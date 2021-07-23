Борьба с борщевизмом

Николай Петров - один из тех людей, кто загорается идеей и воплощает ее в жизнь. Даже если другим она кажется бесполезной и нереализуемой. Из окна его машины торчит триммер, в багажнике всегда найдется опрыскиватель, а в рюкзаке - нож, которым он выковыривает небольшие кустики борщевика. Некоторые считают таких, как он, городскими сумасшедшими. Но он не обижается, а ведет борьбу с борщевиком.
Терминатор в мире растений
Долгие годы Николай Петров со стороны наблюдал за тем, как зарастает борщевиком дорога на его дачу. Этим он ни чем не отличался от большинства жителей Пскова.
- Так как у моего дома его не было, я ничего не предпринимал, - рассказывает он.
Ситуацию изменила купленная им несколько лет назад квартира в Овсищах. Район находится на окраине города и в нем около 30 участков, пораженных опасным сорняком. Однажды обнаружив растение на детской площадке, Николай понял, что пора действовать. Начал с того, что изучил методы борьбы с ядовитым растением.
- Борщевик сложно вывести, он очень живучий и опасный, - рассказывает Николай. - В разные времена года надо использовать разные способы его выведения, многое зависит и от фазы развития растения. Если оно небольшое — это один способ, а если уже цветет — совсем другой.
Плантация борщевика рядом с домом Николая фото предоставлено Николаем Петровым
Даже химическая обработка не всегда бывает эффективной. Если растение уже набрало силу и зацвело, гербициды оно будет всасывать плохо и до корня химия почти не дойдет.
- Химическая обработка эффективна, когда высота борщевика не превышает 40 см. Самое удачное окно для обработки — три-четыре недели в мае. Сейчас борщевик уже отцвел, его надо косить, а потом обрабатывать гербицидом молодую поросль.
Нюансов много: бесполезно заниматься обработкой борщевика в жаркую, ветреную и дождливую погоду. Одиночные кусты лучше всего выкапывать.
Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на борьбу с опасным растением. В этом году на уничтожение борщевика направлено около 10 млн рублей. Обработка гектара стоит примерно 15 000 рублей. В первый год желательно обработать участок дважды, во второй и третий при благоприятном раскладе достаточно будет и одного раза. В Псковской области по разным оценкам таких гектаров от 15 000 до 20 000.
Его машину легко узнать в городе фото предоставлено Николаем Петровым
- Борщевик — это как терминатор в мире растений, он почти неубиваемый, - уверяет Николай. - Но за годы, что я живу в Овсищах, некоторые участки мы от борщевика освободили. Мы — это я, управление городского хозяйства Пскова и застройщик, который и своими силами уничтожал растение, и выделял людей в помощь, и давал гербициды бесплатно.
Местные герои
Изучая способы борьбы с агрессивным сорняком, Николай познакомился с членами сообщества «Антиборщевик». Будучи айтишником, предложил свою помощь в разработке сайта. Тогда же родилась идея создания карты распространения борщевика.
- Добавить на карту участок, заросший борщевиком, может любой пользователь. Надо сказать, что люди активно этой опцией пользуются. Во время запуска сайта на карте было 2 500 участков, а сейчас 8 000. Эта цифры по России. Посмотреть, сколько участков внесено конкретно в Псковской области пока нельзя, но эту функцию мы добавим.
По всей России есть активисты, которые борются с ядовитым растением фото предоставлено Николаем Петровым
В планах добавить на карту информацию о площади участка, его владельце, о том, кем и когда он обрабатывался и ряд других моментов.
«Антиборщевик» - группа для волонтеров и активистов, которые борются с ядовитым растением собственными силами, патрулируют территории, пишут заявки на обработку в администрацию, контролируют их исполнение.
- Сейчас много одиночных активистов, которые самостоятельно борются с борщевиком и их никто не поддерживает. Это просто отдельные герои, которые понимают опасность и действуют. Лично я знаю таких около двух десятков по всей России. Но есть еще и сознательные местные жители, которые сражаются с борщевиком на своих и смежных со своими участках. Мы хотим, чтобы таких людей стало больше и они могли помогать друг другу.
В рюкзаке Николай всегда носит нож, чтобы выковорить им попавшийся по пути небольшой борщевик фото предоставлено Николаем Петровым
Когда борщевик цветет химическая обработка уже малоэффективна фото предоставлено Николаем Петровым
Обработка гектара земли гербицидом стоит примерно 15 000 рублей фото предоставлено Николаем Петровым
Люди плохо понимают, что какое-то растение может угрожать природе и уничтожить полностью целые экосистемы. Вот что мусор — это плохо и если его не убирать, то земля превратится в одну большую свалку, понимают почти все. С борщевиком это не работает.
- Нас часто спрашивают: «А зачем бороться с борщевиком?», «А чем он вам мешает?» А между тем по данным исследований на территории, где не растет борщевик обитает 124 вида насекомых и растений, а где он есть — 10 видов.
Победить всем миром
Вносить участки на карту могут пользователи, а еще распознать борщевик и отметить его на карте может искусственный интеллект.
- На карте есть слой спутниковых данных, их алгоритм распознает автоматически. Единственно, алгоритм надо обучить, ему надо показать - где поле, где лес, а где болото.
На Псковской области этот алгоритм был отработан, а чтобы отработать другие области, Николай взял отпуск и за 49 дней объехал 10 регионов России. С общей сложности активист преодолел 7 000 км и проверил около 300 участков.
Пскович забредал в такие места, где живут только клещи фото предоставлено Николаем Петровым
Ночевал Николай там, где его заставала ночь фото предоставлено Николаем Петровым
Рабочий офис организовал прямо в машине фото предоставлено Николаем Петровым
За 49 дней он объехал 10 регионов фото предоставлено Николаем Петровым
- Дистанционно понять, что находится «в поле» невозможно, поэтому нужно ехать на место и смотреть своими глазами. Я ходил по полям и лесам, в жару и холод, собирал клещей, спал полтора месяца в машине, в ней же работал, за то теперь карта видит борщевик во всей центральной России, а может быть и дальше, - подводит итог своего путешествия Николай.
Победить борщевик невероятно трудно, но общими усилиями вполне возможно.
-Нужна долгосрочная система контроля, чтобы все участки были известны и можно было следить за состоянием каждого на протяжении нескольких лет. Сейчас активисты сообщества «Антиборщевик» занимаются разработкой социальной платформы, чтобы местные жители и волонтеры могли объединяться в сообщества и контролировать свою территорию.
Многие российские регионы утопают в борщевике фото предоставлено Николаем Петровым
- Если у каждого будет подконтрольный участок, то заметив на нем одиночное растение, его быстро уничтожат. Чем больше таких волонтеров будет, тем проще будет защитить пока чистые земли. Заросли же надо контролировать с помощью системы мониторинга и следить за качеством работы подрядчика. У нас много чистых земель, но местные жители, считая их чужими, не всегда готовы взять их под свой контроль. Найти людей, готовых помогать, очень сложно.
СПРАВКА
Тысячелетиями борщевик рос в горах Кавказа. Эволюция его там создала, он прекрасно себя чувствует и никому не мешал. Распространяться самостоятельно он не мог, потому что когда с гор семена падают на южные поля они не стратифицируются и не прорастают. Открыла его ученица Сосновского Ида Пановна Манденова и в честь своего учителя его назвала, поэтому на латинице борщевик называется «Heracleum Sosnowskyi Manden». После Второй мировой войны сельское хозяйство было в упадке, хотели найти эффективную силосную культуру, которая позволит стране восстановиться в кратчайший срок. Из борщевика Сосновского ученые пытались вывести менее жгущий сорт, но ничего не получилось. Молоко у коров горчило, мясо было с привкусом, возникли проблемы с приплодом. Теперь борщевик стремительно разрастается, вытесняя другие виды растений.