Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Образование

Это космос!

Из чего сделан псковский «Кванториум»

Текст:
Ольга Нефёдова
21 февраля 2019 года, 10:33
Фото: Андрей Степанов
0

Президент России Владимир Путин 20 февраля в своем послании Федеральному Собранию уделил особое внимание развитию образования, обеспечению промышленности подготовленными современными производственными кадрами. Глава государства заявил о необходимости развития сети детских технопарков «Кванториум». В этом направлении работа в Псковской области уже давно ведётся.

Зачем робот носит кегли? Как зажечь меч? Что творится в виртуальной реальности? Почему коллега слишком красный? Какое отношение сахарный тростник имеет к 3D моделированию? Сколько золота в золотом кольце? Обозреватель «Псковской правды» на пару часов превратилась в кванторианца и познакомилась с работой технопарка изнутри.

О псковском «Кванториуме», что открылся для школьников осенью прошлого года (фоторепортаж с открытия смотрите здесь), я писала с десяток раз. Примерно столько же – мои коллеги. Каждый раз, когда дело доходило до описания квантов (научных лабораторий по-другому), получалось сухо, потому что непонятно. Непонятно, как из принтера выходит не листок бумаги с буквами, а целая машинка или свисток. Непонятно, как в небе ведут съемку эти похожие на стрекоз летательные аппараты. Да почти все непонятно!

Чтобы стало хоть чуточку яснее нас, журналистов, пригласили в этот самый «Кванториум» - посмотреть, пощупать, понажимать.

Партия с ботом

Начали с VК/AR- квантума. Поди, разберись, что это такое. Оказывается, виртуальная, смешенная и дополненная реальность. Занимаются здесь тем, что разрабатывают наполнение этой реальности.

Хочешь попробовать себя в роли космонавта? Пожалуйста! Желаешь оказаться на футбольном стадионе в разгар решающего матча? Нет проблем.

Мне, правда, досталась шахматная партия с ботом. С кем? Со специальной программой.

В шахматы я не играю. Я так сразу честно и сказала. Мне ответили, что это неважно. В принципе, так и вышло. Я надела очки виртуальной реальности. В обе руки мне дали загогулинки с кнопочками. Я ими махала в разные стороны, но так и не смогла сдвинуть с места ни одной фигурки. Напротив сидел виртуальный человечек инопланетного вида и явно надо мной реальной потешался.

КСТАТИ

Псковский «Кванториум» посещают бесплатно 800 детей в год со всей области. Для кванторианцев предусмотрены несколько уровней обучения: нулевой (стартовый), первый (базовый) и второй (продвинутый), а также обучение в проектных командах.

Конструкция с мозгом

Пошли дальше. В Промробоквантум. Это там, где роботы – конструкции с мозгом. С ними как-то все понятнее. Собирают их школьники, они же решают, что данный конкретный робот будет делать. Тот, которого дали нам, умел переносить предметы. Для этого у него было что-то вроде клешни. За 30 секунд нам предстояло с его помощью переместить кегли в коробку. Нет ничего проще. Дети быстрее справляются! В нашей команде было четыре человека. Попробовать успели двое. В указанное время не уложились, да еще и робота чуть не развалили на детали.

Пока мы его мучили, вторая команда заставляла гореть палочку похожую на меч разными цветами. Это основы программирования. Так нам сказали. Программку написали школьники. По итогам работы у коллег с ГТРК случился такой диалог.

- Скажи что-нибудь, - попросил оператор, снимающий своего корреспондента за компьютером.

- Я не знаю, что здесь сказать, - честно призналась девушка, но собравшись выдала: «Для взрослого человека, который не занимается математикой и физикой - это закрытая тема. Все эти наборы цифр и букв ни о чем нам не говорят, но на выходе мы видим готовую программу».

Вот уж действительно: что для нас темный лес, для наших детей - очевидное и понятное.

Спасти детеныша тюленя

В Аэроквантуме собирают те самые летательные аппараты – коптеры, учат ими управлять, с их помощью делать фотографии и снимать видео с воздуха.

Есть здесь единственная в регионе тепловизорная камера. Ее используют там, куда руками не дотянуться. Например, при обследовании зданий - теплотрасс, кровлей, фасадов. Мы же замеряли ею температуру у своих коллег. Это радиометрическая версия тепловизора, поэтому температуру можно измерить в каждом элементе изображения. Мы измерили в плече и голове. У особо покрасневших заподозрили ОРВИ. В норме-то человек – зеленый. Да.

Геоквантум оказался самым непонятным для меня. На сайте «Кванториума» о нем пишут, как о лаборатории изучения поверхности Земли, картостроения и создания систем навигации. С его помощью, оказывается, можно спасти детеныша тюленя от ледокола, изменив его маршрут. А еще остановить лесной пожар, вовремя обнаружив его очаги на космическом снимке.

Свисток из тростника

Зато в Наноквантуме можно проверить качество мела, которым пишут в школе. Целый класс пришел и проверил. Выяснилось, что там очень много серы, а это плохо.

Мы же на приборе с трудно выговариваем названием «рентгенофлуоресцентный анализатор» проверили содержание золота в кольце коллеги. Оказалось, что там его всего 30%.

- А что еще здесь можно сделать, чтобы не сильно потом расстраиваться, - уточнила девушка.

Да, выращивать кристаллы дешевле.

Хай цех – святая святых. Глаза просто разбегаются. Кажется, здесь можно все. Меня впечатлила зона аддитивных технологий. Я наконец-то увидела, как происходит 3D-печать. Модель создается путем послойного добавления материала. Это как лепить стакан или домик из пластилиновых колбасок, налепливая их друг на друга. Только в качестве материала используется полипластик – он получается из отработанных компонентов кукурузы и сахарного тростника. Чтобы избавиться от ненужных перегородок в детали их изначально печатают с другими настройками, а потом растворяют в специальном растворе.

В цехе есть еще две зоны – промышленных и лазерных технологий. В первой школьники работают на фрезерных станках с ЧПУ, во второй – на лазерном резаке - гравёре.

***

Пройдя все кванты, поражаешься, прежде всего, нашим детям, которые чувствуют себя здесь уверено, понимают и разбираются во всех тонкостях настолько хорошо, что созданные ими проекты завоевывают первые места в профессиональных конкурсах. У нас растет умная и замечательная смена, кто бы и что ни говорил.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
21 февраля 11:02

Бот в помощь

Как отследить нужный автобус с точностью до минуты

Общество / Армия
21 февраля 10:14

Трофеи войны

«Джихад-мобили» и другую захваченную у сирийских боевиков технику привезут в Псков на поезде

Общество
20 февраля 10:42

Сметанка-обманка

Как лукавят производители молочки, чтобы заставить нас раскошелиться
  • До 5 марта проездные на ближайший месяц псковичи смогут купить у кондуктора
  • Погибших в Чечне псковских разведчиков вспоминают сегодня родственники и сослуживцы
  • Александр Седунов: Мы готовы к выполнению тех поручений, которые обозначил Владимир Путин
  • Ольга Бердечникова: Жду от «ART-ели» новых впечатлений, вдохновения и заряда позитивной энергии
  • Пять короткометражных фильмов покажут сегодня вечером в проектном офисе «Команды 2018»
  • Александр Котов: Депутаты готовы подключиться к работе по перерасчету пенсий
  • Елена Бакеева: Новые развивающие игры для детей я представлю на ярмарке «ART-ель»
  • Борцы из Дагестана приедут в Великие Луки на турнир памяти Александра Матросова
  • Пскович Константин Шабанов взял первое место в барьерном беге на чемпионате России
  • Зампрокурора области Виктор Борисенко ждёт вопросы от жителей Бежаницкого района
  • Официально зарегистрированы герб и флаг Псковской области
  • Сложная дорожная обстановка будет сегодня в Псковской области из-за гололёда

    • 20 февраля

  • Михаил Ведерников: Всё послание президента было построено вокруг темы национальных проектов
  • Александр Козловский: Нахожусь под большим впечатлением от выступления президента
  • Компенсацию за вывоз ТКО будут получать более 75 тысяч жителей Псковской области
  • Владимир Путин привёл Псковскую область в пример всей стране
  • Мария Ильина: Для посетителей ярмарки «ART-ель» я подготовила новые ягодные украшения
  • Сегодня к 16 часам починят неработающий полторы недели светофор на Рижском проспекте
  • Роман Артюхин: Псковская область успешно пользуется бюджетными кредитами
  • В российских поездах появятся маски для сна, изготовленные заключенными из Островского района
  • Специалисты МЧС рассказали, какая толщина льда на Псковском и Чудском озёрах
  • Заместитель прокурора области Сергей Левшаков ответит на вопросы жителей Невеля
  • Нетрезвый великолучанин во второй раз попался на пьяной езде и отправился в тюрьму
  • Мирон Литвак: Важно, чтобы дети играли на качественном инструменте
  • Из-за пьяного псковича пассажиры псковского автобуса №6 оказались на улице

    • 19 февраля

  • До 7 лет заключения грозит главе Новоржевского района
  • Объединенный псковский музей будет создаваться путем слияния двух музеев на равных правах
  • Открыв страницу в соцсети великолучанка потеряла почти 10 тысяч рублей
  • Новый центр МЧС планируют построить в Псковской области в 2020 году
  • Дмитрий Медведев – о новой системе работы с ТКО: Нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали

    • Новости

    Политика / Власть
    Редакция 20 февраля 14:14

    Псков на стыке

    В ежегодном послании Путин привел в пример опыт Псковской области по изменению системы социального обслуживания

    Общество
    19 февраля 09:00

    Поговорили о предках

    Во время турпоездки в Вену пскович встретился с президентом Австрии

    Общество
    18 февраля 11:37

    Стратегический резерв

    Молодые и состоявшиеся профессионалы включились в гонку лидеров