Университет онлайн

Для выпускников наступила горячая пора — сдача экзаменов, а после — поступление в колледжи и университеты. Что предлагает абитуриентам главный вуз региона, в пресс-центре «Псковской правды» рассказал ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕГИОНА

- К приемной кампании мы готовимся на протяжении всего года, — отметил ректор. — Работа ведется по нескольким направлениям. Наши преподаватели выезжают в школы области, а также преподают в университетских классах. Когда мы только начинали этот проект (университетские классы. — Прим. авт.) 5 лет назад, на нашу просьбу откликнулись две школы и 24 ученика, сегодня это 560 учеников в 12 школах. Проект востребован, и каждый год к нему хотят присоединиться все новые учебные заведения. Половина выпускников университетских классов поступает в наш университет. У приемной кампании этого года две отличительные черты. Во-первых, прием документов начался на месяц раньше — с 15 марта. Во-вторых, на сайте университета запустили опцию «Личный кабинет абитуриента». Она позволяет выпускникам, зарегистрировавшись, прислать все необходимые документы и оказаться в числе рекомендованных к зачислению в вуз без очного визита в приемную комиссию. Университет предлагает порядка 150 программ высшего и 20 программ среднего профессионального образования. 40 % всех программ были запущены в течение последних 6 лет. Все они разработаны по заказам предприятий, организаций региона, органов власти. Например, направление «Теология», которое было открыто после визита патриарха Кирилла. С самого начала реализации программы, когда на ней еще не было бюджетных мест, Псково-Печерский монастырь выделял средства на обучение 10 человек. Данная практика продолжается и по сей день. В этом году на бюджетные места по программам высшего образования университет готов принять 1066 студентов. Предельное число абитуриентов, которых зачислят на программы среднего профессионального образования в вузе, — 600 человек, из них порядка 230 — бюджетники.

ПОПУЛЯРНЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ

Одно из новшеств этого года — прием на программу «Лечебное дело». Уже сейчас можно сказать, что она пользуется популярностью у абитуриентов. — На медицинские направления впервые в этом году выделено сразу 60 бюджетных мест, по 20 на «Лечебное дело», «Медицинскую кибернетику» и «Медицинскую биохимию», — сообщил Юрий Демьяненко. — В следующем году мы ждем уже 40 бюджетных мест на «Лечебное дело». А из тех 20 мест, что выделены в этом году, 10 мы отдали под целевое обучение комитету по здравоохранению, и на них подано уже 17 заявлений. Это о многом говорит. В прошлом году популярностью пользовались педагогические направления. Второе место занимала экономика, третье — строительство, на четвертом месте оказалась юриспруденция. Рейтинг востребованности специальностей в вузе меняется ежегодно. Половина выпускников находят работу еще до окончания вуза. Как правило, 30-35 % продолжают учебу, 12-15 % уходят на срочную службу в армию. — 51 % выпускников этого года пойдут работать, они уже подыскали рабочие места, — рассказал Юрий Демьяненко. — С местом работы они определились и во многом благодаря прохождению практики. Псковский университет имеет 350 баз практик, 50 из которых находятся на крупных промышленных предприятиях региона.

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