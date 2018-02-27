Землю грызть

Чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) проходит в области уже второй раз. В прошлом году учащиеся профессиональных учебных заведений соревновались только в компетенции «Поварское дело». В этом году количество направлений конкурса было расширено до пяти, и участие в нем приняли 115 студентов и школьников. Это будущие повара, парикмахеры, предприниматели, социальные работники и спасатели. «Псковская правда» побывала на одной из площадок чемпионата.
Соревнования по компетенции «Спасательное дело» проходили в Псковском агротехническом колледже. Состязались пять команд по пять человек в каждой. Это студенты специальности «пожарная безопасность» и сборная команда, куда пригласили студентов других специальностей. Физическую и профессиональную подготовку участники конкурса демонстрировали не в теплом помещении, а прямо на улице — в 10-градусный мороз. Но ребята вряд ли чувствовали минусовую температуру — и не только благодаря утепленным огнеупорным костюмам. Конкурсные испытания требовали силы, ловкости и скорости выполнения. Ведь в их работе дорога каждая секунда!
Не менее важно и умение работать в команде — подставить плечо, иногда в буквальном смысле этого слова. Именно так в течение нескольких секунд команда из пяти человек с легкостью преодолела двухметровый барьер, а затем прошла другие этапы эстафеты: бревно, лаз. И все это в считаные минуты!
Еще жарче было на территории, огороженной сигнальной лентой. Каждый участник команды должен был показать умение обращаться с порошковым огнетушителем. Для этого организаторы соревнований устраивали небольшое, но достаточно интенсивное возгорание. Тушить огонь нужно было не только быстро, но и в соответствии со всеми правилами безопасности. Например, «руки в проекции огня» — это серьезная ошибка, из-за которой команде снижаются баллы.
Спасатели не делят коллег по половому признаку, а потому в каждой команде на чемпионате была девушка.
Фото Андрея Степанова
Впрочем, за безопасностью участников следили не только организаторы соревнований, но и действующие работники МЧС, кстати, бывшие выпускники агротехнического колледжа. На случай непредвиденных обстоятельств к зоне соревнований была протянута магистраль от пожарного автомобиля.
— Везде должна быть страховка, — замечает главный эксперт соревнований Игорь Вишневский.
В каждой команде — по одной девушке. Но для них никаких поблажек нет.
Когда люди идут работать в спасательные отряды, там есть только понятие «спасатель». Спасатели подчиняются Министерству чрезвычайных ситуаций. Это силовая структура. Там не бывает мальчиков или девочек. Там бывает боец. К этому они готовятся. А физическая подготовка должна быть везде. Потому что у каждого пожарного и спасателя основная задача — спасти человека.
Игорь Вишневский, главный эксперт соревнованийЭто умение ребята продемонстрировали, выполняя, пожалуй, самое сложное задание по спасению пострадавшего в завале-лабиринте. Имитирующий разрушенное здание тренажер представляет собой узкие многоуровневые клетки, заваленные разными предметами. Спасатели работают в защитных масках. Им не только нужно расчистить завал и отыскать пострадавшего, но и ликвидировать утечку химического вещества.
По легенде, пострадавший находится в бессознательном состоянии. На него надевают корсет и дыхательную маску и транспортируют через третий этаж на первый. Лучшие команды справляются с этим заданием за 11 минут. Однако критерий времени не является самым важным.
Самым важным является умение работать в команде, безопасность спасателей и корректное обращение с пострадавшим. Да, с пострадавшим нужно быть вежливым. Когда спасатель подходит к пострадавшему, он должен в первую очередь представиться. Пострадавший не знает, кто пришел. С ним надо разговаривать, даже если он вам не отвечает.
— Самое сложное — это лабиринт, — подтвердили ребята из команды, занявшей первое место в компетенции «Спасательные работы».
Алексей Милков, главный
эксперт на площадке «Спасательные работы»
Участие в соревнованиях — это уже преимущество для ребят. К проведению чемпионата привлечены и работодатели — представители разных структурных подразделений МЧС. Не говоря уже о том, что участники получают опыт участия в соревнованиях и работы в команде, который очень ценен.
Победители соревнований примут участие в национальном финале конкурса «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске 11-12 августа. Их определяла специальная система, куда полностью заносились данные по каждому заданию.
Ольга Божкова, заместитель
директора агротехнического колледжа, руководитель регионального
координационного центра Worldskills Псковской области
— Каждое задание разбивается на определенное количество аспектов и стоит определенное количество баллов. Когда по окончании всех соревновательных дней заносятся результаты каждого аспекта по заданиям, система сама считает. Все прозрачно и честно, — пояснил Игорь Вишневский.
Мы все работали одинаково. Но распределяли, кто что делает. Потому что девочке физически тяжело было бы тащить на себе пострадавшего, который весит 60 кг.
Илья Ильин, представитель команды-победителя
Нужно было землю грызть, чтобы вытащить его. В маске было очень тяжело.
Диана Ерёмина, единственная
девушка в команде
Зато огнетушитель весом 3 кг Диане не показался тяжелым:
— Его даже не чувствуешь, когда бежишь. Но пожар тушить страшно: боялась поскользнуться и упасть в огонь.
Впрочем, ребята нисколько не пожалели об участии в соревнованиях. И теперь в МЧС планирует работать не только Илья, мечтавший с детства быть пожарным, но, возможно, и его коллега по команде Диана, несмотря на то, что в колледже она учится по другой специальности.
КСТАТИ
Участники второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» могли не только показать свои умения и навыки, но и получить новые знания. Например, поделиться секретами мастерства с будущими технологами и поварами — учащимися Псковского профессионального лицея № 15 — приехал известный российский шеф-повар Кирилл Сухачев. Гостя ребятам представила Алина Герман — дизайнер с мировым именем, чьи платья носят Леди Гага и Ева Лонгория, и автор проекта по профориентации школьников «Большое будущее».