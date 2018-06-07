Путёвка в лето

Псковские дети отправились в школьные, загородные и черноморские лагеря. Детская оздоровительная кампания стартовала еще в конце мая. «Псковская правда» выяснила ее особенности.
Приоритетом остается летний отдых для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Таких ребят в области — 5262. Еще для 3000 детей организовали специализированные смены, куда попадут спортсмены и дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году впервые в лагерях будут работать 13 юнармейских смен, в которых спортивно-оздоровительную программу пройдут более 750 человек. Начинают работу 4 лагеря труда и отдыха.
260 детей — победителей олимпиад и различных соревнований после успешно проведенного учебного года отправятся загорать и купаться на Черноморское побережье в лагеря «Артек», «Орлёнок» и «Смена».
— Летние лагеря в России — это особая культура. Многие с теплотой вспоминают, как сами проводили лето в лагерях. В наших силах сделать, чтобы эта традиция не прерывалась. Наша главная задача — обеспечить комфорт и безопасность, — заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам организации летнего детского отдыха, которое состоялось 29 мая в невельском лагере «Звёздный».
Глава региона сообщил, что разрешения на открытие всех лагерей, которые будут работать в первую смену, есть, необходимую правовую документацию утвердили.
— Я прошу каждого участника этого заседания в своей работе ориентироваться не только на эти документы, но и на свой опыт проверки учреждений. Трагедии в Кемерово и в 2016 году на Сямозере должны стать для нас исчерпывающим напоминанием, что к этой работе надо относиться серьезно, нельзя ее проводить формально, — обратился Михаил Ведерников к представителям контролирующих органов и призвал все ведомства к взаимодействию.
ГОТОВЫ, НО МОРАЛЬНО УСТАРЕЛИПервый замгубернатора Вера Емельянова отметила, что в этом году путевки в летние лагеря получили все нуждающиеся — дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и стоящие на учете в полиции. Из 174 лагерей, которые будут работать в этом году в регионе, 149 — дневного пребывания, в них находится большая часть детей.
— Это и хорошо и плохо, — отметила Вера Емельянова. — Стратегически надо работать, чтобы загородных лагерей становилось больше, хотя лагеря на базе школ эффективны, предлагают детям хорошие образовательные программы.
Детские лагеря загружены на 100 %. На организацию детского летнего отдыха из областного бюджета выделили 75 млн рублей, объем финансирования сохранили на уровне прошлого года.
Вера Емельянова также отметила, что все загородные лагеря требуют модернизации, потому что морально устарели, это лагеря 60-70-х годов постройки. «Звёздный» — самый новый из построенных. Замгубернатора попросила Михаила Ведерникова поддержать планы по модернизации нескольких лагерей для круглогодичного использования.
— Сейчас такой практики в силу объективных причин нет, — заметила она. — Для круглогодичного проживания могут быть использованы два лагеря: «Звёздный», который находится в южной зоне области, и лагерь им. Титова в Печорском районе в северной части области.
Глава региона поддержал эту идею и предложил в течение двух-трех лет с привлечением внебюджетных средств привести их в современное состояние, дать возможность самоокупаться. Если опыт будет успешным, продолжать эту работу.
Вера Емельянова сообщила, что лагеря и их территории соответствуют санитарным нормам, но напомнила два резонансных происшествия из прошлых лет, когда Псковская область прозвучала на федеральном уровне — в одном из лагерей белочка укусила ребенка, пришлось всех прививать от бешенства. А два года назад дети получили в лагере пищевое отравление, которое хоть и прошло в легкой форме, но наделало много шума. Начальник Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, который присутствовал на совещании, обратил внимание собравшихся, что история с отравлением была связана с кадровой проблемой — на кухне работали студенты, которые не имели должной квалификации. Поваров не хватает и сейчас.
Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнут 15,5 тысяч детей.
Фото Андрея Степанова
— Повара очень востребованы, особенно летом. В лагерях зарплата невысокая, поэтому их трудно привлечь, — отметила Вера Емельянова и предложила разработать программу стимулирования работников этой сферы.
Также чиновник сообщила, что во всех лагерях есть тревожная кнопка, охрана из числа сотрудников Росгвардии, работников ЧОПов или штатных сторожей. Есть ночные сторож, воспитатели, няни — «все дети будут под контролем». Есть проблема с видеонаблюдением, не все базы отдыха ими оснащены. Задача на перспективу — поставить системы видеонаблюдения везде, на что требуется порядка 4,5 млн рублей.
Александр Нестерук сообщил, что санитарная обстановка на территориях отдыха детей в норме. Все предписания лагеря выполнили, качество питьевой воды проверили и противоклещевую обработку провели. Врач попросил обратить внимание на стихийные лагеря, которые появляются в области, напомнив о частном лагере в Изборске, который удалось закрыть. А также вспомнил одного из предпринимателей, который выигрывает аукционы на поставку продуктов в социальные учреждения, а потом поставляет некачественные. В этой части он предложил усилить межведомственное взаимодействие.
Службы МЧС еще накануне летней оздоровительной кампании провели сезонную операцию «Отдых», тренировки по эвакуации и действиям персонала в нештатных ситуациях, проверили пожарную безопасность объектов. Спасатели отметили, что все недочеты будут устраняться до начала заезда детей.