Поступил в ПсковГУ — учусь за границей

Воплощать мечты в жизнь студентам университета помогает отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества, который предлагает им целый комплекс программ академической мобильности. Только в этом учебном году их более 40.

Провести пару семестров за рубежом мечтает каждый студент. За время учебы можно не только получить новые знания, но и приобрести совершенно иной опыт.

Самые яркие впечатления — изумительная природа в Швеции, здесь много заповедников, национальных парков, озер и лесов. Если говорить о национальной черте шведов, то они очень трепетно относятся к созданию семьи и в теплых отношениях со своими родственниками.

Процесс обучения в Швеции несколько отличается от российского.

— Можно выбрать только один курс в определенный промежуток времени. Сделано это для того, чтобы студент мог концентрироваться на одном предмете, а не распыляться по нескольким, — объясняет Ксения.

В обучении студентов за границей акцент делается на самостоятельной подготовке. Заниматься приходится много и тщательно.

— Здесь никто тебя контро­лировать не будет, — рассказывает студентка 4 курса юридического факультета Ольга Верченко. — Хочешь — ходи на занятия, не хочешь — не ходи. Лекций практически не бывает. Студентам дают доступ к электронному ресурсу, на который преподаватель скидывает всю необходимую информацию. Занятия построены в форме диалога преподавателя и студентов, что делает обучение гораздо более интересным, развивает мышление, умение говорить и выражать свои мысли.

Ольга уже дважды стажировалась в Университете Витаутаса Магнуса в Литве.

— Меня впечатлило то, что все преподаватели используют свою собственную методику преподавания, — рассказывает она. — Всегда приходят на занятие подготовленными и никогда не читают с листа. Готовы ответить на любые вопросы. Создан онлайн-чат, где общение продолжается и вне учебного времени.

Алексей Синицын сейчас учится по обмену в Финляндии по программе FIRST. Там он пробудет до конца декабря.