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Общество / Образование

На пятерку

Псковичей приглашают на «Тотальный диктант»

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Светлана Синцова
9 апреля 2018 года, 17:32
Фото: Андрей Степанов
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В четвертый раз жители Пскова могут проверить свои знания по русскому языку, написав вместе со всей страной тотальный диктант. Для этого нужно прийти 14 апреля в 14 часов на одну из площадок проведения акции. Документы брать с собой не надо – работу при желании можно подписать псевдонимом. И даже ручки выдадут организаторы. А участники, которые получат за диктант оценку «отлично», могут рассчитывать и на специальные призы.

О том, где в этом году можно написать диктант, кто выступит в роли диктора и как узнать результаты, рассказали координаторы проекта «Тотальный диктант» в Пскове, представители организации «Вечевой орден» Ольга и Екатерина Родины в пресс-центре «Псковской правды».

Традиционно открытыми площадками, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ и аудитория 33 в корпусе на ул. Советской.

Если участников будет больше, в главном корпусе откроем еще одну-две аудитории. Другая традиционная площадка – это клуб «Тир».

Екатерина Родина
Но это закрытая площадка. Желающим писать диктант на этой площадке необходима предварительная регистрация на сайте totaldikt.ru, что связано с ограниченным количеством мест. Вместимость клуба – 40 человек. Также в «Тире», возможно, организуют детский уголок для участников диктанта, которые придут с детьми.

Кроме того, в написании диктанта примет участие одно из закрытых учреждений Пскова. Поскольку это режимный объект и в настоящее время ведутся переговоры с руководством этого учреждения, его название организаторы пока держат в секрете.

В роли «диктаторов» по традиции выступят преподаватели филологического факультета ПсковГУ. Это и Лариса Яковлевна Костючук, которая обычно читает диктант в 63 аудитории, и Вадим Константинович Андреев, который диктует в «Тире», где ежегодно выступает основанная им рок-группа «Отцы и дети».

Текст диктанта приходит за час до его начала. Известно, что автором текста в этом году является Гузель Яхина - российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Участники тотального диктанта первыми услышат отрывки из еще не опубликованного нового романа писательницы «Дети мои».

Подписывая бланк, участник диктанта может написать как свое имя, так и псевдоним. При помощи этого псевдонима или кодового слова на сайте проекта он может посмотреть результаты. Узнать оценку можно и непосредственно в университете.

Филфак идет навстречу: человек 15 преподавателей за круглым столом проверяют работы сразу. Объем текста – это примерно страничка, а комментарии для проверки - 80-90 листов.

Ольга Родина
Надо отметить, что с каждым годом псковичи пишут диктант все лучше и лучше. В прошлом году было порядка 20 пятерок, тогда как в предыдущие годы отличных оценок были единицы. Также в последнее время диктант приходят писать целыми семьями:

- Если в первые годы диктант писали в основном школьники и студенты, сейчас люди приходят к нам писать семьями. Очень интересно, когда приходят разные поколения, - отметила Екатерина Родина.

Конечно, можно проверить свои знания, написав диктант онлайн. Но организаторы настоятельно советуют прийти «живьем»:

- Когда люди пишут диктант онлайн, иногда происходят накладки со связью. Поэтому мы призываем людей, которые хотят проверить свою грамотность, по возможности прийти на площадку и в очной форме написать диктант. Здесь получаешь огромное количество позитивных эмоций!

КСТАТИ

Тотальный диктант также напишут жители Великих Лук и поселка Писковичи. Причем жители Писковичей будут участвовать в проекте уже в пятый раз.

СПРАВКА

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком не легко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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