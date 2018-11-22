Без посредников

Работники, получающие выплаты по больничным и другие пособия, больше не будут зависеть от финансового положения организации.

Псковская область станет участником пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Цель проекта — повысить защищенность граждан и гарантировать выплату причитающихся денег.

Если работодатель исчез, а контора закрылась, работник будет вправе обратиться за пособиями и выплатами в Фонд социального страхования напрямую.

По новой системе работодатель все суммы страховых взносов будет перечислять в бюджет, а пособия застрахованным работникам станет выплачивать Фонд социального страхования. Раньше эта система была зачетной, деньги выплачивала бухгалтерия предприятия, а работодатель обращался в Фонд социального страхования только тогда, когда средств не хватало. Только оплату первых трех дней временной нетрудоспособности, как и прежде, будет оплачивать работодатель из собственных средств.

— Все расчеты теперь будет осуществлять Фонд социального страхования, система расходования средств станет более прозрачной, — сказала заместитель управляющего псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Светлана Борщ. — Это позволит избежать недобросовестных начислений и исключит любые мошеннические схемы.

Проект «Прямые выплаты» с 2011 года реализуют в нескольких областях. Он показал успешные результаты, поэтому число регионов-участников решили расширить.