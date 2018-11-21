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Общество / Образование

Бюрократический заградотряд

Чиновники распугали из школ и детсадов предпринимателей с допуслугами — под ударом оказались детские спектакли и даже выпускные фотографии, но это все равно не спасает от жалоб родителей

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Ольга Нефёдова
21 ноября 2018 года, 09:46
Фото: Андрей Степанов
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Английский язык, лечебная гимнастика, цирковые и театральные представления, мыльные пузыри, научные шоу, совместные фотографии и даже кислородные коктейли — список дополнительных платных услуг, которые предлагают в детских садах, можно продолжать долго. С одной стороны, это удобно родителям, которые вечно заняты и не могут, к примеру, водить своего ребенка в изостудию.

А с другой — деньги на такие услуги есть не у всех, но выставлять своего ребенка белой вороной из нищей семьи перед всей группой тоже не хочется.

Да и у многих встает вопрос: а кто эти люди, которые учат наших детей, чему они их учат и кто это контролирует.

ПРОВЕРЯТЬ ВСЕХ

В следующем году сын псковички Елены оканчивает начальную школу. По традиции родители решили сделать выпускной альбом на память. Сами нашли фотографа, обговорили цену, а потом оказалось, что просто так прийти в школу и пофотографировать детей он не может.

— Что случилось, нам не совсем понятно, но, видимо, по этой же причине в начале сентября не было традиционной общеклассной фотосессии, — рассказывает Елена. — Со слов фотографа, к которому мы обратились, ясно лишь, что теперь, чтобы прийти в школу и снимать детей, он должен собрать пакет документов, получить разрешение руководства школы, заключить договор. Конечно, ради двухчасовой фотосъемки нашего класса делать этого он не хочет.

Понимая, что родители заинтересованы в нем, фотограф предложил провести съемку за пределами школы. Для этого пришлось взять в аренду на два часа фотостудию.

— Получается, что в минусе все равно остались мы, — рассуждает Елена. — Так бы мы заплатили только за работу фотографа, а пришлось еще платить и за аренду фотостудии, придумывать и искать реквизит, собирать детей.

В детских садах и школах города платные услуги оказывают не первый год. Их спектр довольно широкий: от уроков английского языка до шоу мыльных пузырей. В 2017 году городская контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений и потребовала узаконить деятельность предпринимателей, которые эти услуги оказывают. Главная задача — не допустить в образовательные учреждения не пойми кого.

— Понятно, что число обращений предпринимателей в гордуму возросло, — говорит заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. — В прошлом и текущем годах их услуги стали выводиться в правовое поле. У нас только детсадов в городе 55, и кто хочет зайти в каждый сад, должен подготовить 55 комплектов документов.

Если директор школы или детсада решает, что предложенные предпринимателем услуги целесообразны и не будут мешать учебному и воспитательному процессу, то он отправляет соответствующий пакет документов в комитет по управлению муниципальным имуществом города, а затем вопрос попадает на рассмотрение в гордуму, где решение принимается. Кроме того, при управлении образования работает экспертная группа, которая оценивает продукцию, предлагаемую предпринимателями для конкретного учреждения. Решение принимается комиссионно по каждому отдельному случаю.

СПИСОК ДОБРОСОВЕСТНЫХ

Работать в детских учреждениях отказали пока только двум организациям — из тех, кто все-таки решился собрать весь пакет документов. Одна из них предлагала кислородные коктейли, якобы полезные для здоровья. Когда стали разбираться, ничего полезного в коктейлях не нашли. Второй такой организацией, на удивление, стала Театрально-концертная дирекция Псковской области, куда входят филармония, театр драмы и театр кукол.

— По качеству услуг наши учреждения являются ведущими, никогда никаких нареканий со стороны родителей и сотрудников учреждений образования к нашей деятельности не было, — пояснила ситуацию и. о. руководителя дирекции Ольга Тимофеева. — Мы неоднократно подавали пакет документов на работу в детских садах, но разрешения не получили.

Причин несколько, и все они связаны с тем, что дирекция — государственное учреждение, работающие по госзаданию. Это и невозможность предоставить льготы из-за особенностей финансирования. И требование ТКД выступать на безвозмездной основе, то есть не платить за аренду помещения, как это делают остальные предприниматели. И определенная сумма сборов, которой должно закончиться каждое представление. К сожалению, пока договоренность между городскими властями и ТКД в этом вопросе не достигнута, а поэтому спектакли нашим детям показывают заезжие гастролеры.

Неспроста у родителей возникают вопросы по качеству предоставляемых услуг: что смотрят их дети или чему их учат приходящие на час педагоги.

Наиболее приемлемый вариант — когда все допуслуги представляют, к примеру, воспитатели детского сада. В таком случае не приходится переживать за качество — все педагоги проходят курсы повышения квалификации, а во-вторых — вырученные средства в полном объеме остаются в учреждении и идут на его развитие. К сожалению, это не всегда можно осуществить. Порой предоставляемые услуги настолько узкоспециализированные, к примеру лечебная гимнастика или иностранный язык, что для их оказания воспитателю требуется соответствующее образование, а его нет.

Пока жалоб от родителей на качество продукта предпринимателей в управление образования не поступало. Зато их хватает в соцсетях, на сайте губернатора. В управлении образования уверяют, что готовы разобраться с каждым отдельным случаем.

— Конечно, заградительные барьеры в отношении недобросовестных предпринимателей есть, но они работают не в полной мере, — отметила заместитель главы Пскова Елена Полонская. — Имеет смысл разработать список добросовестных предпринимателей, к которым нет нареканий, в том числе в ведении деятельности в муниципальных учреждениях. Такая работа только началась. 

КСТАТИ

55 комплектов документов должен собрать предприниматель, если хочет работать во всех детсадах Пскова.

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