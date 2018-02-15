Билет в сказку

Середина февраля — разгар школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика». Тройка победителей областного этапа в мае отправится на всероссийский финал в Артек, где псковские школьники проведут почти месяц. «Псковская правда» разыскала в Гдове Ивана Самсонова — одного из победителей прошлого года — и попросила дать несколько советов сегодняшним участникам.

В этом году Иван оканчивает 11 класс. В «Живой классике» участвовал трижды, даже застал то время, когда в конкурсе могли участвовать только шестиклассники.

Когда я учился в 6 классе, учительница русского языка и литературы рассказала мне о «Живой классике». Я сразу же загорелся желанием принять в нем участие. Иван Самсонов, победитель конкурса чтецов

Тогда Иван с рассказом Антона Чехова «Ионыч» на районном этапе занял второе место и на область не попал. Уже будучи учеником 9 класса, узнал, что конкурс расширил свой формат — участвовать можно школьникам с 5 по 11 класс. — Мне, естественно, захотелось превзойти свой результат, — говорит он. — Выступал я с произведением Юрия Бондарева «Горячий снег». Прошел на региональный этап, но не смог занять там даже призового места. Было очень обидно и досадно. Это сейчас я понимаю, что выбрал неудачный для себя отрывок и не до конца смог его прочувствовать. Однако неудача Ивана не остановила, напротив — он начал работать над собой. Стихи в его исполнении зазвучали практически на всех мероприятиях, которые проходили в местной библиотеке. Его заметили в Доме культуры, стали звать выступать на местной сцене, в том числе и в качестве ведущего.

БЛИЖЕ К СЕРДЦУ

Незаметно прошел год, и вот новая попытка. С просьбой помочь определиться с произведением для конкурса Иван обратился к сотруднику Дома культуры, который чаще всех с ним занимался. — Мне посоветовали Михаила Зощенко, — рассказывает он. — В интернете я наткнулся на его произведение «Жених». Это маленький рассказ о молодом человеке, который искал себе возлюбленную. Тема оказалась очень близка, ведь мне и самому в скором будущем предстоит такой выбор. Когда начал читать, сразу понял — мое. К тому же Михаил Зощенко в своих произведениях употребляет яркие и юмористические вставки, а я сам по себе очень веселый и яркий человек. От правильного выбора произведения на конкурсе зависит очень многое. Конкурсанты порой по несколько месяцев проводят в поисках нужного отрывка. На этом этапе важно не ошибиться. — Выбирайте произведения, которые близки вам, — советует Иван. — Можно остановиться на отрывках, которые описывают ситуацию, подобную той, в которой вы сейчас находитесь или пережили. Например, я знаю парня, который на всероссийском этапе конкурса читал фрагмент, словно взятый из его жизни. Рассказывая его, он переживал все заново. Жюри было очаровано, а он попал в десятку лучших чтецов России.

Не стоит выбирать произведения, которые непонятны и сложны, так же как и не стоит переигрывать на сцене во время выступления. — То, что ближе к сердцу и учится быстрее, — убежден школьник. — Но текст не надо заучивать, его надо рассказывать с душой. Судьи обращают на это внимание. Важно, чтобы выступающий не играл свою роль, как актер в театре, ведь прежде всего это конкурс чтецов. На областном этапе в прошлом году Иван стал третьим. Говорит, что конкуренция была жесткой, судьям было тяжело выбрать лучших. Действительно, трудно оценивать произведения о войне и юмористические одновременно. — Каждый участник по-своему был хорош и чем-то отличался, — говорит Иван. — Попасть в призовую тройку мне помогло то, что я заинтриговал зал и на протяжении всего выступления вел с ним беседу. Поездка в Артек стала отличной наградой за труд, вложенный в подготовку к конкурсу. Жизнь там бурлит. У нас не было времени отдыхать, мы всегда чем-то занимались. Часто проходили концерты, на которых мы пели, читали стихи. Было много познавательных и веселых мероприятий. Мы ездили на экскурсии и знакомились с местными достопримечательностями. Артек — это сказка, в которой мечтает оказаться каждый ребенок, а мне это удалось. Я счастлив! С ребятами из своего отряда Иван до сих пор общается. Говорит, что при каждом удобном случае школьники стараются встретиться друг с другом. — Я благодарен «Живой классике» за возможность проявить себя. Конкурс по-настоящему мотивирует развиваться и двигаться вперед к своей цели. Колоссальный опыт. Я многому научился и понял, что я могу и на что способен.

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