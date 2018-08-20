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Общество / Образование

Школьникам пора

Новые школы в Великих Луках, Дно и Гдове, новая мебель и видеокамеры, «Кванториум» с беспилотниками и 680 мест в яслях

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Светлана Синцова
20 августа 2018 года, 10:34
Фото: Андрей Степанов
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Какие новинки ждут область с началом учебного года.

В наступающем учебном году в Псковской области будут работать 358 школ и 110 детских садов. Традиционно в августе проходит приемка образовательных учреждений комиссиями, в состав которых входят представители Роспотребнадзора, МЧС, управления образования, комитета по здравоохранению и правоохранительных структур.

- Самое главное – это безопасность детей, а также готовность к новому учебному году с точки зрения наличия педагогического коллектива, образовательных программ, питания, медицинского обслуживания, требований по транспортному обслуживанию, - отметил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 14 августа.

По словам Александра Седунова, под безопасностью подразумевается как безопасность образовательной среды (учебники и программы должны проходить соответствующую экспертизу), так и безопасность пребывания детей в самой школе.

- У нас во всех школах есть тревожные кнопки. У одних это физические кнопки, у других - телефон для экстренной связи с различными организациями. Во время приемки мы обращаем внимание на то, чтобы были проведены соответствующие учения с группами быстрого реагирования и правоохранительными органами, - сказал он.

Также в некоторых школах имеется система видеонаблюдения, которую планируется поэтапно поставить во всех школах области.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

В 2018-19 учебный год Псковская область вступает с новыми проектами и новыми объектами, в числе которых современные образовательные пространства в Великих Луках и Пскове.

- Год назад 1 сентября начала работать Псковская лингвистическая гимназия. 1 сентября этого года начинает работать новое здание школы № 6 в городе Великие Луки. Это новое образовательное пространство на 825 мест с совершенно уникальным оборудованием: станками с ЧПУ, спортивной площадкой на территории. Этот проект может быть тиражирован по области, потому что он достаточно компактный, включает в себя все необходимые инфраструктурные элементы, - рассказал Александр Седунов.

На очереди – строительство новых школ в Дно и Гдове, а также обновление учебного оборудования во всех школах региона. Причем речь идет не только об обновлении компьютерных классов, создании сети вай-фай внутри образовательных учреждений, но и о замене мебели. Поэтапная работа будет проводиться на территории всех школ.

Также в школах будут созданы консультационные центры, которые помогут родителям школьников решать вопросы, связанные с воспитанием.

Расставание с летом вызывает у школьников разные эмоции.
Фото Андрея Степанова
КСТАТИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 10 августа во время рабочей поездки в Псковский район внепланово посетил Стремуткинскую среднюю общеобразовательную школу, чтобы проверить подготовку к новому учебному году. В этом году в Стремуткинскую школу пойдут боле 260 ребят, 26 из них — первоклашки. В здании выполняются фасадные работы и косметический ремонт внутренних помещений, идет подготовка к установке забора по периметру школьной территории. Ранее были частично заменены старые деревянные окна на стеклопакеты. Михаил Ведерников осмотрел учебные классы, спортзал, столовую и пообщался с педагогами, которые готовят учебные классы к 1 сентября.

ШКОЛЬНЫЙ БЕСПИЛОТНИК

В сентябре начнет работу уникальное образовательное пространство «Кванториум», о создании которого «Псковская правда» недавно подробно рассказывала.

- Мы получили порядка 80 миллионов рублей на оборудование для «Кванториума», где будут хайтек-цех, геоквантум, все для занятий по робототехнике, аэроквантум - он позволит ребятам работать на беспилотных аппаратах. Оборудование будет работать не только для детей Пскова, но и для районных школ, - уточняет Александр Седунов. - «Кванториум» будет выезжать в районы для проведения образовательных сессий. Работа будет направлена на выявление талантливых детей.

«Кванториум» будет работать с утра до вечера. Уже набран персонал: педагогические работники, научные координаторы, которые разработали образовательные программы.

- Мы должны выдерживать несколько критериев. Не менее 3 тысяч детей в течение календарного года должны пройти через «Кванториум», из них не менее 800 детей должны получить свидетельства о прохождении обучения. И не менее 15 проектных секций должно там заработать. Мы должны привлечь сюда детей и педагогов. Нужно, чтобы учитель увидел в «Кванториуме» активного помощника в реализации образовательной программы. Это не развлекательное учреждение - это учреждение дополнительного образования, - подчеркнул главный педагог области.

Систему дошкольного образования тоже ждут изменения. До 2021 года будет работать проект «Ясли», с помощью которого создадут дополнительные места для самых маленьких.

- Псковская область получила 490 миллионов рублей на создание 680 ясельных мест, - приводит цифры Александр Седунов. - Планируется, что они будут созданы за два года, нынешний и следующий. Причем мы должны создать новые ясельные группы, а не просто переоборудовать старые.

Активное участие в этом проекте примут Псков, Великие Луки и Псковский район, где особенно ощущается потребность в ясельных местах.

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