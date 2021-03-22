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Общество / Экология

Экосуббота прошла в Пскове

«Экосуббота» — это не просто разовые акции, это постоянный контроль за территорией, за средой обитания

Текст:
Анастасия Турсунова
22 марта 2021 года, 18:00
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Что такое экопривычки, как выработать осознанное отношение к природе и когда в Пскове появятся экопарки? Речь об этом шла 20 марта в Псковском государственном университете в рамках экологических игр, приуроченных к «Всемирному Дню Земли». В мероприятии приняли участие представители группы компаний «Титан», завода «Титан-Полимер» и Российского экологического движения (РЭД). Подробности — в нашем репортаже.

Осознанность в выборе

«Экология перестала быть просто наукой об окружающей среде, о взаимодействии живых организмов, скорее экология — это образ жизни», - начала свою лекцию член Экспертного совета РЭД и заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Группы компаний «Титан» Алина Рыбина.

Экосуббота прошла в Пскове

Фото Арсения Тимашова

По ее словам, экопривычки давно знакомы всем людям: сортировка мусора, экономия воды и электричества, отказ от лишней упаковки и так далее. Однако, самая главная привычка — это осознанное отношение к окружающей среде и нашему воздействию на нее. «Экология начинается с тебя, с каждого из нас, с нашего осознанного выбора и с того момента, когда вы начинаете минимизировать негатив, который поступает от каждого человека в окружающий мир», - отметила Алина Рыбина.

Спикер поделилась со студентами своим опытом и рассказала, какие экопривычки для нее стали настоящим открытием. Например, если перед уходом из дома вынимать фен из розетки, будет экономиться электроэнергия и счета обязательно порадуют.

«Необходимо проводить обширную работу с людьми. Сама экологичность не для всех является мощным стимулом. Если современное поколение понимает необходимость сортировки мусора, то старшее поколение и менее социальноблагополучное младшее даже не задумываются об этом. Необходимо дать понять людям, что это не только экологично, но и выгодно: это рабочие места, это новые производства, новая продукция, которая будет дешевле и экологичнее», - справедливо заметил студент 1-го курса магистратуры Исторического факультета Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Артём Нуштакин.

Экосуббота прошла в Пскове

Фото Арсения Тимашова

Проект «Экосуббота» именно этим и занимается. Он создан для формирования экологичных привычек в повседневности и включает в себя обширную работу с населением, в том числе формирование активистов, а также создание экопространств. 

Личная ответственность

Алина Рыбина подчеркнула, что невозможно обязать людей вести экологичный образ жизни: у нас пока нет ни культуры, ни инфраструктуры для того. Так что каждый человек должен понять для себя сам, как он может минимизировать воздействие на окружающую среду.

«Лично я сам сортирую мусор: пластик, стекло, бумага и металлы. Все отходы я сдаю раздельно и мне кажется, что это очень полезная привычка. Однако, чтобы люди начали сортировать мусор, они должны получать какой-то доход», - отметил участник экологической игры Артем Нуштакин.

Он согласен с тем, кто ключевое тут — личная ответственность человека: «Я уже даже не говорю о сортировке, просто на примере обычной мусорной урны: если человек промахнулся, то вряд ли он вернется и подберет свой мусор. Еще не хватает площадки для раздельного сбора мусора и большей дифференциации».

Экосуббота прошла в Пскове

Фото Арсения Тимашова

Зеленая инфраструктура

В ходе своего выступления Алина Рыбина спросила у студентов ПсковГУ, как должно выглядеть экопространство. Ответы удивили: кто-то назвал прудик с рыбками, велодорожки и дорожки для бега, другие заявили о необходимости создать скамейки из переработанного пластика, кафе и торговые площадки с минимальным количеством мусора и экопродуктами, организовать раздельный сбор мусора, не забыли и про биотуалеты.

Все участники согласились с тем, что экопарк должен иметь площадку для выгула собак. На этих площадках студенты видят специальные урны с экологичными пакетиками, чтобы каждый мог убрать за своим питомцем, а также тренажеры для животных. Для развлечения участники предложили создать тактильные дорожки и веревочный парк. Энергию они хотят брать от солнечных батарей или специальных тренажеров.

«Экопространства — это зеленые насаждения плюс инфраструктура. Мне нравится, что студенты говорят про магазины, про урны, про пространства для выгула собак. Это уже формирование той умной территории, на которой им будет комфортно. Это формирование мышления», - подчеркнула Алина Рыбина.

Экосуббота прошла в Пскове

Фото Арсения Тимашова

«У нас внутри компании стоит задача к 2023 году все наши основные офисы по стране оформить в стиле «эко», - рассказала она. Кроме того, «Титан» готов помогать в создании таких пространств всем желающим: для этого он дает инструменты, специалистов, финансы.

Проект «Экосуббота» реализуется в Псковской, Самарской, Омской и Нижегородской областях. В этих субъектах до конца года компания планирует создать 10 экопространств. Работа будет проводится совместно с общественниками, органами власти и бизнес-сообществом. Только в Пскове будут организованы четыре экопространства. По словам Алины Рыбиной, договоренности с администрацией города о выделении территорий под них уже есть.

После того, как парк будет готов, компания будет следить за пространством и сопровождать его в будущем. «Наша философия заключается в следующем: проект «Экосуббота» — это не просто разовые акции, это постоянный контроль за территорией, за средой обитания», - добавила спикер.

Псковские «экомыслители»

Также Алина Рыбина пригласила студентов в актив проекта и на работу в летних лагерях во время смен, организованных компанией «Титан». Всего в актив проекта требуется около 4 тысяч человек.

Она отметила, что в Псковской области у проекта наиболее активная аудитория, в том числе среди студентов. Кроме того, здесь уже существуют различные общественные экопроекты: «Экомышление» Сергея Елизарова, «Чудской проект», клуб в ПсковГУ.

Экосуббота прошла в Пскове

Фото Арсения Тимашова

«Иногда даже удивляет заинтересованность ребят данной темой. Возможно, они еще не знают, что является экопривычками, с чего начать, как сделать. «День Земли» мы решили провести для того, чтобы как можно больше студентов узнали об экологии, о том, что каждый из нас может сделать здесь и сейчас для экологии и как может спасти нашу планету», - рассказала организатор мероприятия и руководитель волонтерского центра ПсковГУ Наталья Укатова.

По ее словам, на базе ПсковГУ экомероприятия осуществляются ежедневно. Так, каждый день открыт пункт приема макулатуры. «Мы вывозим макулатуру и на вырученные средства помогаем зоозащите, или покупаем подарки детям с инвалидностью, или проводим мастер-классы для детей с ограниченными возможностями. Также мы собираем для утилизации батарейки», - поделилась Укатова и добавила, что вовлеченность в этот процесс у студентов очень высокая. 

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