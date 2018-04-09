На пятерку

В четвертый раз жители Пскова могут проверить свои знания по русскому языку, написав вместе со всей страной тотальный диктант. Для этого нужно прийти 14 апреля в 14 часов на одну из площадок проведения акции. Документы брать с собой не надо – работу при желании можно подписать псевдонимом. И даже ручки выдадут организаторы. А участники, которые получат за диктант оценку «отлично», могут рассчитывать и на специальные призы. О том, где в этом году можно написать диктант, кто выступит в роли диктора и как узнать результаты, рассказали координаторы проекта «Тотальный диктант» в Пскове, представители организации «Вечевой орден» Ольга и Екатерина Родины в пресс-центре «Псковской правды». Традиционно открытыми площадками, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ и аудитория 33 в корпусе на ул. Советской.

Если участников будет больше, в главном корпусе откроем еще одну-две аудитории. Другая традиционная площадка – это клуб «Тир». Екатерина Родина

Но это закрытая площадка. Желающим писать диктант на этой площадке необходима предварительная регистрация на сайте totaldikt.ru, что связано с ограниченным количеством мест. Вместимость клуба – 40 человек. Также в «Тире», возможно, организуют детский уголок для участников диктанта, которые придут с детьми. Кроме того, в написании диктанта примет участие одно из закрытых учреждений Пскова. Поскольку это режимный объект и в настоящее время ведутся переговоры с руководством этого учреждения, его название организаторы пока держат в секрете. В роли «диктаторов» по традиции выступят преподаватели филологического факультета ПсковГУ. Это и Лариса Яковлевна Костючук, которая обычно читает диктант в 63 аудитории, и Вадим Константинович Андреев, который диктует в «Тире», где ежегодно выступает основанная им рок-группа «Отцы и дети». Текст диктанта приходит за час до его начала. Известно, что автором текста в этом году является Гузель Яхина - российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Участники тотального диктанта первыми услышат отрывки из еще не опубликованного нового романа писательницы «Дети мои». Подписывая бланк, участник диктанта может написать как свое имя, так и псевдоним. При помощи этого псевдонима или кодового слова на сайте проекта он может посмотреть результаты. Узнать оценку можно и непосредственно в университете.

Филфак идет навстречу: человек 15 преподавателей за круглым столом проверяют работы сразу. Объем текста – это примерно страничка, а комментарии для проверки - 80-90 листов. Ольга Родина

Надо отметить, что с каждым годом псковичи пишут диктант все лучше и лучше. В прошлом году было порядка 20 пятерок, тогда как в предыдущие годы отличных оценок были единицы. Также в последнее время диктант приходят писать целыми семьями: - Если в первые годы диктант писали в основном школьники и студенты, сейчас люди приходят к нам писать семьями. Очень интересно, когда приходят разные поколения, - отметила Екатерина Родина. Конечно, можно проверить свои знания, написав диктант онлайн. Но организаторы настоятельно советуют прийти «живьем»: - Когда люди пишут диктант онлайн, иногда происходят накладки со связью. Поэтому мы призываем людей, которые хотят проверить свою грамотность, по возможности прийти на площадку и в очной форме написать диктант. Здесь получаешь огромное количество позитивных эмоций!

КСТАТИ Тотальный диктант также напишут жители Великих Лук и поселка Писковичи. Причем жители Писковичей будут участвовать в проекте уже в пятый раз.