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Общество / Образование

Спальное место у доски

Балерины в столовой, мячи на стенах и часы из книг появились в псковской школе

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Ольга Нефёдова
10 января 2018 года, 12:36
Фото: Андрей Степанов
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В декабре мы рассказывали о том, как изменилась псковская школа № 24, ученики которой приняли участие в «Неделе перемен», организованной Гёте-институтом в Санкт-Петербурге и музейным фестивалем «Детские дни». Всю неделю вместо уроков и домашнего задания старшеклассники под руководством тьюторов меняли школьное пространство: придумывали, рисовали, клеили. Победителем же проекта была признана школа № 9, в которой происходили не менее интересные события. Корреспонденты «Псковской правды» прогулялись по школьным коридорам.

КРОВАТЬ В КЛАССЕ

Один из классов в школе вдруг превратился в комнату снов. Представьте, что вместо привычных парт и стульев в классе — лабиринт из пустых коробок, а прямо у доски —спальное место. В некоторых коробках вырезана маленькая дырочка, если в нее заглянуть — увидишь сон. Снов — девять, и все они разные: от романтических пейзажей до мистики.

Идея родилась не сразу. Команда под руководством театрального режиссера Евгении Львовой (Псков) первоначально планировала изменить стандартную схему проведения уроков. Начали с того, что составили список самых интересных. Один из уроков по замыслу ребят и вовсе должен был проходить в виде квеста.

А в итоге получилась комната снов. Мы раздобыли пустые коробки — для этого оббегали все близлежащие магазины и набрали 60 штук — склеили их и разместили в них сны. 

Валерия Ковалева
Комната снов представляла собой лабиринт из коробок. Правда, по окончании проекта комнату пришлось разобрать
Фото Андрея Степанова
В классе наступила кромешная ночь, при этом каждый сон особенным образом и цветом в зависимости от жанра подсвечивался. Элементами сна стали рисунки, игрушки из киндер-сюрпризов и всякая другая мелочевка. Идея так всех захватила, что на определенном этапе к ее воплощению подключились все участники проекта. Стоит ли говорить о том, что отбоя от желающих оказаться в комнате снов не было. Вечером сны смотрели учителя, с утра — ученики начальной школы.

Цель стояла — провести урок иначе. Считаю, задача выполнена. Все задают одни и те же вопросы. Что за урок? На какую тему? Да никакой не урок, и нет никакой темы, есть просто познание мира, осмысление, изменение пространства. Одним словом, нестандартный подход.

Елена Зубарева,
директор школы № 9 
Все это вам снится. Это всего лишь сон.
Фото Андрея Степанова

РАЗРЕШИТЕ ПОСМОТРЕТЬ?

Команда Евгении Львовой состояла из 17 человек, но, чтобы успеть больше, ребята поделились на три группы. Придумывали и творили не переставая, разве что в школе ночевать не оставались.

Наша команда организовала киноклуб. Обустроили мы его прямо в школьной столовой (она совмещена с актовым залом. — Прим. авт.). Установили проектор, подключили аппаратуру.

Анжелика Ошека, участница проекта
Ребятам предстояло не только выбрать фильм, но и получить у его правообладателя разрешение на просмотр. Остановились на ленте «Мой дедушка был вишней». Поставили скамейки, принесли пледы и подушки. На просмотр пригласили всех желающих. Вместе во время фильма плакали, а потом обсуждали увиденное и пили чай с печеньками.

— Основная находка для ребят — получение разрешения на показ фильма, — объясняет подоплеку директор. — И они с этим заданием справились. Более того, появилось пожелание, чтобы киноклуб работал в школе на постоянной основе. Думаю, мы его реализуем.

ЧАСЫ ИЗ СПИСАННЫХ УЧЕБНИКОВ

Одна из групп творила под руководством художника, фотографа и педагога Моны Яс (Берлин). Итогом стали балерины в столовой, мячи в спортзале и часы из книг.

Мы долго думали, что изобразить в столовой, которая по совместительству еще и актовый зал. Остановились на двух балеринах. Начали с того, что нарисовали эскиз. Проблемы же начались, когда мы стали наносить рисунок на стену, а все ходили мимо и комментировали.

Софья Воронцова, участница проекта
Балерины собрали больше всего комментаторов. Перекрашивали их ребята несколько раз.
Фото Андрея Степанова
Одни говорили: «Зачем вы это делаете?». Другие, преимущественно младшие школьники: «Ой, как красиво!». Третьи настаивали: «Цвет не тот, срочно перекрашивайте». В итоге ребята провозились с двумя балеринами все пять дней.

— Но нам понравилось, — говорит Софья. — Мы удовольствие от процесса получили. Еще бы! Оставили такой след в школе!

Нестандартную конструкцию спортзала ребята здорово обыграли фигурками спортсменов.
Фото Андрея Степанова
В спортзале любопытствующих тоже хватало. Однако то ли команда держала оборону, то ли идея сразу всем пришлась по душе, но реализовали ее без особых проблем. За пару дней маленький и мрачный спортзал превратился в живое динамичное пространство.

— У нас первоначально несколько вариантов было. Думали написать какую-нибудь цитату, но не смогли выбрать нужную. Остановились на спортсменах и мячах, как оказалось, не прогадали.

Екатерина Кендрали, участница проекта

А мы хотели выделить библиотеку. Она ничем не примечательна, разве что табличкой. Очень хотелось к ней привлечь внимание. Так появились часы из книг. Композиция состоит из большого нарисованного на стене циферблата, а каждому часу соответствует какая-то книга. Например, 12 часов — это сказка «12 месяцев». Из-за того, что затруднительно было найти книги, взяли списанные учебники. Но ничего! Это все-таки школа.

Никита Кузьмин, участник проекта
На другой стене спортзала — футбол, волейбол и баскетбол.
Фото Андрея Степанова

Участие в проекте принимали ученики сразу двух классов — 10 «А» и 9 «В». Что примечательно, в последнем учатся ребята с особенностями развития.

Делали все вместе. Было интересно, а смогут ли они взаимодействовать друг с другом и каким образом. Все получилось замечательно, вплоть до того, что вечером была дискотека, которую подготовили как раз ученики 9 класса, интересующиеся музыкой.

Лариса Ларина, координатор проекта в школе, учитель немецкого языка
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