Борьба с борщевизмом

Николай Петров - один из тех людей, кто загорается идеей и воплощает ее в жизнь. Даже если другим она кажется бесполезной и нереализуемой. Из окна его машины торчит триммер, в багажнике всегда найдется опрыскиватель, а в рюкзаке - нож, которым он выковыривает небольшие кустики борщевика. Некоторые считают таких, как он, городскими сумасшедшими. Но он не обижается, а ведет борьбу с борщевиком.

Терминатор в мире растений

Долгие годы Николай Петров со стороны наблюдал за тем, как зарастает борщевиком дорога на его дачу. Этим он ни чем не отличался от большинства жителей Пскова. - Так как у моего дома его не было, я ничего не предпринимал, - рассказывает он. Ситуацию изменила купленная им несколько лет назад квартира в Овсищах. Район находится на окраине города и в нем около 30 участков, пораженных опасным сорняком. Однажды обнаружив растение на детской площадке, Николай понял, что пора действовать. Начал с того, что изучил методы борьбы с ядовитым растением. - Борщевик сложно вывести, он очень живучий и опасный, - рассказывает Николай. - В разные времена года надо использовать разные способы его выведения, многое зависит и от фазы развития растения. Если оно небольшое — это один способ, а если уже цветет — совсем другой.

Даже химическая обработка не всегда бывает эффективной. Если растение уже набрало силу и зацвело, гербициды оно будет всасывать плохо и до корня химия почти не дойдет. - Химическая обработка эффективна, когда высота борщевика не превышает 40 см. Самое удачное окно для обработки — три-четыре недели в мае. Сейчас борщевик уже отцвел, его надо косить, а потом обрабатывать гербицидом молодую поросль. Нюансов много: бесполезно заниматься обработкой борщевика в жаркую, ветреную и дождливую погоду. Одиночные кусты лучше всего выкапывать. Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на борьбу с опасным растением. В этом году на уничтожение борщевика направлено около 10 млн рублей. Обработка гектара стоит примерно 15 000 рублей. В первый год желательно обработать участок дважды, во второй и третий при благоприятном раскладе достаточно будет и одного раза. В Псковской области по разным оценкам таких гектаров от 15 000 до 20 000.

- Борщевик — это как терминатор в мире растений, он почти неубиваемый, - уверяет Николай. - Но за годы, что я живу в Овсищах, некоторые участки мы от борщевика освободили. Мы — это я, управление городского хозяйства Пскова и застройщик, который и своими силами уничтожал растение, и выделял людей в помощь, и давал гербициды бесплатно.

Местные герои

Изучая способы борьбы с агрессивным сорняком, Николай познакомился с членами сообщества «Антиборщевик». Будучи айтишником, предложил свою помощь в разработке сайта. Тогда же родилась идея создания карты распространения борщевика. - Добавить на карту участок, заросший борщевиком, может любой пользователь. Надо сказать, что люди активно этой опцией пользуются. Во время запуска сайта на карте было 2 500 участков, а сейчас 8 000. Эта цифры по России. Посмотреть, сколько участков внесено конкретно в Псковской области пока нельзя, но эту функцию мы добавим.