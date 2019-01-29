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Общество / Образование

«Хлебалово» и «Заедалово»

В Татьянин день в Пскове прошел кулинарный конкурс «Сытый студент»

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Анастасия Вавилова
29 января 2019 года, 18:03
Фото: Андрей Степанов
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Участникам конкурса предстояло накормить ганзейского гостя. Среди разрешенных продуктов — одна сосиска и яйцо. На все про все 30 минут, плиту использовать нельзя.

Как это есть

Каждая из десяти команд заранее получила список продуктов: мука, батон, подсолнечное масло, яйцо, йогурт, сыр, овощи и фрукты, специи и любимые всеми студентами пюре быстрого приготовления и сосиска. Команды сами должны были обеспечить себя провизией и необходимым набором посуды. Участникам дали 30 минут на создание блюд с использованием предложенных продуктов. Можно было пользоваться микроволновкой и электрическим чайником. Конкурсанты также должны были следовать заданной теме — «Лучший ганзейский шедевр». Чтобы поразить судей, командам следовало не забывать про вкусовые качества своего блюда, оригинальность подачи и сервировку.

Продукты и посуду студенты принесли с собой.
Фото Андрея Степанова.
Пока участники готовили свои блюда, судьи все 30 минут могли наблюдать за их работой и подмечать что-либо для себя. На этом этапе все члены жюри были довольны работой команд, они отметили собранность и организованность каждого.

— Видно, что все проделали работу заранее, никто не пришел неготовым. У команд довольно хорошо получается, есть очень оригинальные идеи, уже сейчас чувствую, что будет трудно выбрать победителя, — переходя от стола к столу, отметил один из членов жюри Владимир Карташов, бренд-шеф кафе, в котором проходил конкурс.

Победили дебютанты конкурса из Академии туризма — символично в ганзейский год.
Фото Андрея Степанова.
Все команды уложились в отведенное им время, блюда приготовлены, столики убраны, а участники готовы к презентации своих ганзейских шедевров. Блюда каждой команды поражали оригинальностью, уникальностью и в то же время простотой. Форма подачи была самой разной: от ганзейских ладей до имитации дичи, подаваемой купцам в те времена. Это уже были не просто блюда, а целые модернистские композиции. Настолько поражала фантазия команд, что судьи иногда не знали, как съесть подобные инсталляции.

Трудности выбора

Выбор победителя оказался не самым простым для жюри, ведь каждая команда была уникальна и показала себя с абсолютно разных сторон. Чего стоят одни только частушки в исполнении команды «Скобарочки» или же «рассказанная в блюдах» история Ганзейского союза.

— В этом конкурсе мы принимали участие в первый раз и абсолютно не ожидали победы, — признались победители из Академии туризма, получившие за свои старания торт ручной работы. — Изначально мы принесли с собой плиту и собирались готовить на ней, но нам сказали, что ее нельзя использовать, поэтому нам пришлось выкручиваться с помощью микроволновки и чайника.

Ганзейские ладьи всех видов плыли по тарелкам конкурсантов.
Фото Андрея Степанова.
Команда готовилась на протяжении целых двух месяцев и в итоге смогла поразить судей такими блюдами, как «Хлебалово», «Заедалово» и «Диковинное блюдо». Девиз команды победителей был прост: «Всегда готов! Наши лучшие предлоги — через, сквозь и поперек!», и они ему соответствовали. 

КСТАТИ

Больше фотографий с конкурса смотрите на нашем сайте в разделе «Медиа».

ИТОГИ

1 место. «Туристы», Псковский филиал Российской академии туризма.

2 место. «Профкотики», Псковский государственный университет.

3 место. «Четыре купца», Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (они — победители прошлого года).

Специальный приз. «Скобарочки», колледж ПсковГУ.

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