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Общество / Экология

Борьба с борщевизмом

Пскович пошел войной на ядовитое растение

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Ольга Нефёдова
23 июля 2021 года, 16:16
Фото: фото предоставлено Николаем Петровым
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Николай Петров - один из тех людей, кто загорается идеей и воплощает ее в жизнь. Даже если другим она кажется бесполезной и нереализуемой. Из окна его машины торчит триммер, в багажнике всегда найдется опрыскиватель, а в рюкзаке - нож, которым он выковыривает небольшие кустики борщевика. Некоторые считают таких, как он, городскими сумасшедшими. Но он не обижается, а ведет борьбу с борщевиком.

Терминатор в мире растений 

Долгие годы Николай Петров со стороны наблюдал за тем, как зарастает борщевиком дорога на его дачу. Этим он ни чем не отличался от большинства жителей Пскова.

- Так как у моего дома его не было, я ничего не предпринимал, - рассказывает он.

Ситуацию изменила купленная им несколько лет назад квартира в Овсищах. Район находится на окраине города и в нем около 30 участков, пораженных опасным сорняком. Однажды обнаружив растение на детской площадке, Николай понял, что пора действовать. Начал с того, что изучил методы борьбы с ядовитым растением.

- Борщевик сложно вывести, он очень живучий и опасный, - рассказывает Николай. - В разные времена года надо использовать разные способы его выведения, многое зависит и от фазы развития растения. Если оно небольшое — это один способ, а если уже цветет — совсем другой.

Борьба с борщевизмом
Плантация борщевика рядом с домом Николая
фото предоставлено Николаем Петровым

Даже химическая обработка не всегда бывает эффективной. Если растение уже набрало силу и зацвело, гербициды оно будет всасывать плохо и до корня химия почти не дойдет.

- Химическая обработка эффективна, когда высота борщевика не превышает 40 см. Самое удачное окно для обработки — три-четыре недели в мае. Сейчас борщевик уже отцвел, его надо косить, а потом обрабатывать гербицидом молодую поросль.

Нюансов много: бесполезно заниматься обработкой борщевика в жаркую, ветреную и дождливую погоду. Одиночные кусты лучше всего выкапывать.

Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на борьбу с опасным растением. В этом году на уничтожение борщевика направлено около 10 млн рублей. Обработка гектара стоит примерно 15 000 рублей. В первый год желательно обработать участок дважды, во второй и третий при благоприятном раскладе достаточно будет и одного раза. В Псковской области по разным оценкам таких гектаров от 15 000 до 20 000.

Борьба с борщевизмом
Его машину легко узнать в городе
фото предоставлено Николаем Петровым

- Борщевик — это как терминатор в мире растений, он почти неубиваемый, - уверяет Николай. - Но за годы, что я живу в Овсищах, некоторые участки мы от борщевика освободили. Мы — это я, управление городского хозяйства Пскова и застройщик, который и своими силами уничтожал растение, и выделял людей в помощь, и давал гербициды бесплатно.

Местные герои 

Изучая способы борьбы с агрессивным сорняком, Николай познакомился с членами сообщества «Антиборщевик». Будучи айтишником, предложил свою помощь в разработке сайта. Тогда же родилась идея создания карты распространения борщевика.

- Добавить на карту участок, заросший борщевиком, может любой пользователь. Надо сказать, что люди активно этой опцией пользуются. Во время запуска сайта на карте было 2 500 участков, а сейчас 8 000. Эта цифры по России. Посмотреть, сколько участков внесено конкретно в Псковской области пока нельзя, но эту функцию мы добавим.

Борьба с борщевизмом
По всей России есть активисты, которые борются с ядовитым растением
фото предоставлено Николаем Петровым

В планах добавить на карту информацию о площади участка, его владельце, о том, кем и когда он обрабатывался и ряд других моментов.

«Антиборщевик» - группа для волонтеров и активистов, которые борются с ядовитым растением собственными силами, патрулируют территории, пишут заявки на обработку в администрацию, контролируют их исполнение.

- Сейчас много одиночных активистов, которые самостоятельно борются с борщевиком и их никто не поддерживает. Это просто отдельные герои, которые понимают опасность и действуют. Лично я знаю таких около двух десятков по всей России. Но есть еще и сознательные местные жители, которые сражаются с борщевиком на своих и смежных со своими участках. Мы хотим, чтобы таких людей стало больше и они могли помогать друг другу.

Борьба с борщевизмом
В рюкзаке Николай всегда носит нож, чтобы выковорить им попавшийся по пути небольшой борщевик
фото предоставлено Николаем Петровым
Борьба с борщевизмом
Когда борщевик цветет химическая обработка уже малоэффективна
фото предоставлено Николаем Петровым
Борьба с борщевизмом
Обработка гектара земли гербицидом стоит примерно 15 000 рублей
фото предоставлено Николаем Петровым

Люди плохо понимают, что какое-то растение может угрожать природе и уничтожить полностью целые экосистемы. Вот что мусор — это плохо и если его не убирать, то земля превратится в одну большую свалку, понимают почти все. С борщевиком это не работает.

- Нас часто спрашивают: «А зачем бороться с борщевиком?», «А чем он вам мешает?» А между тем по данным исследований на территории, где не растет борщевик обитает 124 вида насекомых и растений, а где он есть — 10 видов.

Победить всем миром

Вносить участки на карту могут пользователи, а еще распознать борщевик и отметить его на карте может искусственный интеллект.

- На карте есть слой спутниковых данных, их алгоритм распознает автоматически. Единственно, алгоритм надо обучить, ему надо показать - где поле, где лес, а где болото.

На Псковской области этот алгоритм был отработан, а чтобы отработать другие области, Николай взял отпуск и за 49 дней объехал 10 регионов России. С общей сложности активист преодолел 7 000 км и проверил около 300 участков.

Борьба с борщевизмом
Пскович забредал в такие места, где живут только клещи
фото предоставлено Николаем Петровым
Борьба с борщевизмом
Ночевал Николай там, где его заставала ночь
фото предоставлено Николаем Петровым
Борьба с борщевизмом
Рабочий офис организовал прямо в машине
фото предоставлено Николаем Петровым
Борьба с борщевизмом
За 49 дней он объехал 10 регионов
фото предоставлено Николаем Петровым

- Дистанционно понять, что находится «в поле» невозможно, поэтому нужно ехать на место и смотреть своими глазами. Я ходил по полям и лесам, в жару и холод, собирал клещей, спал полтора месяца в машине, в ней же работал, за то теперь карта видит борщевик во всей центральной России, а может быть и дальше, - подводит итог своего путешествия Николай.

Победить борщевик невероятно трудно, но общими усилиями вполне возможно.

-Нужна долгосрочная система контроля, чтобы все участки были известны и можно было следить за состоянием каждого на протяжении нескольких лет. Сейчас активисты сообщества «Антиборщевик» занимаются разработкой социальной платформы, чтобы местные жители и волонтеры могли объединяться в сообщества и контролировать свою территорию.

Борьба с борщевизмом
Многие российские регионы утопают в борщевике
фото предоставлено Николаем Петровым

- Если у каждого будет подконтрольный участок, то заметив на нем одиночное растение, его быстро уничтожат. Чем больше таких волонтеров будет, тем проще будет защитить пока чистые земли. Заросли же надо контролировать с помощью системы мониторинга и следить за качеством работы подрядчика. У нас много чистых земель, но местные жители, считая их чужими, не всегда готовы взять их под свой контроль. Найти людей, готовых помогать, очень сложно.

СПРАВКА

Тысячелетиями борщевик рос в горах Кавказа. Эволюция его там создала, он прекрасно себя чувствует и никому не мешал. Распространяться самостоятельно он не мог, потому что когда с гор семена падают на южные поля они не стратифицируются и не прорастают. Открыла его ученица Сосновского Ида Пановна Манденова и в честь своего учителя его назвала, поэтому на латинице борщевик называется «Heracleum Sosnowskyi Manden». После Второй мировой войны сельское хозяйство было в упадке, хотели найти эффективную силосную культуру, которая позволит стране восстановиться в кратчайший срок. Из борщевика Сосновского ученые пытались вывести менее жгущий сорт, но ничего не получилось. Молоко у коров горчило, мясо было с привкусом, возникли проблемы с приплодом. Теперь борщевик стремительно разрастается, вытесняя другие виды растений.

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