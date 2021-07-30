Выгоревший Псков

Жара в Пскове привела к тому, что зелень в городе вянет, трава выгорает, газоны превращаются в выжженную пустыню, посаженные во время ремонта кустарники сохнут. Чем это грозит «зелености» города и экологическому равновесию?

Поливать — дорого

Пожелтевшую траву и сухие кустарники видят все псковичи, в том числе и ответственная за содержание объектов озеленения городская администрация. Но на вопрос о поливе газонов ответ прозвучал предсказуемый - «Денег на это нет». « УГХ работает по бюджету, на что выделены деньги, на то и тратим», - сказал начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов. По его словам, газоны вдоль городских улиц частично поливают дорожники. «А так у нас на это денег нет. Бюджет такой же, как пять лет назад, а цены на все выросли в три раза». Впрочем, эксперты считают, что полить все городские газоны — задача невыполнимая. «Я вспоминаю далекие советские годы, когда в такую же погоду машины поливали не асфальт, а газоны. В такую жару газоны поливать, конечно надо, но технически в Пскове это невозможно. Все-таки площадь зеленых зон здесь такая, то даже если бы 10 машин работали непрерывно, их не полить было бы. Чтобы полить газон в такую погоду, на него нужно вылить на квадратный метр 10 литров воды. А в Пскове в парках миллионы квадратных метров», - сказал генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев. В то же время Михаил Шараев отмечает, что из-за отсутствия зелени город стал выглядеть хуже. «Только вчера ехал по улице Чудской, газонов там нет, потому что в прошлом году их срыли непонятно зачем. И кустарник , который посадили, без полива засох. Вид неприглядный». «Плохо, что культурные травы безвозвратно погибают и остаются одни сорняки. Кроме сорняков на сличающий год на этих местах ничего не вырастет. Но решение поливать ничего бы не дало», - отметил он. И добавил, что в южных городах, где длинные засухи, тоже газоны не поливают и они к середине лета желтеют, но на это не обращают внимания.

Посадили и забыли

Более того, многие деревья, расположенные вблизи асфальта, который в жару нагревался до 70-80 градусов, чувствуют себя неблагополучно - особенно те, которые недавно посажены. «Молодые посадки деревьев и кустарников надо поливать. В этом году очень много высадили зелени на новых объектах (ул. Фабрициуса, Инженерная, Индустриальная, Чудская) , а результат плачевный. И я не вижу следов полива. Видимо, как посадили их, так и не поливали. На Чудской, к сожалению, кустарник погиб», - сказал он. . Но даже у организаций, которые занимаются содержанием парков и скверов, полив газонов не входит в состав работ. Трава сеется и кустарник высаживается только в рамках ремонта и реконструкции объектов. За последние 10 лет выделено много средств на ремонт зеленой зоны, парков, скверов и сейчас вместе с ремонтом улиц ведется работа по озеленению. «Но к сожалению, сделали - и теперь до следующего ремонта. Кроме косьбы никаких работ не предусмотрено. Какие то кустарники засохли — их надо пересадить в рамках работ по содержанию объекта, но на это не обращают внимания и объекты ветшают», - отметил Михаил Шараев. По его словам, в правилах благоустройства и озеленения, которые имеют рекомендательный характер, расписан комплекс работ: подкормка и текущий ремонт. «В советское время этим занимались, сейчас нет. Это беда не Пскова, это беда везде. Наверное, немного денег, но все-таки суммы на эти цели возросли по сравнению с началом века». Более того, в Пскове распространено мнение, что и косить газоны не нужно. Противникам скашивания газонов Михаил Шараев порекомендовал у себя на даче не косить газон и посмотреть, что с ним произойдет. «Во-первых, по скошенным газонам можно ходить, не повреждая растения. Во-вторых, на таком листовая поверхность растений больше, и они улавливают пыль».

Город превращается... в лес