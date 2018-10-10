Приближено к реальности

Мир не стоит на месте, и современные технологии поражают воображение. Теперь занятия проходят в современных учебных лабораториях вуза, максимально воссоздающих будущее рабочее место.

В криминалистической лаборатории юридического факультета ПсковГУ обновили программное обеспечение. Появились новые программы. «Контур-фоторобот» позволяет составить субъективный портрет подозреваемого, а «Автоматизированное рабочее место следователя (дознавателя)» — макет уголовного дела.

Одна из программ сама воссоздает обстановку места происшествия в виртуальной реальности. При этом можно использовать предложенные шаблоны, а можно смоделировать собственное.

— Вся эта виртуальная работа дополняется практической, — говорит заведующий кафедрой правового и организационного обеспечения судопроизводства юридического факультета Георгий Артамонов. — Студенты опрашивают одногруппников, организуют очные ставки, учатся брать показания.

В Колледже ПсковГУ открывают многофункциональную лабораторию. В этом году закупили около 10 новых лабораторных установок по различным техническим специальностям. В их числе «Антенно-фидерные устройства», «Умный дом», «Умный автомобиль». Для специалистов газового хозяйства — газораспределительная станция.

— Среди установок — лабораторные стенды на передачу данных через GSM связь, что позволяет быстро выявить место аварии, — объясняет директор колледжа Вячеслав Однобоков.

На факультете образовательных технологий и дизайна работает лаборатория по подготовке воспитателей. В ней — как в настоящем детском саду: территории приема детей, учебы и развития, отдыха и игр. Десятки самых новых материалов: от наборов системы Монтессори до игр Воскобовича.

— Студент должен не просто видеть, а держать в руках, трогать, разбирать все, что есть в лаборатории, — объясняет декан ФОТиДа Ирина Витковская.

Лаборатория оптики и электричества кафедры физики считается одной из лучших.

— Специализированная мебель была заказана после детального изучения аналогичных образцов в ведущих вузах, — отметила декан физико-математического факультета Ирина Медведева. — К прочным двухуровневым столам со специальным влагостойким покрытием напрямую подведено напряжение от настенных электрических щитков.

Существенно обновлен парк физических приборов. Теперь современное высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы LD Didactic позволяет не только модернизировать уже имеющиеся лабораторные работы, но и поставить совершенно новые.

Центр симуляционного обучения развернулся на базе Псковской областной клинической больницы.

— Комплекс оснащен тренажерами и компьютерными симуляторами, высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим многократно отрабатывать алгоритм действий, выбрать тактику лечения в различных неотложных ситуациях, — отмечает профессор, доктор медицинских наук Наталья Иванова.

Есть в университете и система компьютерной симуляции в виде виртуального стола Аnatomage. Стол позволяет многократно выполнять упражнения для обучения будущих врачей.