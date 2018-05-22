Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Образование

К ЕГЭ готовы

Только за пятой частью аудиторий для ЕГЭ нельзя будет наблюдать по видео онлайн

Текст:
Ольга Нефёдова
22 мая 2018 года, 10:22
Фото: god-2018s.com
0

За что школьников могут удалить из экзаменационной аудитории без права пересдачи, какое оборудование школы закупили к экзамену и сколько предметов выбирает к сдаче среднестатистический выпускник.

Единый государственный экзамен в области пройдет уже в 16-й раз. В свое время Псковская область стала экспериментальной площадкой для его проведения. С тех пор весь процесс отработан до мелочей. Однако каждый год привносит что-то новое.

ПОД ОБЪЕКТИВОМ

Одно из главных нововведений этого года — Контрольно-измерительные материалы (КИМы) будут печатать в Псковской области.

Раньше их нам привозили. В этом году впервые в 35 пунктах проведения ЕГЭ, которые будут работать на территории Псковской области, КИМы отпечатают. У нас уже есть электронные ключи, которые позволят начать печать с 9 утра, с тем чтобы в 10 утра начать экзамен.

Александр Седунов, начальник управления образования Псковской области
Кроме того, сразу же по завершении экзамена работы будут отсканированы прямо в классах и направлены на сайт Рособрнадзора для проверки. Это тоже новшество этого года. Весной эту процедуру и технологию апробировали на базе вечерней школы, где проходил досрочный этап экзамена.

— Псковская область готова к проведению ЕГЭ, — заверил Александр Седунов. — На протяжении этого года в бюджете области были запланированы средства на приобретение оборудования: принтеров, сканеров, компьютеров, гарнитуры для говорения и начитывания текста.

В течение последних четырех лет на экзамене работает видеонаблюдение. Из 80 % аудиторий ведется онлайн-трансляция, в остальных камеры только записывают происходящее. Правда, «заглянуть» в аудиторию ЕГЭ через экран монитора обычным любопытствующим не позволят. Данные с камер будут передаваться на специальный портал, логин и пароль для входа на этот сайт получат официальные общественные наблюдатели.

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕСДАЧИ

В этом году сдавать ЕГЭ будут 2900 одиннадцатиклассников, а 6000 девятиклассников напишут ОГЭ.

— Мы уже закрыли региональную базу, никаких новых фамилий в нее вноситься не будет. Если кто-то из выпускников решит вместо одного экзамена сдавать другой, то решать этот вопрос придется на уровне Рособрнадзора, — предупреждает Александр Седунов.

За нарушение правил по-прежнему предусмотрены жесткие меры. Использование на экзамене мобильных телефонов, шпаргалок, несанкционированных подсказок влечет за собой удаление из класса без права пересдачи.

— В прошлом году такие нарушения были, — отметил Александр Седунов. — Надеемся, что этот опыт был последним, очень не хочется, чтобы это повторилось. Ведь если подобное происходит на ЕГЭ по русскому языку и математике, то выпускник может остаться и вовсе без аттестата.

К слову, в прошлом году без аттестатов остались 47 одиннадцатиклассников и 146 девятиклассников.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 28 мая и завершится к 2 июля. В среднем каждый выпускник сдает по 4 экзамена.

— Мы видим, что школьники выбирают для сдачи экзаменов больше, чем в итоге сдают, — говорит начальник управления образования. — В принципе, подход вполне объяс­нимый: больше дисциплин, больше шансов поступить в вуз. Но, к сожалению, физически сдать все, что запланировали, не все могут.

Самые популярные предметы — обществознание, физика, история, химия. Реже всего сдают немецкий и французский языки. В последние годы все больше выпускников сдают профильную математику. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 мая 11:39

Удобные условия

Кому в районах власть поможет материально, а кому подскажет, как жить

Общество
22 мая 11:00

Новое дыхание

Яркой и горячей выдалась прошлая пятница для тех, кто хочет изменить Псковскую область

Общество
21 мая 15:16

#iPSKOV для малого бизнеса

Псковских предпринимателей научат продвигать товары в интернете и правильно рекламировать себя, участвуя в тендерах
  • Михаил Ведерников будет следить за расследованием ДТП, в котором пострадали 12 детей
  • На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги
  • Парковки для инвалидов в Пскове проверят по поручению Михаила Ведерникова
  • Сертификат в клуб виртуальной реальности разыгрывает газета «Псковская правда»
  • На время каникул в Псковской области усилят внимание к детям-пешеходам
  • Переходящий хрустальный пистолет вручили Михаилу Ведерникову
  • Врачам-ординаторам в Псковской области увеличили пособие до 5 тысяч рублей
  • Следователи выясняют причину аварии автобуса с детьми в деревне Цапелька
  • Дети-сироты и дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься Ледовом дворце Пскова
  • Идёт проверка перевозчика, чей автобус с детьми попал в ДТП по Стругами Красными
  • Псковские эксперты оценили 23 заявки от учителей на получение денежной премии
  • За повторную пьяную езду гдовича наказали исправительными работами
  • Автобус с детьми угодил в кювет в Стругокрасненсоком районе, есть пострадавшие

    • 21 мая

  • Полицейские призывают псковичей оплачивать штрафы вовремя
  • До конца рабочей недели продлится фестиваль «Псковское вече»
  • Владимир Путин и Михаил Ведерников поздравили псковского ветерана с 95-летием
  • Песни Шаинского и Пахмутовой прозвучат в Зелёном театре Пскова 24 мая
  • 22 градуса тепла и небольшие дожди ожидают в Пскове 22 мая
  • Хлебом и солью встретили нового Псковского митрополита Тихона
  • Мастер-классы, посвященные Ганзе, прошли Детском парке Пскова
  • Арестованы двое парней, которые забили до смерти жителя Печор
  • Завод по выпуску медицинских изделий могут построить в Пскове
  • Стоянка на улице Шестака будет ограничена для псковских автомобилистов
  • Порховчанка просит наградить полицейских за найденные ценные вещи
  • Новый резидент «Моглино» планирует вложить в производство почти 13 млрд рублей
  • Псковичей обязали пройти бесплатный инструктаж по безопасному использованию газа
  • Впервые КИМы для ЕГЭ буду печатать в Псковской области
  • 30 мая завершится приём проектов официальных символов Псковской области
  • Против воровки банковской карты в Великих Луках завели уголовное дело
  • Названы финалисты Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

    • Новости

    Культура / Событие
    Алёна Комарова 22 мая 09:29

    «Забыли это!»

    Звезды кино Александр Михайлов и Владимир Гостюхин, посол Эфиопии, реконструированная деревня и качели XIX века, мастер-класс от маэстро по котильону и польке

    Общество
    21 мая 13:27

    Наследник Печерских старцев

    Опытный архипастырь, талантливый организатор, подлинный духовный отец – в Пскове встречают нового владыку митрополита Тихона

    Общество
    17 мая 08:03

    Два года ждать

    Дорогу Дно — Искра отремонтируют лишь в 2020 году