Где купить результаты ЕГЭ

С 28 мая выпускники начинают сдавать первые ЕГЭ. А сомнения у участников процесса не иссякают: пустят ли на экзамен при опоздании, почему не выдают бумажные свидетельства с баллами, сколько действительны результаты ЕГЭ. «Псковская правда» подключилась к прямой линии Сергея Кравцова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, и узнала ответы на самые популярные вопросы выпускников и их родителей.

В этом году ЕГЭ предстоит сдавать 730 000 старшеклассников по всей стране, будут работать 5 500 пунктов проведения, 93 % аудиторий будут охвачены онлайн видеонаблюдением, - отметил во вступительном слове глава ведомства.- Пятый год экзамен проходит максимально объективно и честно. Наша задача – чтобы все школьники находились в равных условиях. На прямую линию поступило более 1000 обращений. Самый популярный вопрос: «Где можно купить КИМы и результаты ЕГЭ?» Нигде. У нас, к сожалению, остаются мошенники, которые в социальных сетях предлагают за какие-то небольшие деньги купить результаты ЕГЭ. С каждым годом их все меньше. Всю информацию мы передаем в правоохранительные органы. Еще раз говорю, что никаких результатов и никаких КИМов до экзамена не было и быть не может. С этого года используется новая технология – зашифрованные диски доставляются в пункт проведения ЕГЭ и перед участниками распечатываются. Эту технологию мы апробировали в прошлом году, что дало нам возможность впервые обработать работы по русскому языку не за 14 дней, а за 10. Это стало возможным благодаря тому, что все бланки с ответами сразу же после экзамена сканируются, загружаются в облако и деперсонифицированно обрабатываются. В остальном в этом году никаких принципиальных изменений в правилах проведения ЕГЭ нет. Для нас важна стабильность. Сергей Кравцов

АТТЕСТАТ НЕ ПОСТРАДАЕТ

В течение какого срока действительны результаты ЕГЭ? - Результаты действительны 5 лет: год, когда выпускник сдает ЕГЭ, и потом еще 4 года. Можно ли пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить имеющийся результат? - Можно. До 1 февраля надо было написать соответствующее заявление. Вуз вправе засчитывать наивысшие результаты. Где узнать, в каком пункте надо будет сдавать ЕГЭ? - Участники могут узнать о месте проведения экзамена в Региональном центре обработки информации, куда они подавали заявление. Если по каким-то причинам там ответить не могут, то есть телефоны горячих линий в каждом регионе, там объяснят. Если выпускник сдал базовую математику, а на профильной баллов недобрал, то когда он сможет ее пересдать? - Если не сдали профильный экзамен по математике, то его можно пересдать только в следующем году. В этом случае будет засчитан результат базового уровня. Если же не сдали и базовую и профильную математику, то будет возможность пересдать в резервные дни или в сентябре. Повлияют ли баллы за ЕГЭ на оценку в аттестате? - Нет, баллы по ЕГЭ на оценку в аттестате не влияют. Если выпускник не согласен с выставленными баллами, что делать? - После получения результатов в течение двух дней следует подать соответствующее заявлении либо в школу, в которой учится выпускник, либо в конфликтную комиссию. Но хочу предупредить, что по итогам рассмотрения апелляции результаты могут быть изменены, как в сторону повышения баллов, так и понижения. Но, как правило, результат остается прежним.

ШКОЛЬНИКИ С ОВЗ ЗА ЕГЭ

Будет ли организовано видеонаблюдение в пунктах сдачи экзамена? - У нас онлайн-наблюдением охвачено 93 % аудиторий (в Псковской области 80 % камер передают картинку онлайн, остальные просто ведут запись. - Ред.). Записи хранятся три месяца. Можно любую посмотреть и убедиться, насколько объективно проходил экзамен. Данная технология снимает много вопросов, позволяет сделать экзамен максимально отрытым и прозрачным. Каждый может стать онлайн-наблюдателем. Для этого надо пройти обучение и сдать небольшой экзамен. На экзамене по русскому языку текст изложения читается дважды. А можно ли читать три раза, потому что выпускники с нарушениями зрения тратят больше времени для записи опорных слов? - Текст изложения записан на диск, если речь идет о стандартном формате экзамена. Можно дополнительно переговорить на эту тему, если необходимо откорректировать процедуру, мы готовы. В этом году ЕГЭ сдают 6 500 выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них пункты сдачи организованы даже на дому и в больницах. Мы максимально стремимся к тому, чтобы все требования соблюдались, а условия были комфортными. Скажу только, что у ребят с ОВЗ есть право выбрать, в какой форме экзамен сдавать, и они все чаще выбирают ЕГЭ. Некоторые вузы требуют документальное подтверждение результатов ЕГЭ. Как быть, ведь бумажные сертификаты уже не выдаются? - Во-первых, об этом надо сказать нам. Все результаты находятся в базе, и вузы к этой базе имеют доступ. Выпускник, подавая документы, указывает количество баллов, а вуз эту цифру сверяет. Никаких бумажных свидетельств ЕГЭ нет. Их отсутствие не только сокращает время получения результатов, но и защищает от мошенников, которые предлагают бумажные сертификаты. Учитываются ли баллы за итоговое сочинение или изложение при поступлении в вузы? - Да, некоторые вузы начисляют дополнительные баллы, но эти вопросы полностью в их компетенции. Надо смотреть правила приема. В каких случаях могут не допустить к сдаче ЕГЭ? - Если по сочинению получен незачет. Напомню, что в этом году была возможность дважды его переписать. Ну, и если по итогам окончания школы не сданы все предметы, получены двойки, и школьника собираются оставить на второй год.

НА ЭКЗАМЕН ОПОЗДАЛ

Пустят на экзамен, если опоздал или забыл паспорт? - Паспорт должен быть. Но если ситуация все-таки такая возникла и нет паспорта, то лицо, сопровождающие школьников, должно подтвердить, что выпускник обучается в этой школе. В случае с опозданием, да, опоздавший может быть допущен, но экзамен заново не начинается и инструктаж он пропустит. Ученики вечерней школы имеют льготы при сдаче ЕГЭ? - Ученики дневных и вечерних школ находятся в равных условиях, программы идентичны, правила аналогичные. Обязан ли выпускник сдавать предметы, кроме обязательных? - Такой обязанности нет. Выпускник должен сдать русский язык и математику. Что касается остальных предметов - по желанию. Как правило, выбирают те предметы, которые необходимы при поступлении в вуз. Если при печати КИМов произойдет сбой или бланки будут плохо читаться, что на этот случай предусмотрено? - Организаторы в аудиториях знают, что в случае наступления такой ситуации надо пригласить технического специалиста. Предусмотрены резервные компьютеры и принтеры. Если во время печати обнаружен технический брак - тоже не проблема, комплект признается бракованным и распечатывается новый. Экзамены по двум предметам выпадают на один день. Что делать? - Второй экзамен сдавать в резервный день либо в общий резервный день второго июля. Я советую в основной период сдавать тот предмет, по которому лучше подготовились. В некоторых школах от участников ЕГЭ требуют бумагу или 200 рублей на бумагу, и даже заправленный картридж – это законно? - Проверив 90 % пунктов, мы убедилась, что и бумага, и картриджи есть в наличии. Ничего нести, кроме паспорта, черной гелевой ручки и знаний, не надо. Для чего нужен QR-код в КИМах? - Это элемент информационной безопасности, который нам позволяет смотреть за объективностью. Ни на проведение экзамена, ни на его результат он никак не влияет. Он нужен исключительно для нашей внутренней работы. Кто должен организовывать доставку выпускника к месту сдачи ЕГЭ, если таковая требуется? - Пункты сдачи ЕГЭ организуются в том числе и с учетом транспортной доступности. Но все решается индивидуально. Если у школы или муниципалитета есть возможность собрать всех выпускников и доставить их до места, то эта возможность обязательно используется. В ряде случаев эту функцию на себя берут родители.