Помощник на полдня

Двадцать детей с тяжелыми нарушениями развития получили возможность заниматься со специалистами, не дожидаясь места в специализированном детском саду.

ПОДХОДЯЩИЙ ФОРМАТ

В семье Якуповых растет особенный ребенок. Дочурке три с половиной года, но она сама не ходит, не встает, не садится и даже не ползает. Врачи ставят ей тяжелые множественные нарушения в развитии. Вот уже два года мама водит малышку на занятия в отделение ранней помощи «Лим-по-по».

— Нам занятия очень помогают, — рассказывает Рамиля Якупова. — Во-первых, дочь научилась фиксировать взгляд. С моторикой рук, которая полностью отсутствовала, стало лучше. А во-вторых, занятия — это возможность общаться с другими детками. Ей это очень нужно, она стала обращать на них внимание, проявлять интерес.

Малышка ждала место в специализированный детский сад. В очереди вместе с ней находилось около 40 детей. А благодаря открытию четырех групп кратковременного пребывания на территории «Лим-по-по» дочь Рамили начала ходить в сад уже на этой неделе.

— Мы относимся к тем родителям, у которых нет помощников, — говорит мама девочки. — У нас всего одна бабушка, да и та нуждается в помощи и заботе, оставить с ней дочь нельзя. Житейские вопросы как-то решать надо, те же документы оформлять. Это отнимает очень много времени, а мне и не вырваться, поэтому для нас очень ценно, что открылись дополнительные места и нас взяли.

Новые группы рассчитаны на 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет и работают в две смены: 4 часа с утра и 4 часа после обеда.

— Нам как раз очень подходит формат кратковременного пребывания, — поясняет Рамиля Якупова. — Полдня дочь проводит в саду, а во второй половине у нас занятия у платных специалистов.

С детьми работает междисциплинарная команда специалистов. На работу дополнительно были приняты 4 воспитателя, 2 младших воспитателя, 2 логопеда, 2 дефектолога, медицинский работник — специалист ЛФК, музыкальный сотрудник и психолог. Все специалисты прошли обучение на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения (ЦЛП).

Занятия проходят на ул. Стахановской, с детьми занимаются как в группах, так и индивидуально. Коррекционно-развивающая программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.