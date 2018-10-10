Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Образование

Студенческая Ганза

500 добровольцев подготовит университет к Международной Ганзе

Текст:
Алексей Кедров
10 октября 2018 года, 19:56
Фото: предоставлено ПсковГУ
0

Псков вышел на финишную прямую в подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Особая роль в этом процессе отведена Псковскому государственному университету.

ГАНЗА В УЧЕБНОМ ГРАФИКЕ

В начале сентября было подписано соглашение между университетом и городом по проведению Международных Ганзейских дней. Вуз готов подготовить более 500 волонтеров Ганзы. Их задача — сопровождение официальных делегаций, встреча гостей в аэропортах, в пунктах пропуска на границе, на въездах автомобильного транспорта в Псков, в информационных пунктах, обеспечение работы сценических площадок, творческих коллективов и многое другое. В свою очередь город возьмет на себя координацию работы волонтеров, обеспечит их специальной одеждой, питанием, транспортом.

— Участие в Ганзейских днях для опорного вуза региона — возможность не только еще раз заявить о себе как о центре подготовки кадров для всех сфер общественной деятельности современной России, но и приобрести новых партнеров, начать новые инвестиционные и образовательные проекты, — говорит проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Наталья Иванова.

Разработана программа, состоящая из лекций, семинаров, практических занятий.

— Содержание образовательного блока включает иностранный язык (английский, немецкий), краеведение, коммуникативную психологию, конфликтологию, социальную медицину и некоторые другие дисциплины, — объясняет Наталья Иванова. — Включены и обязательные лекции организаторов Ганзейских дней со стороны Псковской городской Думы и администрации Пскова.

С 1 сентября программа стартовала в рамках основного учебного графика. Среди дисциплин — «Лингвокраеведение», «Историко-культурное наследие Псковского края» с вопросами ганзейской тематики, русско-европейских торгово-экономических и культурных связей, «История Псковского края» с тематикой «Псков и Ганза».

ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ

Подготовкой волонтеров занимаются преподаватели вуза: факультета русской филологии и иностранных языков, исторического факультета.

Обучать их будут и специальные тьюторы. Благодаря выигранному ПсковГУ гранту Росмолодежи 50 человек уже прошли подготовку по направлению «психолог-конфликтолог».

Пройти обучение и стать частью ганзейского праздника в Пскове могут не только студенты. На базе института непрерывного образования (институт — в дальнейшем) будут открыты курсы для всех желающих. После их прохождения обучающийся получит сертификат о прохождении программы переподготовки. Например, к Ганзе-2019 можно стать сертифицированным экскурсоводом-переводчиком.

На базе института уже реализуется программа «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» — срок освоения 5 месяцев. По итогам слушателям выдается диплом «Экскурсовод (гид)». 32 человека уже получили такие дипломы, еще 43 находятся на этом пути.

— Есть программы повышения квалификации для представителей бизнеса: английский язык для ресторанного бизнеса, для туристического бизнеса, для гостиничного бизнеса, — отмечает директор института непрерывного образования Инна Андриянова.

НАВСТРЕЧУ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАНЗЕ

Университет ведет подготовку к Международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Готовятся к выпуску тематические научные журналы «Псков», «Метаморфозы истории», «Университет и деловой мир», серия буклетов, посвященных памятникам Псковщины. В планах — молодежные научные конференции.

Инфраструктура вуза будет использоваться для размещения официальных участников фестиваля. Номерной фонд университетских общежитий определен: отремонтировано более 50 жилых комнат. Новый вид примут фасады общежитий на ул. Карла Маркса и Воеводы Шуйского. Ремонт затронет учебно-лабораторные корпуса ПсковГУ.

— Центр студенческих инициатив станет Информационным цетром, — говорит Наталья Иванова. — Запланирована работа столовой университета, спортивных залов.

ГОРОДА ПРОВЕДЕНИЯ ГАНЗЫ

1980 — Зволле (Нидерланды)

1982 — Дортмунд (Германия)

1983 — Любек (Германия)

1984 — Нойс (Германия)

1985 — Брауншвейг (Германия)

1986 — Дуйсбург (Германия)

1987 — Кальмар (Швеция)

1988 — Кёльн (Германия)

1989 — Гамбург (Германия)

1990 — Девентер и Зютфен (Нидерланды)

1991 — Везель (Германия)

1992 — Таллин (Эстония)

1993 — Мюнстер (Германия)

1994 — Штаде (Германия)

1995 — Зост (Германия)

1996 — Берген (Норвегия)

1997 — Гданьск (Польша)

1998 — Висбю (Швеция)

1999 — Олдензал (Нидерланды)

2000 — Зволле (Нидерланды)

2001 — Рига (Латвия)

2002 — Брюгге (Бельгия)

2003 — Франкфурт-на-Одере (Германия) и Слубице (Польша)

2004 — Турку (Финляндия)

2005 — Тарту (Эстония)

2006 — Оснабрюк (Германия)

2007 — Липпштадт (Германия)

2008 — Зальцведель (Германия)

2009 — Великий Новгород (Россия)

2010 — Пярну (Эстония)

2011 — Каунас (Литва)

2012 — Люнебург (Германия)

2013 — Херфорд (Германия)

2014 — Любек (Германия)

2015 — Вильянди (Эстония)

2016 — Берген (Норвегия)

2017 — Кампен (Нидерланды)

2018 — Вологда (Россия)

2019 — Псков (Россия)

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Экономика
    Наталья Баранова 1 ноября 09:37

    Мужская территория

    Мода на барбершопы добралась и до Пскова

    Общество
    30 октября 09:54

    Особые заслуги

    Кому и за что будут вручать награды в Псковской области

    Общество
    29 октября 14:14

    Соседи – это навсегда

    Псковичей приглашают «вломиться» на рынки Евросоюза, а жителей Латвии – пополнить число резидентов «Моглино»