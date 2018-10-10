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Общество / Образование

Парад российского студенчества

Первокурсники ПсковГУ дали торжественную клятву на верность студенческому братству

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Алексей Кедров
10 октября 2018 года, 19:23
Фото: предоставлено ПсковГУ
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Студенты Псковского университета впервые присоединились к Всероссийскому параду студенчества. Праздничные шествия прошли в 40 городах страны, среди них — Псков. Центральной площадкой мероприятия выступила Москва, которая вышла на связь с регионами с помощью прямых включений. В этом году парад прошел в 16-й раз, охватив города — от Хабаровска до Санкт-Петербурга.

Кричалки, лозунги и даже костюмы — символы факультетов вуза. В студенческую жизнь единой колонной вступили сотни первокурсников.

Более тысячи псковских студентов собрались в Университетском сквере, а затем направились в большой концертный зал филармонии. Развитие молодежного движения и включение студентов в образовательный процесс — главная идея мероприятия.

— Поступив в ПсковГУ, вы сделали правильный выбор, — обратился к студентам ректор университета Юрий Демьяненко. — Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам реализовать свой потенциал, творческие идеи, воплотить в жизнь оригинальные инновационные проекты. Университету нужны ваши амбиции, энергия юности.

Более 2 000 псковских студентов влились в студенческую семью России, а это 350 000 участников парада, которых связал прямой телемост.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, обращаясь в прямом эфире к первокурсникам, сказал: «С этого момента начинается важный этап вашей жизни. От вашей инициативности и ответственности зависит не только ваш жизненный успех, но и будущее нашей страны, ее место в мировой системе знаний и инноваций».

Каждый первокурсник, вступая в ряды российского студенчества, торжественно поклялся «быть верным единому духу студенческого братства, с достоинством нести звание студента своей alma mater, не жалея сил и времени на постижение наук и всесторонних знаний, укреплять интернациональную дружбу молодежи, бороться с любыми проявлениями национальной, расовой и религиозной нетерпимости, заботиться о сохранении и приумножении традиций российского студенчества».

Парад российского студенчества — это грандиозное посвящение первокурсников в ряды студентов. Сегодня по своему размаху и значимости он является важным молодежным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных российских городах.

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