Студенческая Ганза

Псков вышел на финишную прямую в подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Особая роль в этом процессе отведена Псковскому государственному университету.
Псков вышел на финишную прямую в подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Особая роль в этом процессе отведена Псковскому государственному университету.
— Участие в Ганзейских днях для опорного вуза региона — возможность не только еще раз заявить о себе как о центре подготовки кадров для всех сфер общественной деятельности современной России, но и приобрести новых партнеров, начать новые инвестиционные и образовательные проекты, — говорит проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Наталья Иванова.
Разработана программа, состоящая из лекций, семинаров, практических занятий.
— Содержание образовательного блока включает иностранный язык (английский, немецкий), краеведение, коммуникативную психологию, конфликтологию, социальную медицину и некоторые другие дисциплины, — объясняет Наталья Иванова. — Включены и обязательные лекции организаторов Ганзейских дней со стороны Псковской городской Думы и администрации Пскова.
С 1 сентября программа стартовала в рамках основного учебного графика. Среди дисциплин — «Лингвокраеведение», «Историко-культурное наследие Псковского края» с вопросами ганзейской тематики, русско-европейских торгово-экономических и культурных связей, «История Псковского края» с тематикой «Псков и Ганза».
Обучать их будут и специальные тьюторы. Благодаря выигранному ПсковГУ гранту Росмолодежи 50 человек уже прошли подготовку по направлению «психолог-конфликтолог».
Пройти обучение и стать частью ганзейского праздника в Пскове могут не только студенты. На базе института непрерывного образования (институт — в дальнейшем) будут открыты курсы для всех желающих. После их прохождения обучающийся получит сертификат о прохождении программы переподготовки. Например, к Ганзе-2019 можно стать сертифицированным экскурсоводом-переводчиком.
На базе института уже реализуется программа «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» — срок освоения 5 месяцев. По итогам слушателям выдается диплом «Экскурсовод (гид)». 32 человека уже получили такие дипломы, еще 43 находятся на этом пути.
— Есть программы повышения квалификации для представителей бизнеса: английский язык для ресторанного бизнеса, для туристического бизнеса, для гостиничного бизнеса, — отмечает директор института непрерывного образования Инна Андриянова.
Инфраструктура вуза будет использоваться для размещения официальных участников фестиваля. Номерной фонд университетских общежитий определен: отремонтировано более 50 жилых комнат. Новый вид примут фасады общежитий на ул. Карла Маркса и Воеводы Шуйского. Ремонт затронет учебно-лабораторные корпуса ПсковГУ.
— Центр студенческих инициатив станет Информационным цетром, — говорит Наталья Иванова. — Запланирована работа столовой университета, спортивных залов.
1980 — Зволле (Нидерланды)
1982 — Дортмунд (Германия)
1983 — Любек (Германия)
1984 — Нойс (Германия)
1985 — Брауншвейг (Германия)
1986 — Дуйсбург (Германия)
1987 — Кальмар (Швеция)
1988 — Кёльн (Германия)
1989 — Гамбург (Германия)
1990 — Девентер и Зютфен (Нидерланды)
1991 — Везель (Германия)
1992 — Таллин (Эстония)
1993 — Мюнстер (Германия)
1994 — Штаде (Германия)
1995 — Зост (Германия)
1996 — Берген (Норвегия)
1997 — Гданьск (Польша)
1998 — Висбю (Швеция)
1999 — Олдензал (Нидерланды)
2000 — Зволле (Нидерланды)
2001 — Рига (Латвия)
2002 — Брюгге (Бельгия)
2003 — Франкфурт-на-Одере (Германия) и Слубице (Польша)
2004 — Турку (Финляндия)
2005 — Тарту (Эстония)
2006 — Оснабрюк (Германия)
2007 — Липпштадт (Германия)
2008 — Зальцведель (Германия)
2009 — Великий Новгород (Россия)
2010 — Пярну (Эстония)
2011 — Каунас (Литва)
2012 — Люнебург (Германия)
2013 — Херфорд (Германия)
2014 — Любек (Германия)
2015 — Вильянди (Эстония)
2016 — Берген (Норвегия)
2017 — Кампен (Нидерланды)
2018 — Вологда (Россия)
2019 — Псков (Россия)