Без очередей и ажиотажа

В пресс-центре «Псковской правды» начальник областного управления образования Александр Седунов и его коллеги успокоили родителей первоклашек и рассказали об особенностях приема этого года.
Прием документов в школы начался 1 февраля. Многие родители, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, переживают, что не смогут отдать ребенка в нужную школу.
Александр Седунов напомнил, что за каждым учебным учреждением закреплены свои территории. И в первую очередь первоклассников зачисляют в школы именно по территориальному признаку. Если останутся вакантные места, на них cмогут претендовать и жители других микрорайонов. Но принимать документы у них, по закону, начнут лишь с 1 июля.
Больше всего вопросов связано с новой школой в Борисовичах. Жители улиц, которые юридически относятся к Псковскому району, но географически живут совсем рядом с новой школой, переживали, что их дети не попадут в самую современную школу.
Новая школа в Борисовичах открылась 1 сентября 2017 года.
Фото Андрея Степанова
Вопрос приема в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию у нас на особом контроле. Детей в школу зачисляют как и с закрепленных территорий, так и с тех, что находятся в непосредственной близости. Первоклашек с улиц Владимирской, Никольской, Венской и Балтийской, хоть они и относятся к району, берем. Все частные вопросы решает администрация школы. Будет необходимость, мы вмешаемся. Жалоб от родителей, которые живут на закрепленных территориях или в непосредственной близости от школы, точно не будет.
Александр Седунов, начальник Государственного управления образования Псковской областиКак рассказала завуч инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева, в этом году в школе планируют открыть пять первых классов. 1 февраля приняли тридцать первых заявлений о зачислении в первый класс.
Теперь число родителей, приходящих подавать заявления, идет на спад. По данным на 12 февраля, у нас 103 заявления. Ни в этом, ни в прошлом году ажиотажа и занимаемых с ночи очередей, как показывают по телевизору, у нас не было.
Елена Яковлева, завуч начальной школы Псковской инженерно-лингвистической гимназии
Ажиотаж во многом связан с желанием родителей попасть именно к определенному учителю. К 12 февраля мы уже приняли 153 заявления, 80 из них - в первый день. Примерно 10-15% учеников нашей школы живут в других микрорайонах города. Конфликтных ситуаций пока не было, мы всегда подходим индивидуально.
Любовь Николаева, руководитель Центра образования «Псковский педагогический комплекс»
В прошлом году в Пскове в первый класс пошли 2865 детишек. В этом году ожидают увеличение числа первоклашек. По предварительным прогнозам, их будет 3030 человек. Общее число первых классов в псковских школах вырастет с 109 до 117. В школах при необходимости откроют дополнительные первые классы. В ППК, к примеру, в этом году откроют одиннадцать первых классов. Два из них будут заниматься по адаптивной программе, и число учеников в них не превысит пятнадцати человек.
С 2015 года нет строгого правила, что в классах не должно быть больше двадцати пяти учеников. Теперь наполняемость классов рассчитывается исходя из площади помещений. На каждого ребенка должно приходиться не менее 2,5 квадратных метров.
Анна Кузыченко, заместитель начальника управления образования администрации ПсковаПсковские школы загружены неравномерно. К примеру, школы № 8, 24, ППК очень загружены, а в 13-й, 1-й, 16-й, 17-й школах есть свободные места.
- Мы будем дальше идти по пути строительства новых школ и создавать новые учебные места, - пообещал Александр Седунов.
Родителям, которые сомневаются, в какую школу отдавать ребенка, гости пресс-центра «Псковской правды» напомнили, что при желании ученика всегда можно перевести в другую школу, а начальные классы как раз и существуют для того, чтобы наилучшим образом выявить склонности чада.
Родителям юных псковичей всегда готовы пойти на встречу.
Фото Андрея Степанова
КСТАТИ
В территориальные границы, которые закреплены за школами, 22 января внесли изменения в связи с появлением новых домов. Постановление с конкретными адресами доступно на нашем сайте.
Ответы на все вопросы, связанные с зачислением в первый класс новой школы, можно найти на сайте Псковской инженерно-лингвистической гимназии.