Лебединая история

Несколько лет назад Людмила Ефимова открыла кафе, а чтобы не выбрасывать остатки еды, завела десяток несушек. Сама не заметила, как пернатые ее увлекли: приобрела фазанов, уток-мандаринок, серебристых сибрайтов, взяла пару черных лебедей. Когда однажды зимой попросили приютить замерзающих белых лебедей, не отказала. С тех пор эти красивые птицы - постоянные гости ее птичьего дворика, а саму Людмилу в народе величают «лебединой мамой».

Двое из яйца

Дружбе Людмилы и белых лебедей больше пяти лет: первые птицы попали к ней совершенно случайно. - Мои белые лебеди выращены из яйца, - рассказывает она. - Мужчина подложил их под индюшку, а они и вылупились. Он их вырастил, а потом отдал мне. Птицы давно обжились у Людмилы и чувствуют себя как дома: свободно разгуливают по участку, плавают в сделанном для них пруду и улетать никуда не собираются. - У них и крылья не обрезаны, да и в неволе я их не держу, - говорит Людмила.- При желании улететь могли бы, да видно нет у них такого желания. Постоянно у Людмилы живут две пары лебедей: белые и черные. Между собой птицы не дружат и даже друг друга сторонятся. - У меня есть пруд. Плавать на нем любит и одна, и вторая пара, но никогда не делают это вместе. Пока черные, к примеру, едят, белые плавают в пруду, потом они словно по команде меняются местами: белые пошли к еде, а черные — в воду. Видно, что они просто терпят друг друга, потому что приходится жить вместе. Настороженно и с недоверием птицы относятся и к незнакомым людям - шипят, бьют крыльями, норовят ущипнуть.

- Мне тоже доставалось. Но за эти годы я уже выучила их реакции, знаю, как они себя ведут. По тем звукам, что они издают, я понимаю, чего они хотят. Если курлычут и шеей мотают — приветствуют. Людмила Ефимова

Лебедей Людмила кормит два раза в день — рано утром и на закате. Главный ингредиент — рыба, ее приходится покупать килограммами. Кроме этого, птицы с удовольствием едят дробленую кукурузу, пшеницу, капусту.

Тепличная жизнь

Каждую зиму в птичьем дворике Людмилы пополнение. Прознав про ее увлечение, люди стали просить приютить замерзающих на водоемах белых лебедей. Сейчас у женщины гостят четыре птицы, которые были отловлены у деревни Дворец Псковского района в десятых числа января. Местные жители заметив, что каждый день в деревню прилетает семья из трех лебедей и выпрашивает еду у рыбаков, забили тревогу. Через соцсети искали тех, кто может помочь с отловом птиц и приютить их до весны. Пока поиски вели, к семье прибились еще двое лебедят и взрослая лебедь. Одного лебеденка поймали, а двое прибившихся улетели.

- Мне сначала оттуда привезли одного лебеденка, не родного, - рассказывает Людмила. - А уже на следующий день я взяла сачок и сама поехала в деревню. В тот день мы поймали отца семейства и его родного лебеденка. Дольше всех отлавливали лебедушку. Улетая, она каждый раз возвращалась на то место, где ее с семьей разлучили. - Жители говорят, что перед тем как они ее поймали, она прилетела, легла, шею вытянула, да так и лежала на снегу, - рассказывает Людмила. Семья восстановилась. Сейчас все трое живут в теплице из поликарбоната: температура в ней на несколько градусов теплее, чем на улице, птицам комфортно, есть еда и вода. Неродного малыша пришлось отсадить, потому что в чужой семье его обижали. - Лебеди не так боятся морозов, как сквозняков и голода. А когда водоемы замерзают, рискуют стать добычей хищников — спать же приходится на снегу и за ночь брюшко в него вмерзает, на утро птица просто не может подняться.

Свободные птицы

Год назад Людмила выхаживала лебедя с простреленной шеей, которого ей передали из Дно. - Скорее всего браконьеры подстрелили лебедя. Его, раненного в шею, нашел охотник, взял к себе. Какое-то время птица жила в сарае, а потом он стал подыскивать, куда бы ее пристроить, я и забрала. Выходить-то я его выходила, но пришлось отдать в хорошие руки, потому что жить самостоятельно он уже не мог. У меня его забрал мужчина, у которого жил лебедь с раненным крылом. Я и отдала, потому что у меня на тот момент все лебеди тоже парами жили.