Врачи против пневмонии

Кто наиболее вероятно может стать жертвой, какие симптомы должны насторожить и как уберечься от этого опасного заболевания, рассказали эксперты в пресс-центре «Псковской правды». Поводом для разговора послужила недавняя кончина бывшего главы администрации Пскова Игоря Калашникова, скоропостижно скончавшегося от пневмонии 2 марта. Воспаление легких — это самое распространенное последствие гриппа, которое может закончиться для пациента летальным исходом. Показатели смертности от пневмонии достаточно высоки. Причем уровень смертности от этого заболевания в Псковской области выше, чем в целом по стране.

В 2017 году на фоне общего снижения уровня смертности смертность от пневмонии возрастала. Начиная с середины прошлого года мы персонифицированно анализируем каждый случай смерти от пневмонии на трех уровнях: сначала в медицинской организации, где наблюдался пациент, затем документы в комиссии второго уровня, которую возглавляет главный внештатный пульмонолог, и затем — в комиссии на уровне комитета здравоохранения. Надежда Рагозина, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области

КТО РИСКУЕТ

Порядка 60 % смертей от пневмонии происходит дома. В основном среди пациентов, которые не обращаются за медицинской помощью. — Чаще всего это люди маргинального статуса, — отмечает Надежда Рагозина. — К сожалению, пьющие одинокие люди — это та часть аудитории, которая глуха к нашим призывам прививаться и соблюдать рекомендации врачей. Кроме того, злоупотребление алкоголем утяжеляет течение заболевания и делает неэффективной терапию. Также среди погибших и те, кто обращается за помощью поздно, поскольку «не понимают опасности пневмонии». По словам специалиста, действительно, пневмония — это заболевание, которое тяжелым является не всегда. Но есть несколько временных промежутков, когда пневмония наиболее опасна, и есть так называемые группы риска, для которых заболевание может стать смертельным. К опасным временным промежуткам относятся периоды эпидемического подъема гриппа, потому что к бактериальной пневмонии присоединяется вирусная инфекция. А в группе риска находятся обездвиженные пациенты, пациенты с иммунодефицитом (например, онкобольные), пожилые люди, которые находятся в домах престарелых. Также пневмония может стать смертельной для больных сахарным диабетом, беременных женщин и людей с лишним весом.

КАК РАСПОЗНАТЬ

Возникновению заболевания могут способствовать переохлаждение, стрессовые ситуации, хронические патологии. В период эпидемии гриппа риск развития пневмонии увеличивается многократно: на фоне ослабления организма от вирусной инфекции присоединяется вторичная бактериальная инфекция и развивается пневмония. Пневмонию диагностируют с помощью рентгена и общего анализа крови. Обращайтесь к врачу, если у вас: • выраженная интоксикация • слабость • длительно сохраняющаяся температура • появление одышки • усиление кашля • потливость.

Пациенты с температурой и с клиникой вирусной инфекции обслуживаются в отдельных кабинетах вне очереди. Возможно, стоит сразу обратиться в поликлинику, потому что рентген можно провести только там. Светлана Лемешева, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ

Адекватная антибактериальная терапия должна быть назначена в течение первых двух суток болезни. Это значительно улучшает прогноз на выздоровление. Поэтому в случае заболевания пневмонией опасно самолечение.

Люди не обращаются за медицинской помощью, неделями принимают жаропонижающие препараты. Соответственно, не получают ту терапию, которая лечит данную патологию. Антибиотики могут быть назначены только врачом. А наши пациенты «назначают» себе антибиотики сами. Как правило, это неадекватная антибактериальная терапия, что может привести к осложнениям и подчас к неблагоприятному исходу. Татьяна Пистрая, главный пульмонолог Псковской области

ЧТО СПАСЕТ