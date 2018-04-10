Помощник на полдня

Двадцать детей с тяжелыми нарушениями развития получили возможность заниматься со специалистами, не дожидаясь места в специализированном детском саду.
Двадцать детей с тяжелыми нарушениями развития получили возможность заниматься со специалистами, не дожидаясь места в специализированном детском саду.
— Нам занятия очень помогают, — рассказывает Рамиля Якупова. — Во-первых, дочь научилась фиксировать взгляд. С моторикой рук, которая полностью отсутствовала, стало лучше. А во-вторых, занятия — это возможность общаться с другими детками. Ей это очень нужно, она стала обращать на них внимание, проявлять интерес.
Малышка ждала место в специализированный детский сад. В очереди вместе с ней находилось около 40 детей. А благодаря открытию четырех групп кратковременного пребывания на территории «Лим-по-по» дочь Рамили начала ходить в сад уже на этой неделе.
— Мы относимся к тем родителям, у которых нет помощников, — говорит мама девочки. — У нас всего одна бабушка, да и та нуждается в помощи и заботе, оставить с ней дочь нельзя. Житейские вопросы как-то решать надо, те же документы оформлять. Это отнимает очень много времени, а мне и не вырваться, поэтому для нас очень ценно, что открылись дополнительные места и нас взяли.
Новые группы рассчитаны на 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет и работают в две смены: 4 часа с утра и 4 часа после обеда.
— Нам как раз очень подходит формат кратковременного пребывания, — поясняет Рамиля Якупова. — Полдня дочь проводит в саду, а во второй половине у нас занятия у платных специалистов.
С детьми работает междисциплинарная команда специалистов. На работу дополнительно были приняты 4 воспитателя, 2 младших воспитателя, 2 логопеда, 2 дефектолога, медицинский работник — специалист ЛФК, музыкальный сотрудник и психолог. Все специалисты прошли обучение на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения (ЦЛП).
Занятия проходят на ул. Стахановской, с детьми занимаются как в группах, так и индивидуально. Коррекционно-развивающая программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
— Открытие еще четырех групп позволит практически полностью решить проблему очереди в дошкольные учреждения для деток с особенностями развития, — отметил директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв. — Для нас это важное и значимое событие. У детей появилась возможность получить помощь специалистов-профессионалов, а заодно мы и родителей немного разгрузили, они смогут заняться какими-то своими делами.
Открытие групп стало возможным благодаря помощи администрации области, общественной организации «Инициатива Псков» и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помещения, в которых разместились группы, были отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием на средства областного бюджета (1 млн рублей) и внебюджетных источников.
В ближайших планах — дооснастить медицинским оборудованием физиотерапевтический кабинет, чтобы дети могли проходить необходимые им лечебные процедуры.
— Чтобы открыть группы, потребовалось провести ремонт с перепланировкой, — пояснила учитель-дефектолог, методист дошкольного отделения ЦЛП Светлана Назаркина. — Он начался в августе, а в марте рабочие уже сдали объект. Меняли все: окна, стены. В итоге появились сенсорная комната, две группы, комната гигиены со специальным оборудованием для маленьких деток, кабинеты специалистов, где будут проходить индивидуальные занятия.
А в скором времени начнется ремонт помещений для специалистов дистанционного сопровождения родителей детей с особенностями развития, которые консультируют семьи по вопросам развития ребенка и оказывают им психологическую помощь. Решение о выделении необходимой суммы в размере 1,5 млн рублей принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения «Лим-по-по».
С детьми школьного возраста, которые ранее считались необучаемыми, ЦЛП начал работу в 1993 году. Сегодня различные социальные и образовательные услуги в ЦЛП получают почти 700 человек.