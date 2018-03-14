«Ёжик» довёл до Крыма

Каждый год, начиная с 6 класса, он ставил перед собой цель — выйти на региональный этап конкурса. И только в 10 классе удача улыбнулась ему — он не просто выступил на областном этапе, но и стал победителем, получив право представлять область в легендарном лагере «Артек» в Крыму.

Четыре раза участвовал Валерий Цветков во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика», и только его пятая попытка увенчалась победой в региональном этапе. В прошлом году он представлял Псковскую область на всероссийском финале конкурса в Артеке. Что помогло не сдаться? Чем старшеклассник покорил жюри? И что дало ему участие в конкурсе? Валерий рассказал о своем опыте участия в набирающем обороты конкурсе.

Я люблю читать. И выступаю на всевозможных праздниках, которые проходят в нашем поселке. А любовь к чтению мне привила мой классный руководитель Костина Елена Борисовна. Именно она рассказала мне про этот конкурс. Педагог готовила меня, переживала за меня, и именно благодаря ей я и побывал в Артеке.

Четыре года — немалый срок. В какой-то момент, признается Валерий, он почти смирился с мыслью, что никогда не пройдет дальше районного этапа, но 2017 год вознаградил его за труды.

— Эмоции переполняли меня, — вспоминает локнянский школьник. — Когда мне сказали, что я поеду в Артек защищать честь области на всероссийском финале, то моей радости не было предела.

Победу в конкурсе Валерию принес рассказ Григория Горина «Ёжик». Прочитать это произведение школьнику посоветовала классный руководитель, которая принимала непосредственное участие в подготовке старшеклассника к «Живой классике».

— Честно говоря, было не очень просто, — делится впечатлениями Валерий. — Мне пришлось впервые учить текст, в котором велся диалог. Я проникся рассказом, и учить стало легче. Очень переживал перед выступлением на региональном этапе. Здесь главное — справиться с волнением. К счастью, я смог его преодолеть. Думаю, что мне здорово помог опыт, который я накопил за все годы участия в конкурсе. Участие в «Живой классике» — огромная честь. Это было невероятно, здорово и незабываемо! Мне трудно перечислить все плюсы, скажу лишь, что я получил огромный опыт в выразительном чтении, еще больше полюбил книгу и приобрел много друзей по всей России.

Май прошлого года стал одним из самых красочных периодов в жизни Валерия. Он оказался участником пятой смены «История нашей победы» в знаменитом Артеке. Отряд, в котором оказался Валерий, гордо носил название «ЖК 24/7» — «Живая классика 24/7».

— Это удивительное место, — уверяет старшеклассник. — Незабываемые эмоции подарили мне не только потрясающие красоты природы лагеря, но и мероприятия, которые в нем проходили. Это и поход в Музей космонавтики, и экскурсия по Ливадийскому дворцу, и мероприятие на 9 Мая, и отрядные круги — вечером мы собирались для обсуждения полученных за день впечатлений. Помимо этого в Артеке проходили мероприятия, в которых мы пели, танцевали, проявляли креативность. А школьные занятия проходили в очень интересной творческой форме. К большому сожалению, в эту смену нельзя было купаться в море, но мы все равно сходили к нему, сделали несколько памятных снимков и бросили камешки с желаниями.

За смену, проведенную в лагере, Артек стал для Валерия настоящим домом, а отряд и вожатые — большой и дружной семьей.

— А еще благодаря участию в «Живой классике» я понял, что если чего-то сильно захотеть и стремиться к этому, то ты обязательно добьешься цели, — уверен школьник.