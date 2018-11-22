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Общество / Образование

Без посредников

Со следующего года изменится порядок выплаты социальных пособий и получения справки 2НДФЛ

Текст:
Наталья Баранова
22 ноября 2018 года, 13:19
Фото: Андрей Степанов
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Работники, получающие выплаты по больничным и другие пособия, больше не будут зависеть от финансового положения организации.

Псковская область станет участником пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Цель проекта — повысить защищенность граждан и гарантировать выплату причитающихся денег.

Если работодатель исчез, а контора закрылась, работник будет вправе обратиться за пособиями и выплатами в Фонд социального страхования напрямую.

По новой системе работодатель все суммы страховых взносов будет перечислять в бюджет, а пособия застрахованным работникам станет выплачивать Фонд социального страхования. Раньше эта система была зачетной, деньги выплачивала бухгалтерия предприятия, а работодатель обращался в Фонд социального страхования только тогда, когда средств не хватало. Только оплату первых трех дней временной нетрудоспособности, как и прежде, будет оплачивать работодатель из собственных средств.

— Все расчеты теперь будет осуществлять Фонд социального страхования, система расходования средств станет более прозрачной, — сказала заместитель управляющего псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Светлана Борщ. — Это позволит избежать недобросовестных начислений и исключит любые мошеннические схемы.

Проект «Прямые выплаты» с 2011 года реализуют в нескольких областях. Он показал успешные результаты, поэтому число регионов-участников решили расширить. 

КОНКРЕТНО

Региональное отделение Фонда социального страхования в течение десяти календарных дней со дня получения всех необходимых документов от работодателя принимает решение о назначении и выплате пособий и перечисляет деньги работникам.

Работник, как и прежде, должен будет прийти в бухгалтерию предприятия и предоставить больничный или другой документ, предполагающий выплату пособия.

Есть и нововведения: теперь работник пишет заявление о назначении ему пособия. (Бланк заявления можно найти на этом сайте). В этом заявлении работник указывает, куда ему перечислить средства. Есть и еще одно новшество, касающееся работников: справки о доходах по форме 2НДФЛ теперь нужно будет брать не только в бухгалтерии предприятия, но и в Фонде социального страхования. В Фонде обещают не разводить лишнюю бюрократию и выдавать справки в трехдневный срок.

СПРАВКА

8 (8112) 70-02-09 - Телефон горячей линии по пилотному проекту «Прямые выплаты». 

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