За чтение — в лагерь

Почему немцы снимают перед фондом «Живая классика» шляпу? Зачем участник из Турции привез на российский конкурс чтецов всю свою семью, ни слова не понимающую по-русски? Прочтением отрывка из какого романа Сэлинджера хулиган и двоечник покорил жюри? Рассказать о конкурсе специально в пресс-центр «Псковской правды» приехала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

АРТЕК В НАГРАДУ

— Этот факт особенно воодушевил наших детей. Средства на поездку в течение всех трех лет выделяет заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

— Важно понимать, что все, кто приехал в Артек, уже победители, сильнейшие. А выбрать сильнейших из сильнейших — это часто компромисс. И огромную роль здесь играют тексты.

ТОЛЬКО НАИЗУСТЬ

Отечественный конкурс юных чтецов — это продолжение немецкого проекта. В Германии школьники читают отрывок по книге и обрывают повествование на самом интересном месте, чтобы тем, кто сидит в зале, захотелось книгу дочитать.

На российском конкурсе читать можно только прозу. Книга любая, но только не из школьной программы. Свои произведения читать не разрешено. Для детей-писателей есть отдельный проект — «Всероссийская школьная летопись». Если школьник готовится к конкурсу, но в нем в итоге не участвует, задача проекта все равно выполнена, считают организаторы. Ведь чтобы выбрать отрывок, приходится прочитать не одно произведение.

Первоначально предполагалось, что участники конкурса будут читать по книге, как и их немецкие коллеги, но получилось все совсем иначе.

— Когда мы впервые пришли в школы, то с удивлением обнаружили, что дети читают наизусть, — вспоминает Марина Смирнова. — Они решили, что это такой способ стать лучшими. Оказалось очень зрелищно. Немецкие коллеги поинтересовались, как у русских детей столько текста в голове умещается. Сказали, что снимают перед нами шляпу, так как у нас все здорово вышло.

Так у «Живой классики» появилась театральная составляющая. Следующим в ряду открытий стало то, что конкурс чтецов — это не конкурс отличников.

— В одной из школ нас предупредили, что есть некий ученик — двоечник, второгодник и хулиган, — смеется Марина Смирнова. — В конкурсе участвовать ни в коем случае не должен. И вот все выступили. Мы поинтересовались, нет ли еще желающих. Руку поднимает тот самый мальчик, а класс его бурно поддерживает. Ну не отказывать же! Он выходит за дверь, возвращается, взлохмачивает волосы, переворачивает кепку и читает «Над пропастью во ржи». И это было лучшее прочтение Сэлинджера! Это был его текст! Так мы поняли, что детей не должны оценивать их собственные учителя.