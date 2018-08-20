Школьникам пора

Какие новинки ждут область с началом учебного года. В наступающем учебном году в Псковской области будут работать 358 школ и 110 детских садов. Традиционно в августе проходит приемка образовательных учреждений комиссиями, в состав которых входят представители Роспотребнадзора, МЧС, управления образования, комитета по здравоохранению и правоохранительных структур. - Самое главное – это безопасность детей, а также готовность к новому учебному году с точки зрения наличия педагогического коллектива, образовательных программ, питания, медицинского обслуживания, требований по транспортному обслуживанию, - отметил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 14 августа. По словам Александра Седунова, под безопасностью подразумевается как безопасность образовательной среды (учебники и программы должны проходить соответствующую экспертизу), так и безопасность пребывания детей в самой школе. - У нас во всех школах есть тревожные кнопки. У одних это физические кнопки, у других - телефон для экстренной связи с различными организациями. Во время приемки мы обращаем внимание на то, чтобы были проведены соответствующие учения с группами быстрого реагирования и правоохранительными органами, - сказал он. Также в некоторых школах имеется система видеонаблюдения, которую планируется поэтапно поставить во всех школах области.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

В 2018-19 учебный год Псковская область вступает с новыми проектами и новыми объектами, в числе которых современные образовательные пространства в Великих Луках и Пскове. - Год назад 1 сентября начала работать Псковская лингвистическая гимназия. 1 сентября этого года начинает работать новое здание школы № 6 в городе Великие Луки. Это новое образовательное пространство на 825 мест с совершенно уникальным оборудованием: станками с ЧПУ, спортивной площадкой на территории. Этот проект может быть тиражирован по области, потому что он достаточно компактный, включает в себя все необходимые инфраструктурные элементы, - рассказал Александр Седунов. На очереди – строительство новых школ в Дно и Гдове, а также обновление учебного оборудования во всех школах региона. Причем речь идет не только об обновлении компьютерных классов, создании сети вай-фай внутри образовательных учреждений, но и о замене мебели. Поэтапная работа будет проводиться на территории всех школ. Также в школах будут созданы консультационные центры, которые помогут родителям школьников решать вопросы, связанные с воспитанием.

КСТАТИ Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 10 августа во время рабочей поездки в Псковский район внепланово посетил Стремуткинскую среднюю общеобразовательную школу, чтобы проверить подготовку к новому учебному году. В этом году в Стремуткинскую школу пойдут боле 260 ребят, 26 из них — первоклашки. В здании выполняются фасадные работы и косметический ремонт внутренних помещений, идет подготовка к установке забора по периметру школьной территории. Ранее были частично заменены старые деревянные окна на стеклопакеты. Михаил Ведерников осмотрел учебные классы, спортзал, столовую и пообщался с педагогами, которые готовят учебные классы к 1 сентября.

ШКОЛЬНЫЙ БЕСПИЛОТНИК