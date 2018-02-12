Без очередей и ажиотажа

В пресс-центре «Псковской правды» начальник областного управления образования Александр Седунов и его коллеги успокоили родителей первоклашек и рассказали об особенностях приема этого года.

Прием документов в школы начался 1 февраля. Многие родители, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, переживают, что не смогут отдать ребенка в нужную школу.

Александр Седунов напомнил, что за каждым учебным учреждением закреплены свои территории. И в первую очередь первоклассников зачисляют в школы именно по территориальному признаку. Если останутся вакантные места, на них cмогут претендовать и жители других микрорайонов. Но принимать документы у них, по закону, начнут лишь с 1 июля.