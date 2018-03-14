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Общество / Образование

Врачи против пневмонии

Более половины смертей от воспаления легких происходит дома

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Светлана Синцова
14 марта 2018 года, 10:31
Фото: Андрей Степанов
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Кто наиболее вероятно может стать жертвой, какие симптомы должны насторожить и как уберечься от этого опасного заболевания, рассказали эксперты в пресс-центре «Псковской правды». Поводом для разговора послужила недавняя кончина бывшего главы администрации Пскова Игоря Калашникова, скоропостижно скончавшегося от пневмонии 2 марта.

Воспаление легких — это самое распространенное последствие гриппа, которое может закончиться для пациента летальным исходом. Показатели смертности от пневмонии достаточно высоки. Причем уровень смертности от этого заболевания в Псковской области выше, чем в целом по стране.

В 2017 году на фоне общего снижения уровня смертности смертность от пневмонии возрастала. Начиная с середины прошлого года мы персонифицированно анализируем каждый случай смерти от пневмонии на трех уровнях: сначала в медицинской организации, где наблюдался пациент, затем документы в комиссии второго уровня, которую возглавляет главный внештатный пульмонолог, и затем — в комиссии на уровне комитета здравоохранения.

Надежда Рагозина, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области 

КТО РИСКУЕТ

Порядка 60 % смертей от пневмонии происходит дома. В основном среди пациентов, которые не обращаются за медицинской помощью.

— Чаще всего это люди маргинального статуса, — отмечает Надежда Рагозина. — К сожалению, пьющие одинокие люди — это та часть аудитории, которая глуха к нашим призывам прививаться и соблюдать рекомендации врачей. Кроме того, злоупотребление алкоголем утяжеляет течение заболевания и делает неэффективной терапию.

Также среди погибших и те, кто обращается за помощью поздно, поскольку «не понимают опасности пневмонии». По словам специалиста, действительно, пневмония — это заболевание, которое тяжелым является не всегда. Но есть несколько временных промежутков, когда пневмония наиболее опасна, и есть так называемые группы риска, для которых заболевание может стать смертельным.

К опасным временным промежуткам относятся периоды эпидемического подъема гриппа, потому что к бактериальной пневмонии присоединяется вирусная инфекция.

А в группе риска находятся обездвиженные пациенты, пациенты с иммунодефицитом (например, онкобольные), пожилые люди, которые находятся в домах престарелых. Также пневмония может стать смертельной для больных сахарным диабетом, беременных женщин и людей с лишним весом.

Медики напоминают, что антибиотики могут быть назначены только врачом, а неправильная терапия может привести к печальным последствиям.
Фото Андрея Степанова

КАК РАСПОЗНАТЬ

Возникновению заболевания могут способствовать переохлаждение, стрессовые ситуации, хронические патологии. В период эпидемии гриппа риск развития пневмонии увеличивается многократно: на фоне ослабления организма от вирусной инфекции присоединяется вторичная бактериальная инфекция и развивается пневмония. Пневмонию диагностируют с помощью рентгена и общего анализа крови.

Обращайтесь к врачу, если у вас:

• выраженная интоксикация

• слабость

• длительно сохраняющаяся температура

• появление одышки

• усиление кашля

• потливость.

Пациенты с температурой и с клиникой вирусной инфекции обслуживаются в отдельных кабинетах вне очереди. Возможно, стоит сразу обратиться в поликлинику, потому что рентген можно провести только там.

Светлана Лемешева, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ

Адекватная антибактериальная терапия должна быть назначена в течение первых двух суток болезни. Это значительно улучшает прогноз на выздоровление. Поэтому в случае заболевания пневмонией опасно самолечение.

Люди не обращаются за медицинской помощью, неделями принимают жаропонижающие препараты. Соответственно, не получают ту терапию, которая лечит данную патологию. Антибиотики могут быть назначены только врачом. А наши пациенты «назначают» себе антибиотики сами. Как правило, это неадекватная антибактериальная терапия, что может привести к осложнениям и подчас к неблагоприятному исходу.

Татьяна Пистрая, главный пульмонолог Псковской области

ЧТО СПАСЕТ

Также большинство пациентов, которые погибают от пневмонии, — это непривитые. Причем речь идет не только о вакцинации от гриппа.

— Пневмония как таковая — это не вирусное, а бактериальное заболевание. В 80 % случаев ее вызывает пневмококк. Существует возможность сделать вакцинацию именно от пневмококковой инфекции, — говорит Надежда Рагозина. — В отличие от вакцины от гриппа, которая дает иммунитет на один сезон, иммунитет от пневмококковой инфекции многолетний.

Однако за такую прививку пациент должен заплатить. Бесплатно вакцину могут получить только дети и призывники, а также пациенты сосудистых центров и некоторых медицинских учреждений региона. Из областного бюджета выделены средства на приобретение 2 тысяч доз вакцин для пациентов, которые входят в группу риска по пневмонии.

— Задача каждого — позаботиться о своих родных. Если среди них есть люди пожилые, люди с хроническими заболеваниями, желательно приобрести для них эту вакцину, — отмечает Надежда Рагозина.

Также медики рекомендуют вакцинироваться людям, которые в силу профессии вынуждены общаться с большим количеством людей: продавцам, педагогам и т. д.  

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