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Общество / Образование

Опора на результат

С какой репутацией ПсковГУ встречает свой седьмой День студента

Текст:
Алёна Комарова
31 января 2018 года, 10:50
Фото: Сергей Герасимов
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День студента отметили 25 января студенты ПсковГУ. С тех пор, как два высших и три средних специальных учебных заведения объединились и превратились в классический университет, День студента псковские универсанты стали отмечать с размахом. В этот день они не только поют, танцуют, шутят и по традиции пьют медовуху, которую для них собственноручно разливает ректор, но и принимают поздравления от высоких гостей.

Перед началом торжественного мероприятия в вузе избрали нового председателя Попечительского совета. Теперь почетную миссию взял на себя Михаил Ведерников. 

— Для меня это огромная ответственность. Проведена грандиозная работа, университет является основной площадкой для развития кадрового потенциала и точкой роста для научного потенциала, обучения и развития молодежи, — отметил врио губернатора.

Он поздравил студентов с окончанием сессии и пожелал будущих успехов. Вместе с ректором Юрием Демьяненко глава региона вручил почетные грамоты выдающимся студентам опорного вуза.

С какой репутацией ПсковГУ встречает свой седьмой День студента
Инфографика Сергея Васильева

ТОЧКА ОПОРЫ

Псковский государственный университет стал не просто крупнейшим вузом Псковской области, он является первым классическим университетом в регионе. В прошлом году ПсковГУ получил статус опорного вуза России, а это значит, что одна из его важнейших задач — обеспечивать социальную сферу и экономику кадрами и формировать научно-образовательные центры, ориентированные на запросы региональной экономики. Такой статус учебного заведения, по мнению ректора вуза Юрия Демьяненко, выводит Псков на орбиту городов, интересных для инвестирования.

«Опорность» также открыла псковскому университету перспективы взаимодействия с другими опорными вузами, российскими и зарубежными. Вуз стал привлекательным не только для псковичей, но и для иностранных студентов. За последние пять лет количество таких учащихся увеличилось в 6 раз. В вузе учатся сирийцы и англичане, турки и эстонцы, азербайджанцы и американцы, представители других стран.

Также в рамках программ по международному сотрудничеству (в университете это называют академической мобильностью) наши преподаватели и студенты выезжают для обмена опытом в иностранные вузы.

По подсчетам ПсковГУ, отток молодежи из Псковской области уменьшился на 35 %.
Фото Сергея Герасимова

УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Псковского госуниверситета уверен: сильный университет поможет усилить экономику региона. Уже сейчас по заказам предприятий и организаций области вуз открыл 62 новые образовательные программы высшего образования. Он готовит специалистов для псковских таможни, музея, медицины. Псковские предприятия с радостью принимают на практику студентов вуза, а некоторых трудоустраивают к себе сразу после выпускных экзаменов. Студентов привлекает практика на предприятиях ДСК, «Псковгеокабель», в банках, на новгородском заводе «Акрон», на Псковэлектросваре, в Псковской реставрационной мастерской, заводах «Авар» и «Микрон». С удовольствием ребята идут на практику в ППК, школу № 24, лицеи № 19, 4 и 8. Студенты имеют возможность пройти практику за пределами области — в Санкт-Петербурге или стажировку за рубежом более чем в 90 вузах, которые являются партнерами университета. Практикантов принимают в Германии, Латвии, Финляндии, Эстонии и других странах. По подсчетам ПсковГУ, отток молодежи из Псковской области уменьшился на 35 %.

Одним из достижений университета можно считать поездку в 2016 году молодых псковских ученых на StartupVillage в Сколково. Все они финалисты и победители программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.), придумали и разработали нестандартные бизнес-проекты. На престижном форуме молодых бизнесменов и ученых слушали инвесторы из Америки, Японии, Италии, Франции.

СВОИ ВРАЧИ

Ещё одним прорывом для университета стала возможность открыть уже в следующем учебном году факультет «Лечебное дело». Летом вуз получил лицензию на право введения этой программы. Через шесть лет главный вуз региона выпустит первую группу врачей, которые будут работать непосредственно в регионе. Они займут позиции врачей — участковых терапевтов и линейных врачей скорой помощи. Именно в этих специалистах в первую очередь нуждается наш регион. После дополнительных двух лет ординатуры выпускник может получить узкую врачебную специальность. Уже сейчас известно, что на факультете «Лечебное дело» будет открыто 20 бюджетных мест.

Кроме того, в настоящее время в вузе ведут подготовку специалистов по направлениям «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». Отделение открыли на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования в 2013 году. В это же время студенты первых курсов медицинских специальностей уже пять лет имеют возможность проходить обучение на базе медуниверситета имени Мечникова. Еще одной базой для профессиональной подготовки будущих врачей с 2015 года является Псковская областная больница, получившая статус клинической. 

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