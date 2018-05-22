К ЕГЭ готовы

Единый государственный экзамен в области пройдет уже в 16-й раз. В свое время Псковская область стала экспериментальной площадкой для его проведения. С тех пор весь процесс отработан до мелочей. Однако каждый год привносит что-то новое.

За что школьников могут удалить из экзаменационной аудитории без права пересдачи, какое оборудование школы закупили к экзамену и сколько предметов выбирает к сдаче среднестатистический выпускник.

ПОД ОБЪЕКТИВОМ

Раньше их нам привозили. В этом году впервые в 35 пунктах проведения ЕГЭ, которые будут работать на территории Псковской области, КИМы отпечатают. У нас уже есть электронные ключи, которые позволят начать печать с 9 утра, с тем чтобы в 10 утра начать экзамен.

В течение последних четырех лет на экзамене работает видеонаблюдение. Из 80 % аудиторий ведется онлайн-трансляция, в остальных камеры только записывают происходящее. Правда, «заглянуть» в аудиторию ЕГЭ через экран монитора обычным любопытствующим не позволят. Данные с камер будут передаваться на специальный портал, логин и пароль для входа на этот сайт получат официальные общественные наблюдатели.

— Псковская область готова к проведению ЕГЭ, — заверил Александр Седунов. — На протяжении этого года в бюджете области были запланированы средства на приобретение оборудования: принтеров, сканеров, компьютеров, гарнитуры для говорения и начитывания текста.

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕСДАЧИ

В этом году сдавать ЕГЭ будут 2900 одиннадцатиклассников, а 6000 девятиклассников напишут ОГЭ.

— Мы уже закрыли региональную базу, никаких новых фамилий в нее вноситься не будет. Если кто-то из выпускников решит вместо одного экзамена сдавать другой, то решать этот вопрос придется на уровне Рособрнадзора, — предупреждает Александр Седунов.

За нарушение правил по-прежнему предусмотрены жесткие меры. Использование на экзамене мобильных телефонов, шпаргалок, несанкционированных подсказок влечет за собой удаление из класса без права пересдачи.

— В прошлом году такие нарушения были, — отметил Александр Седунов. — Надеемся, что этот опыт был последним, очень не хочется, чтобы это повторилось. Ведь если подобное происходит на ЕГЭ по русскому языку и математике, то выпускник может остаться и вовсе без аттестата.

К слову, в прошлом году без аттестатов остались 47 одиннадцатиклассников и 146 девятиклассников.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 28 мая и завершится к 2 июля. В среднем каждый выпускник сдает по 4 экзамена.

— Мы видим, что школьники выбирают для сдачи экзаменов больше, чем в итоге сдают, — говорит начальник управления образования. — В принципе, подход вполне объяс­нимый: больше дисциплин, больше шансов поступить в вуз. Но, к сожалению, физически сдать все, что запланировали, не все могут.

Самые популярные предметы — обществознание, физика, история, химия. Реже всего сдают немецкий и французский языки. В последние годы все больше выпускников сдают профильную математику.