За чтение — в лагерь

Почему немцы снимают перед фондом «Живая классика» шляпу? Зачем участник из Турции привез на российский конкурс чтецов всю свою семью, ни слова не понимающую по-русски? Прочтением отрывка из какого романа Сэлинджера хулиган и двоечник покорил жюри? Рассказать о конкурсе специально в пресс-центр «Псковской правды» приехала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.
В Псковской области во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» ежегодно участвуют около 2000 школьников из всех районов. Школьный этап конкурса стартует 1 февраля и продлится до 1 марта. До 15 марта состоится районный этап, а 5 апреля в Центре детского чтения (Псков, улица Розы Люксембург, 23) пройдет финал областного тура, где и определится тройка победителей. Они-то и будут награждены поездкой в Артек. Смена продлится с 5 по 25 мая, ее участники завершат учебный год на берегу Черного моря.
— Этот факт особенно воодушевил наших детей. Средства на поездку в течение всех трех лет выделяет заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Майя Семёнова, заместитель директора
областного Дома детства и юношества «Радуга», региональный куратор конкурсаВсероссийский финал «Живой классики» в этом году станет центральным событием смены в Артеке и соберет 3000 зрителей. Суперфинал состоится летом на Красной площади в Москве. В разные годы в жюри конкурса входили Олег Табаков, Елена Камбурова, Григорий Остер, Марина Голуб, Виктор Ерофеев, Сергей Гармаш, Иван Охлобыстин, Борис Грачевский, Михаил Боярский.
— Важно понимать, что все, кто приехал в Артек, уже победители, сильнейшие. А выбрать сильнейших из сильнейших — это часто компромисс. И огромную роль здесь играют тексты.
Марина Смирнова, президент фонда «Живая
классика»Отечественный конкурс юных чтецов — это продолжение немецкого проекта. В Германии школьники читают отрывок по книге и обрывают повествование на самом интересном месте, чтобы тем, кто сидит в зале, захотелось книгу дочитать.
На российском конкурсе читать можно только прозу. Книга любая, но только не из школьной программы. Свои произведения читать не разрешено. Для детей-писателей есть отдельный проект — «Всероссийская школьная летопись». Если школьник готовится к конкурсу, но в нем в итоге не участвует, задача проекта все равно выполнена, считают организаторы. Ведь чтобы выбрать отрывок, приходится прочитать не одно произведение.
Первоначально предполагалось, что участники конкурса будут читать по книге, как и их немецкие коллеги, но получилось все совсем иначе.
— Когда мы впервые пришли в школы, то с удивлением обнаружили, что дети читают наизусть, — вспоминает Марина Смирнова. — Они решили, что это такой способ стать лучшими. Оказалось очень зрелищно. Немецкие коллеги поинтересовались, как у русских детей столько текста в голове умещается. Сказали, что снимают перед нами шляпу, так как у нас все здорово вышло.
Так у «Живой классики» появилась театральная составляющая. Следующим в ряду открытий стало то, что конкурс чтецов — это не конкурс отличников.
— В одной из школ нас предупредили, что есть некий ученик — двоечник, второгодник и хулиган, — смеется Марина Смирнова. — В конкурсе участвовать ни в коем случае не должен. И вот все выступили. Мы поинтересовались, нет ли еще желающих. Руку поднимает тот самый мальчик, а класс его бурно поддерживает. Ну не отказывать же! Он выходит за дверь, возвращается, взлохмачивает волосы, переворачивает кепку и читает «Над пропастью во ржи». И это было лучшее прочтение Сэлинджера! Это был его текст! Так мы поняли, что детей не должны оценивать их собственные учителя.
Уже в 2011 году к проекту стихийно подключились семь российских городов, а на конкурсе побывал заместитель руководителя Федерального агентства Роспечать Владимир Григорьев и предложил сделать его всероссийским. В 2012 году в «Живой классике» участвовало уже 2,5 млн школьников, а позднее конкурс и вовсе стал международным.
За пять минут участники проживают жизнь героев своих отрывков.
Фото предоставлено фондом «Живая классика»
— В Министерство образования пришло письмо от ассоциации русскоговорящих мам Турции, — говорит президент фонда. — Они переживали, что их дети утрачивают русский язык. Письмо стало толчком. К нам приехал турецкий мальчик, который русский язык только начал учить. Было очевидно, что в семье никто по-русски не говорит. Мы не понимали, как он будет выступать. Он выбрал рассказ Драгунского «Заколдованные буквы». Как оказалось, для него все буквы русского языка — заколдованные. Много слов он произносил неправильно, ударения ставил не там, где надо. Но его неграмотное чтение воспринималось как иная интерпретация этого рассказа.
Организаторам стало понятно, что даже знание языка не важно, просто надо выбрать правильный текст.
— Тенденция такова, что дети массово начинают читать книги, которые победили в прошлом году, — рассказывает Марина Смирнова. — Кто читал «Записку» Петросян? Никто, пока в 2014 году рассказ не прочитал Данила Чернышко и с ним не победил. Два года после этого мы слушали это произведение. В этом году, судя по тенденции, будут читать «Галочку» Аверченко, «Гонение на рыжих» Яковлева и «А я кто?» Абрамцевой. В своих группах в социальных сетях мы постоянно вывешиваем списки самой популярной литературы и той, которую рекомендуем почитать.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Все школьники с 5 по 11 класс. Возраст с 10 до 17 лет.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
1. Найти куратора конкурса в школе.
2. Зарегистрироваться на официальном сайте конкурса youngreaders.ru.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШКОЛА В КОНКУРСЕ НЕ УЧАСТВУЕТ
Записать ролик и загрузить его на youtube-канал проекта.
СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ
Лучше выбрать отрывок из книги, чем целый рассказ. Важно текст не заучивать, а проанализировать, понять, пропустить через себя. Выигрышнее смотрится тот, кто читает текст, который до этого не читали. Лучше читать произведение по возрасту, а еще лучше — на вырост. На прочтение тратить не более 5 минут. Между этапами конкурса можно заменить выбранный отрывок.