Место просветления

Темой открытой дискуссионной площадки стали Вера, Надежда, Любовь и Мудрость. Участникам встречи уважаемого гостя представил ректор Юрий Анатольевич Демьяненко. «Мы очень рады встрече, — отметил ректор. Надеемся, дорогой Владыка, Вы будете частым гостем в нашем вузе».

Студенты исторического факультета примут участие в разработке региональной составляющей интерактивного исторического парка, который планируется открыть в следующем году.

37 лет. Мы, вгиковцы (Всесоюзный государственный институт кинематографии), дружили с филологическим факультетом в бытность, когда его возглавлял Евгений Александрович Маймин. Я часто останавливался у него дома. Псков 70-80-х годов — совершенно особое явление. Мы всегда стремились сюда, понимая, что получим здесь особые силы, особое просветление.

— Я не был в стенах университета

В те годы Владыка еще не был церковным человеком. Да и будущая профессия сулила ему другое место в жизни.

— Каким был мой путь к вере? У нас были прекрасные преподаватели во ВГИКе, которые будили в нас стремление искать истину.

Да и мы сами открывали веру, читая атеистические книги, потому что других не было, знакомились со священниками, общались с верующими людьми.

Псков оказался местом встречи с такими удивительными людьми, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, Савва Ямщиков, и многими другими.

— Главное духовное сокровище России 60-80-х годов находилось в Псково-Печерском монастыре, — говорит митрополит Тихон. — Обитель была населена старцами. Они знали волю Божию о каждом из нас.

Студенты интересовались у Владыки, как прийти к Богу, что такое вера, как построить семейное счастье, надо ли бороться со злом и сколько положено терпеть. На все вопросы гость отвечал открыто и честно.