Студенческая Ганза

Псков вышел на финишную прямую в подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Особая роль в этом процессе отведена Псковскому государственному университету.

ГАНЗА В УЧЕБНОМ ГРАФИКЕ

В начале сентября было подписано соглашение между университетом и городом по проведению Международных Ганзейских дней. Вуз готов подготовить более 500 волонтеров Ганзы. Их задача — сопровождение официальных делегаций, встреча гостей в аэропортах, в пунктах пропуска на границе, на въездах автомобильного транспорта в Псков, в информационных пунктах, обеспечение работы сценических площадок, творческих коллективов и многое другое. В свою очередь город возьмет на себя координацию работы волонтеров, обеспечит их специальной одеждой, питанием, транспортом.

— Участие в Ганзейских днях для опорного вуза региона — возможность не только еще раз заявить о себе как о центре подготовки кадров для всех сфер общественной деятельности современной России, но и приобрести новых партнеров, начать новые инвестиционные и образовательные проекты, — говорит проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Наталья Иванова.

Разработана программа, состоящая из лекций, семинаров, практических занятий.

— Содержание образовательного блока включает иностранный язык (английский, немецкий), краеведение, коммуникативную психологию, конфликтологию, социальную медицину и некоторые другие дисциплины, — объясняет Наталья Иванова. — Включены и обязательные лекции организаторов Ганзейских дней со стороны Псковской городской Думы и администрации Пскова.

С 1 сентября программа стартовала в рамках основного учебного графика. Среди дисциплин — «Лингвокраеведение», «Историко-культурное наследие Псковского края» с вопросами ганзейской тематики, русско-европейских торгово-экономических и культурных связей, «История Псковского края» с тематикой «Псков и Ганза».