Крепления и тросы вместо таблеток

Почти у каждого ребенка, что живет и учится в Пушкиногорской санаторной школе-интернате, проблемы со здоровьем. Однако укреплять его здесь привыкли не микстурами и таблетками, а туристическими походами и водными сплавами. Свой веревочный парк – давняя мечта школьников. Занятия в нем – не только польза для здоровья, но и подготовка к соревнованиям по туризму.
- Спортивным туризмом наши дети занимаются почти столько же лет, сколько я руковожу школой, - объясняет директор Аркадий Васильев. – Занимая эту должность восемь лет назад, я понимал, что работать придется с детьми, здоровье которых требует особой заботы и внимания.
ЕДИНСТВЕННЫЕ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИСвежий воздух и физическая активность – главные составляющие крепкого здоровья, считают в школе.
- Чтобы укреплять здоровье, детям нужны занятия на свежем воздухе, - рассуждает директор. – Поэтому я веду для старшеклассников секцию спортивного туризма. Занимаются в ней в основном ученики 9-11 классов, но по желанию берем и школьников более младшего возраста. Вместе с учителями они ходят в туристические походы, занимаются игровыми видами спорта, устраивают сплав по реке на лодках. Кстати, наша школа – единственная в области, где практикуются водные сплавы.
За последние годы на территории школы для детей возвели хоккейную коробку, оборудовали тренажерный зал.
- А как-то мы вместе с ребятами посетили веревочный парк на турбазе в Пустошкинском районе, - рассказывает Аркадий Васильев. – Они попробовали свои силы на четырех дистанциях, после чего загорелись идей построить такой парк у нас.
Занятия в веревочном парке для воспитанников школы – не только польза для здоровья, но и подготовка к соревнованиям по туризму.
- Наши ребята ежегодно принимают участие в туристических соревнованиях среди школ-интернатов, - поясняет директор. – И надо сказать, что последние два года они занимают первые места. Ездим мы и на соревнования, которые проходят внутри помещения. Там -специальные трассы, которые требуют особой подготовки. Веревочный парк мог бы стать той самой площадкой, которая эту подготовку позволяла бы выполнять.
Сейчас школьники используют любые возможности потренироваться – надевают страховку, натягивают канаты и лазают в школьном спортивном зале. Когда позволяет погода, устраивают тренировки прямо на улице. Изредка удается полазать в настоящих парках.
- Как правило, это случается, когда проходят туристические сборы, - говорит директор школы. – В любом случае, такие поездки, как правило, разовые, да и всю школу не вывезешь.
КСТАТИ
Осуществить заветную мечту и школьники и их педагоги пытаются не первый год. Несколько раз подавали заявки на грант, но, к сожалению, в число победителей не вошли. Незадолго до нового года проект «Веревочный парк» был размещен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Веревочным парком смогут пользоваться ребята из нуждающихся семей Пушкиногорского района и подо- печные других интернатных учреждений Псковской области.
Школа-интернат уже взяла в аренду несколько соток земли для строительства парка. Средства нужны на проектирование, покупку строительных материалов и монтаж маршрутов – всё это нужно сделать должным образом, чтобы парк был надёжным и безопасным. Также нужен инвентарь – крепления, веревки, тросы.
За две недели собрали 31 100 рублей. Заявленная сумма - 350 000 рублей. Сбор заявленной суммы позволит оборудовать для детей один полноценный маршрут. Если удастся собрать больше – маршрутов можно сделать несколько.
- Указанная сумма – минимальна, - объясняет Аркадий Васильев. – Согласно правилам, если в обозначенное время будет собрано менее половины суммы, то проект не финансируется. На самом деле, чтобы осуществить задуманное требуется сумма в трехкратном размере превышающая эту. Сейчас нам важно положить начало, сделать некий задел. Ведь парк можно создавать и поэтапно. Главное – начать с чего-то, а потом, возможно, и спонсоров можно будет привлечь. В любом случае, мы благодарны всем, кто проект уже поддержал, и приглашаем сделать это остальных, ведь это отличный способ начать 2019 годы с доброго дела.
КСТАТИ
350 000 рублей хотят собрать в школе на веревочный парк. Сбор продлится до конца марта. Среди вознаграждений жертвователям – именная открытка от подопечных школы-интерната, сделанная их руками поделка, участие в походе со школьниками, возможность дать парку название и разместить свой логотип на касках и футболках.