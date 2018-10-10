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Общество / Образование

Место просветления

О вере, надежде, любви и мудрости — беседа Митрополита Тихона со студентами ПсковГУ

Текст:
Алексей Кедров
10 октября 2018 года, 20:10
Фото: предоставлено ПсковГУ
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Студенты исторического факультета примут участие в разработке региональной составляющей интерактивного исторического парка, который планируется открыть в следующем году.

В университете Владыку ждали — актовый зал переполнен.

Темой открытой дискуссионной площадки стали Вера, Надежда, Любовь и Мудрость. Участникам встречи уважаемого гостя представил ректор Юрий Анатольевич Демьяненко. «Мы очень рады встрече, — отметил ректор. Надеемся, дорогой Владыка, Вы будете частым гостем в нашем вузе».

О вере: Это нечто такое, что безусловно и абсолютно воедино объединено с сознанием. На каком-то этапе своего становления православный человек становится не просто верующим, а знающим Бога.
Беседа началась с воспоминаний.

— Я не был в стенах университета

37 лет. Мы, вгиковцы (Всесоюзный государственный институт кинематографии), дружили с филологическим факультетом в бытность, когда его возглавлял Евгений Александрович Маймин. Я часто останавливался у него дома. Псков 70-80-х годов — совершенно особое явление. Мы всегда стремились сюда, понимая, что получим здесь особые силы, особое просветление.

О надежде: Для меня надежда абсолютно персонифицированное понятие. У нас маленьких надежда заключалась в маме или отце. В христианстве такая надежда Христос. Я не знаю, что будет завтра, а он знает и подскажет.
В те годы Владыка еще не был церковным человеком. Да и будущая профессия сулила ему другое место в жизни.

— Каким был мой путь к вере? У нас были прекрасные преподаватели во ВГИКе, которые будили в нас стремление искать истину.

Да и мы сами открывали веру, читая атеистические книги, потому что других не было, знакомились со священниками, общались с верующими людьми.

Псков оказался местом встречи с такими удивительными людьми, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, Савва Ямщиков, и многими другими.

— Главное духовное сокровище России 60-80-х годов находилось в Псково-Печерском монастыре, — говорит митрополит Тихон. — Обитель была населена старцами. Они знали волю Божию о каждом из нас.

Студенты интересовались у Владыки, как прийти к Богу, что такое вера, как построить семейное счастье, надо ли бороться со злом и сколько положено терпеть. На все вопросы гость отвечал открыто и честно.

О любви: Есть целый набор советов: любите друг друга, терпите друг друга, прощайте. Все это абсолютно правильно. Что касается семейного счастья, важно, чтобы люди были интересны друг другу и постоянно открывали новое в партнере.
Во время встречи Владыка предложил студентам совместные проекты. Среди них — встречи с интересными людьми, проведение исторических карнавалов, приведение в порядок совместными усилиями псковских храмов, общение псковских и московских студентов в рамках работы исторических парков в обоих городах, возрождение певческих праздников при помощи хоров их Сретенской гимназии и ПсковГУ, открытие художественного училища.

О мудрости: Надо поставить перед собой цель познакомиться с самим собой. Когда мы узнаем самих себя, в нас происходит перемена, мы начинаем видеть мир не таким, каким он фантазируется, а таким, какой он есть. Это личный духовный подвиг человека. Знакомство с самим собой требует мужества и беспощадности, но только тогда открывается он сам, мир, Бог.
На память о мероприятии председатель Объединенного совета обучающихся ПсковГУ Ярослав Ульянков вручил митрополиту Тихону памятный подарок — колокол, символ духовной свободы. Владыка предложил придать Троицкому собору статус университетского храма.

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