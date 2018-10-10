Поступил в ПсковГУ — учусь за границей

Провести пару семестров за рубежом мечтает каждый студент. За время учебы можно не только получить новые знания, но и приобрести совершенно иной опыт.
Воплощать мечты в жизнь студентам университета помогает отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества, который предлагает им целый комплекс программ академической мобильности. Только в этом учебном году их более 40.
Ксения Долганова получила приглашение от Средне-Шведского университета. Сейчас Ксения находится в шведском Сундсвалле.
Самые яркие впечатления — изумительная природа в Швеции, здесь много заповедников, национальных парков, озер и лесов. Если говорить о национальной черте шведов, то они очень трепетно относятся к созданию семьи и в теплых отношениях со своими родственниками.
Ксения Долганова, студентка 2 курса международной магистерской программы «Бизнес в регионе Балтийского моря»Процесс обучения в Швеции несколько отличается от российского.
— Можно выбрать только один курс в определенный промежуток времени. Сделано это для того, чтобы студент мог концентрироваться на одном предмете, а не распыляться по нескольким, — объясняет Ксения.
В обучении студентов за границей акцент делается на самостоятельной подготовке. Заниматься приходится много и тщательно.
— Здесь никто тебя контролировать не будет, — рассказывает студентка 4 курса юридического факультета Ольга Верченко. — Хочешь — ходи на занятия, не хочешь — не ходи. Лекций практически не бывает. Студентам дают доступ к электронному ресурсу, на который преподаватель скидывает всю необходимую информацию. Занятия построены в форме диалога преподавателя и студентов, что делает обучение гораздо более интересным, развивает мышление, умение говорить и выражать свои мысли.
Ольга уже дважды стажировалась в Университете Витаутаса Магнуса в Литве.
— Меня впечатлило то, что все преподаватели используют свою собственную методику преподавания, — рассказывает она. — Всегда приходят на занятие подготовленными и никогда не читают с листа. Готовы ответить на любые вопросы. Создан онлайн-чат, где общение продолжается и вне учебного времени.
Алексей Синицын сейчас учится по обмену в Финляндии по программе FIRST. Там он пробудет до конца декабря.
В Куопио был сразу встречен тьютором и доставлен в свои апартаменты. Всю первую неделю тьюторы не отходят от своих групп, помогая ориентироваться, решать различные вопросы. Кстати, практически все в Финляндии владеют английским языком, так что проблем с коммуникацией в жизни нет.
Алексей Синицын, студент 4 курса финансово-экономического факультета направления «Экономическая безопасность»Обучение за границей дает возможность не просто получить академические знания, оно расширяет кругозор в целом: позволяет узнать культуру другой страны, увидеть, как ваша специальность изучается в другой стране, завести новые знакомства.
— Студенческая жизнь невероятно насыщенная, — уверяет Алексей. — Этому способствует тот факт, что в городе находится три высших учебных заведения и, как следствие, четверть населения города составляют студенты. Практически каждый сможет найти занятие по вкусу. Студенческое сообщество постоянно организует мероприятия, туристические поездки, различные вечеринки и официальные встречи. Скучать не приходится.
СПРАВКА
По всем вопросам можно обращаться: Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, корп. 1, к. 23.
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