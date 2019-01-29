Хранители наследия

В школе «Наследие» особенно ждут тех, кто еще не определился с будущей профессией. На открытом лектории специалисты расскажут о работе по сохранению объектов культурного наследия и о том, какие профессии существуют в этой сфере. А если у ребят возникнет интерес к этой деятельности, им помогут поступить в профильные вузы Санкт-Петербуга. В школу «Наследие» приглашают учащихся 9, 10, 11 классов и студентов колледжей. Впрочем, по словам руководителя Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко, посещать открытый лекторий могут все, кто интересуется историей родного края.

Нет ограничений ни по возрасту, ни по образованию. Все, кому это интересно, могут прийти, записаться и бесплатно прослушать лекции. Уроков делать не нужно. Двойки не ставим. Необходимо только наличие желания заниматься и интерес к истории. Наверное, с любви к истории и своим корням начинается дальнейший путь в эту профессию. Алексей Калиненко, руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры

Интересная профессия

На занятиях специалисты расскажут, что представляет собой деятельность по сохранению и использованию объектов культурного наследия и о многообразии профессий этой сферы. - Инженеры, архитекторы, реставраторы, работающие с камнем и с деревом, с железом, с золотом. Профессий много, сфера – одна. Любая из этих профессий доступна и открыта. Но сейчас этот перечень не самый популярный у современной молодежи. Мы стараемся убедить, что есть прелести и в других профессиях, в частности в нашей, - говорит Алексей Калиненко. По его словам, эта сфера в первую очередь интересная. А если человек становится серьезным специалистом в отрасли, для него вполне доступны серьезные заработки. Все зависит от желания и уровня квалификации. А получить соответствующее образование можно на бюджетной основе: - У нашего центра появилась возможность заключить договор на целевое обучение в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга по направлению от нашей области. Целевиков примут государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский государственный институт культуры. В прошлом году в столичный вуз от Псковской области мы направили одного человека. Надеемся, что выпускников, заинтересованных в получении профессии в сфере охраны культурного наследия, будет больше.

Теория и практика

Лекции в школе «Наследие» проходят раз в неделю. Среди преподавателей - сотрудники Научно-производственного и Археологического центров. - Мы знакомим учащихся с правовыми основами отрасли, с такими понятиями, как реставрация, археология, архитектура. Хотим, чтобы наши слушатели понимали, что это за сфера деятельности и какие у нее могут быть направления. В частности, планируется знакомство с деятельностью по охране памятников, что пригодится ребятам, которые хотят впоследствии попасть на госслужбу, - рассказал Алексей Калиненко. В программе занятий также предусмотрены две экскурсии: «Памятники архитектуры губернского Пскова» и «Псков советский. Градостроительная среда и архитектура». Пока слушателям планируют давать только теоретические знания. В заключение занятий возможен и выход на объекты, где ведутся реставрационные работы. - Но это, скорее всего, в рамках волонтерского лагеря. Параллельно в апреле-мае планируем старт «Школы волонтера», где будут исключительно практические занятия. Но рассчитаны они не на профориентацию, а на подготовку добровольцев, которые, я надеюсь, присоединятся к нашему лагерю. Мы вместе с волонтерами будем ремонтировать наши памятники, - анонсировал Алексей Калиненко. - Учащиеся школы «Наследие» могут к нам присоединиться.

КСТАТИ Продолжительность курса - 10 лекций. Следующая лекция по теме «Объекты культурного наследия Псковской области» состоится 29 января в зале совещаний комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия на улице Конной, 2.

От первого лица

Случайные ребята к нам не попадают. К нам приходят дети, которые заинтересованы в будущем стать людьми, близкими к культурному наследию: искусствоведами, архитекторами-реставраторами. Они интеллектуально подкованы. Что касается интереса к теме занятий, то после первой лекции у ребят появилось желание пригласить своих друзей. Нам стали писать, звонить, интересоваться лекторием. И количество наших слушателей будет расти. Для школьников наши занятия - это что-то новое. Это не стандартная подготовка к ЕГЭ, это общий лекторий. Наша цель - рассказать о том, что помимо привычных есть профессии, о которых они даже могут не подозревать. Занятие проходит в форме беседы. Ребята спокойно задают вопросы, а я в ходе лекции на эти вопросы отвечаю. Это не сухая теория, а погружение в профессию. Они могут узнать все, что хотят, что им потребуется в дальнейшем. Для города и области такой формат обучения – это нечто новое. Возможно, интерес к нашим лекциям не такой высокий, как нам хотелось бы. Но в дальнейшем, надеюсь, он будет только расти. Главное – начать. Надежда Валеева, начальник отдела развития Научно-производственного центра и куратор школы «Наследие»