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Общество / Экология

В гармонии с природой

Текст:
Алексей Кедров
19 октября 2021 года, 17:25
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Идеальная чистота и упорядоченность, мерное тикание таймера, сверкающие ряды колбочек, баночек и пипеток. «Как в аптеке», – скажут одни. «Как в больнице», – ответят другие. И оба утверждения окажутся отчасти верными. Аптечную точность и неоспоримую компетентность сочетает в себе экологическая лаборатория Псковской ГРЭС, основная задача которой – контроль за состоянием сточных вод и промышленных выбросов.

В гармонии с природой
Наталья Иванова

Три точки водосброса, восемь дымососов и непрерывная цепочка: забор материала, проведение анализов, подготовка итогового протокола – ежедневный рабочий процесс лаборантов. Сточные воды проходят проверку на содержание нефтепродуктов, железа, алюминия, фосфатов, ионов аммония и биологическое потребление кислорода. Эталонным результатом служат анализы природной воды из заборного источника. Уходящие дымовые газы проверяются с помощью газоанализатора на допустимое значение окислов азота, оксида углерода и диоксида серы.

«Наша лаборатория – око контроля за экологической обстановкой на прилегающей к станции территории», – рассказывает ведущий инженер Наталья Иванова. – «Работа затягивает, это отличный вариант для тех, кто любит химию». «А также дисциплину и организованность», – добавляет лаборант Наталья Городилина.

Действительно, рабочий процесс девушек расписан поминутно и нарушать его категорически нельзя. Определен период забора материала и время взаимодействия химических реактивов – вот для чего в лаборатории находятся аж 3 таймера, для каждого вида анализа регламентирован свой набор посуды.

«С марта 2020 года мы вошли в состав санитарно - промышленной лаборатории», – рассказывает Наталья Иванова, – «А в июле текущего года подтвердили свой аттестат Национальной системы аккредитации. Это означает, что результаты наших испытаний являются точными и надежными».

В этом году исполняется 20 лет как Наталья Иванова работает на Псковской ГРЭС. Начинала в химическом цехе с должности лаборанта, спустя 4 года продолжила путь в экологической лаборатории.

«Моя мама работала аппаратчиком химического цеха на Псковской ГРЭС», – рассказывает Наталья, – «поэтому любовь к химии у меня на подсознательном уровне с детства. Я пыталась выучиться экономике, но душа рвалась химичить. Поначалу, на таком огромном предприятии было страшно, но опытный коллектив и мудрые наставники научили меня самому главному – любить то, что ты делаешь и делать это особенно хорошо. Моим первым учителем была Елена Серафимовна Князева, все, что я умею, большей частью ее заслуга. Она научила меня двигаться вперед, развиваться, искать и получать новые знания».

В гармонии с природой
Наталья Городилина

Цепочка преемственности не заканчивается. Теперь уже Наталья Александровна передает знания и навыки своей сотруднице, тоже Наталье.

Наталья Городилина присоединилась к коллективу энергетиков в 2017 году – устроилась машинистом береговой насосной станции в котлотурбинный цех. Несмотря на устрашающее название, работа оказалась вполне женской: необходимо следить за состоянием насосного оборудования, контролировать уровень масла, вести нарядно-допускную документацию. Через год Наталью пригласили в экологическую лабораторию.

«Я не сразу согласилась», – говорит Наталья. – «Конечно, было интересно, но очень волнительно. Бессчётное количество колб и пипеток, хитрые названия приборов и реагентов заставили сомневаться в своих силах. Первый анализ проводила, завершив обучающий курс. Руки от страха уже не тряслись, но реактивы то и дело пытались удрать из пипетки. Сейчас, спустя три года, все действия уже отработаны до автоматизма».

В четкой и размеренной среде экологической лаборатории все же иногда случаются моменты, не занесенные в график. Приятные сюрпризы девушкам дарит сама природа.

«Недавно, при заборе сточной воды на анализ, к нам приплыли лебеди, – рассказывает Наталья Иванова. – А еще, по пути мы видели хатку бобра. Ну и, конечно, на протяжении года мы любуемся красотой смены сезонов. Жизнь прекрасна и самое замечательное, что здесь мы живем в гармонии с природой, не нарушая ее хрупкого равновесия».

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