллег с ГТРК случился такой диалог. - Скажи что-нибудь, - попросил оператор, снимающий своего корреспондента за компьютером. - Я не знаю, что здесь сказать, - честно призналась девушка, но собравшись выдала: «Для взрослого человека, который не занимается математикой и физикой - это закрытая тема. Все эти наборы цифр и букв ни о чем нам не говорят, но на выходе мы видим готовую программу». Вот уж действительно: что для нас темный лес, для наших детей - очевидное и понятное.

Спасти детеныша тюленя

В Аэроквантуме собирают те самые летательные аппараты – коптеры, учат ими управлять, с их помощью делать фотографии и снимать видео с воздуха. Есть здесь единственная в регионе тепловизорная камера. Ее используют там, куда руками не дотянуться. Например, при обследовании зданий - теплотрасс, кровлей, фасадов. Мы же замеряли ею температуру у своих коллег. Это радиометрическая версия тепловизора, поэтому температуру можно измерить в каждом элементе изображения. Мы измерили в плече и голове. У особо покрасневших заподозрили ОРВИ. В норме-то человек – зеленый. Да. Геоквантум оказался самым непонятным для меня. На сайте «Кванториума» о нем пишут, как о лаборатории изучения поверхности Земли, картостроения и создания систем навигации. С его помощью, оказывается, можно спасти детеныша тюленя от ледокола, изменив его маршрут. А еще остановить лесной пожар, вовремя обнаружив его очаги на космическом снимке.

Свисток из тростника