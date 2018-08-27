Вместо филологов

— По нашей информации, на Некрасова переезжает факультет естественных наук, медицинского и психологического образования. В полном ли составе или только его отдельные кафедры?

Свет в аудиториях горит даже поздно вечером, через открытые окна первого этажа видны фигуры рабочих с кистями и шпателями в руках. Здание ПсковГУ на ул. Некрасова, 24, снова ожило. За разъяснениями о судьбе корпуса «Псковская правда» обратилась к проректору по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Владимиру Моисееву.

Переезжает часть факультета, а именно кафедры психологии и дефектологии. Делается это в рамках развития всего факультета и, в частности, медицинского направления. Студентов на факультете все больше, медицинское направление развивается в хорошем темпе, увеличение числа студентов — в первую очередь на бюджетных местах — идет из года в год по нарастающей. В этом учебном году бюджетников будет 60 человек, в следующем будет уже 80.

— Переезд будет завершен до 1 сентября, и с началом нового учебного года эти направления будут заниматься на новых площадях. Ремонта не очень много, сделали косметику нескольких аудиторий.

— Прошлой весной из здания спешно, не дожидаясь завершения учебного года, в главный корпус переехали кафедры и лаборатория бывшего филологического факультета. Почему в здание не возвращают тот факультет, который размещался там ранее?

— Переезд осуществлялся планово в летний период для соединения всего факультета, так как филфака уже нет, его объединили с инязом, теперь это факультет русской филологии и иностранных языков. Когда оптимизировали факультеты, заранее предполагалось, заранее предполагалось, что кафедры с улицы Некрасова переедут на площадь Ленина, чтобы весь факультет находился в одном месте. Это удобно, все кафедры и преподаватели вместе, не надо терять время и силы на переход из одного корпуса в другой.

— Когда филфак съезжал, предполагалось, что в его здании разместится губернский лицей для талантливых детей со всей области. Почему от создания гимназии решено было отказаться?

— После объединения факультета в главном корпусе поступило предложение от администрации области по передаче этих площадей в ведение Государственного управления образования для возможного размещения там лицея. Подразумевалось, что университет будет участвовать в его организации: наши преподаватели, программы, ориентированные на высшее образование. Поступила просьба, мы подготовили необходимые документы для согласования в Министерстве науки и образования. Перед отправкой документов в Москву нужно было пройти Росимущество в Новгороде, БТИ, Росреестр. Все документы должен был согласовать ученый совет университета. Все это было сделано, но, к сожалению, процедура очень долгая, и, пока согласование проходило, министерство разделилось на два. Тот министр, который был у нас, Васильева — стала министром просвещения, а новый министр, отвечающий за высшую школу, предложил заново оформить документы, так как организовалось новое министерство с новыми юридическими реквизитами. Эта процедура и без того длилась более года. За это время актуальность площадей в университете возросла. Мы отозвали документы.

В дальнейшем, если состоится возвращение к вопросу о создании лицея, университет с большой готовностью примет участие в этом проекте.

— До революции в здании на Советской, откуда переезжают психологи и дефектологи, располагалась духовная семинария. Нет ли планов по полному освобождению здания и передаче его Русской православной церкви?

— Могу с полной уверенностью сказать, что таких планов у нас нет. У нас есть в этом здании храм. Кафедра теологии занимает несколько аудиторий и проводит обучение студентов. Для присутствия православной церкви созданы все условия. А находящийся там факультет достаточно большой, порядка 1300 — 1400 человек. Огромный факультет, который мы не в силах куда-то переселить. А основной деятельностью университета является все-таки образовательная, поэтому решения о передаче корпуса на улице Советской на данный момент не было и, очевидно, не будет.