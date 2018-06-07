Путёвка в лето

Псковские дети отправились в школьные, загородные и черноморские лагеря. Детская оздоровительная кампания стартовала еще в конце мая. «Псковская правда» выяснила ее особенности.

Приоритетом остается летний отдых для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Таких ребят в области — 5262. Еще для 3000 детей организовали специализированные смены, куда попадут спортсмены и дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году впервые в лагерях будут работать 13 юнармейских смен, в которых спортивно-оздоровительную программу пройдут более 750 человек. Начинают работу 4 лагеря труда и отдыха.

260 детей — победителей олимпиад и различных соревнований после успешно проведенного учебного года отправятся загорать и купаться на Черноморское побережье в лагеря «Артек», «Орлёнок» и «Смена».

— Летние лагеря в России — это особая культура. Многие с теплотой вспоминают, как сами проводили лето в лагерях. В наших силах сделать, чтобы эта традиция не прерывалась. Наша главная задача — обеспечить комфорт и безопасность, — заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам организации летнего детского отдыха, которое состоялось 29 мая в невельском лагере «Звёздный».

Глава региона сообщил, что разрешения на открытие всех лагерей, которые будут работать в первую смену, есть, необходимую правовую документацию утвердили.

— Я прошу каждого участника этого заседания в своей работе ориентироваться не только на эти документы, но и на свой опыт проверки учреждений. Трагедии в Кемерово и в 2016 году на Сямозере должны стать для нас исчерпывающим напоминанием, что к этой работе надо относиться серьезно, нельзя ее проводить формально, — обратился Михаил Ведерников к представителям контролирующих органов и призвал все ведомства к взаимодействию.