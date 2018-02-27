Землю грызть

Чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) проходит в области уже второй раз. В прошлом году учащиеся профессиональных учебных заведений соревновались только в компетенции «Поварское дело». В этом году количество направлений конкурса было расширено до пяти, и участие в нем приняли 115 студентов и школьников. Это будущие повара, парикмахеры, предприниматели, социальные работники и спасатели. «Псковская правда» побывала на одной из площадок чемпионата.

Соревнования по компетенции «Спасательное дело» проходили в Псковском агротехническом колледже. Состязались пять команд по пять человек в каждой. Это студенты специальности «пожарная безопасность» и сборная команда, куда пригласили студентов других специальностей. Физическую и профессиональную подготовку участники конкурса демонстрировали не в теплом помещении, а прямо на улице — в 10-градусный мороз. Но ребята вряд ли чувствовали минусовую температуру — и не только благодаря утепленным огнеупорным костюмам. Конкурсные испытания требовали силы, ловкости и скорости выполнения. Ведь в их работе дорога каждая секунда!

Не менее важно и умение работать в команде — подставить плечо, иногда в буквальном смысле этого слова. Именно так в течение нескольких секунд команда из пяти человек с легкостью преодолела двухметровый барьер, а затем прошла другие этапы эстафеты: бревно, лаз. И все это в считаные минуты!