«Хлебалово» и «Заедалово»

Участникам конкурса предстояло накормить ганзейского гостя. Среди разрешенных продуктов — одна сосиска и яйцо. На все про все 30 минут, плиту использовать нельзя.

Как это есть

Каждая из десяти команд заранее получила список продуктов: мука, батон, подсолнечное масло, яйцо, йогурт, сыр, овощи и фрукты, специи и любимые всеми студентами пюре быстрого приготовления и сосиска. Команды сами должны были обеспечить себя провизией и необходимым набором посуды. Участникам дали 30 минут на создание блюд с использованием предложенных продуктов. Можно было пользоваться микроволновкой и электрическим чайником. Конкурсанты также должны были следовать заданной теме — «Лучший ганзейский шедевр». Чтобы поразить судей, командам следовало не забывать про вкусовые качества своего блюда, оригинальность подачи и сервировку.

— Видно, что все проделали работу заранее, никто не пришел неготовым. У команд довольно хорошо получается, есть очень оригинальные идеи, уже сейчас чувствую, что будет трудно выбрать победителя, — переходя от стола к столу, отметил один из членов жюри Владимир Карташов, бренд-шеф кафе, в котором проходил конкурс.

Трудности выбора

Выбор победителя оказался не самым простым для жюри, ведь каждая команда была уникальна и показала себя с абсолютно разных сторон. Чего стоят одни только частушки в исполнении команды «Скобарочки» или же «рассказанная в блюдах» история Ганзейского союза.

— В этом конкурсе мы принимали участие в первый раз и абсолютно не ожидали победы, — признались победители из Академии туризма, получившие за свои старания торт ручной работы. — Изначально мы принесли с собой плиту и собирались готовить на ней, но нам сказали, что ее нельзя использовать, поэтому нам пришлось выкручиваться с помощью микроволновки и чайника.