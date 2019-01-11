Крепления и тросы вместо таблеток

- Спортивным туризмом наши дети занимаются почти столько же лет, сколько я руковожу школой, - объясняет директор Аркадий Васильев. – Занимая эту должность восемь лет назад, я понимал, что работать придется с детьми, здоровье которых требует особой заботы и внимания.

Почти у каждого ребенка, что живет и учится в Пушкиногорской санаторной школе-интернате, проблемы со здоровьем. Однако укреплять его здесь привыкли не микстурами и таблетками, а туристическими походами и водными сплавами. Свой веревочный парк – давняя мечта школьников. Занятия в нем – не только польза для здоровья, но и подготовка к соревнованиям по туризму.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свежий воздух и физическая активность – главные составляющие крепкого здоровья, считают в школе.

- Чтобы укреплять здоровье, детям нужны занятия на свежем воздухе, - рассуждает директор. – Поэтому я веду для старшеклассников секцию спортивного туризма. Занимаются в ней в основном ученики 9-11 классов, но по желанию берем и школьников более младшего возраста. Вместе с учителями они ходят в туристические походы, занимаются игровыми видами спорта, устраивают сплав по реке на лодках. Кстати, наша школа – единственная в области, где практикуются водные сплавы.

За последние годы на территории школы для детей возвели хоккейную коробку, оборудовали тренажерный зал.

- А как-то мы вместе с ребятами посетили веревочный парк на турбазе в Пустошкинском районе, - рассказывает Аркадий Васильев. – Они попробовали свои силы на четырех дистанциях, после чего загорелись идей построить такой парк у нас.

Занятия в веревочном парке для воспитанников школы – не только польза для здоровья, но и подготовка к соревнованиям по туризму.

- Наши ребята ежегодно принимают участие в туристических соревнованиях среди школ-интернатов, - поясняет директор. – И надо сказать, что последние два года они занимают первые места. Ездим мы и на соревнования, которые проходят внутри помещения. Там -специальные трассы, которые требуют особой подготовки. Веревочный парк мог бы стать той самой площадкой, которая эту подготовку позволяла бы выполнять.

Сейчас школьники используют любые возможности потренироваться – надевают страховку, натягивают канаты и лазают в школьном спортивном зале. Когда позволяет погода, устраивают тренировки прямо на улице. Изредка удается полазать в настоящих парках.

- Как правило, это случается, когда проходят туристические сборы, - говорит директор школы. – В любом случае, такие поездки, как правило, разовые, да и всю школу не вывезешь.