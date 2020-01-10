Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Псковская рыболовная инспекция за 2019 год задержала сотни нарушителей Правил рыболовства, наложила штрафов на сумму почти 1,5 млн рублей, взыскала исков за нанесение ущерба водным биологическим ресурсам без малого на 1 млн рублей, изъяла более 1200 незаконных орудий лова и полтора десятка транспортных средств. Казалось бы, неплохая работа рыбоохраны, хороший урок браконьерам, рыбе «дышать» становится легче и объем водных биоресурсов с каждым годом должен только прирастать. Но это только на первый взгляд. А если взглянуть глубже, то картина не такая радостная.

Паутина

По мнению сотен псковских рыболовов, любителей и спортсменов, регулярно общающихся на специализированных форумах в интернете, за последние 10-15 лет рыбы в псковских реках и озерах стало меньше, а сетей увеличилось в разы. И промысловые это или браконьерские сети, разобраться неспециалисту сложно, правила их обозначения и маркировки почти никем не соблюдаются. Но не эти сети, установленные с разрешения или без такового, стали основной проблемой. Главной бедой псковских водоемов являются сети брошенные. В таких сетях яды и токсины от попавшейся и разложившейся рыбы убивают все живое на десятки метров вокруг. И сколько таких «брошенок» – никто не знает, но много, чрезвычайно много. Именно в таких сетях гибнет огромное количество рыбы.



Официальной оценки такого ущерба нет, но ее можно сопоставить с предположением, которое недавно высказал на государственной эстонской радиостанции для русскоговорящих «Радио-4» главный инспектор отдела по охране рыб Инспекции окружающей среды Эстонии Иво Каськ: «Трудно оценить объем ущерба, но каждый год мы забираем в Чудском озере 600 старых сетей, и в каждой из них - около 20-30 кг мертвой рыбы». Умножаем, получается 12-18 тонн, это только на эстонской стороне. Меры по очистке водоемов от брошенных сетей принимает и наша, российская, рыбоохрана и не только на Чудском озере. Отталкиваясь от вышеприведенных цифр, размер предполагаемого ежегодного ущерба на всех реках и озерах Псковской области можно смело умножать на два, а то и на три. У рыболовов-любителей своя оценка. Так, например, я и многие мои знакомые принципиально и давно отказались от ловли рыбы спиннингом в Псковском озере – зацеп за зацепом, обрыв за обрывом, озеро опутано сетями, как паутиной.

Откуда напасть

Во-первых, от доступности. Купить сеть («китайка», так ее называют рыболовы) можно и на рынке, и почти в каждом рыболовном магазине без каких-либо ограничений. Во-вторых, бросить нежалко, потому что дешевые. И рыболовы, и браконьеры очень легко с таким сетями расстаются, по разным причинам бросая их в водоемах. Стоит одна 90-метровая сеть не более 500 рублей - это третья часть от стоимости не самой дорогой 6-метровой удочки или цена трех хороших поплавков. В-третьих, недостаточный контроль. Рыболовная инспекция борется с этим злом в меру своих сил. Но силы эти малочисленны, а методы работы, как я считаю, неэффективны. Большую часть от всех нарушений (примерно 90%) рыбоохрана выявляет только среди любителей со спиннингами и удочками, да пенсионеров с сетями. А промысел, добывающий более 95% всей псковской рыбы, как следует из отчетности, почти чист и прозрачен. В-четвертых, несовершенное законодательство. Месяц тому назад совершенно неожиданно для себя узнал, что профессиональный рыболов или организация, имеющие квоту на вылов той или иной рыбы, могут устанавливать в разрешенные сроки количество сетей… без ограничений. И еще, сейчас все большую популярность у промысловиков завоевывают такие орудия лова, как заколы. Общее их количество ограниченно, а вот длина одного закола никакими правилами или законами не регламентирована, она может быть и километр, и два, и более.





Руки не дошли?

Куда только ни обращались псковские рыболовы-любители с этими проблемами и предложениями для их решения, даже к президенту РФ на прямую линию. Как нам показалось, дело сдвинулось. За два последних года вышло несколько «рыболовных» законов и постановлений правительства. Не все они пришлись по душе рыболовам, особенно в части, касающейся многократно увеличившихся штрафов за нарушения Правил рыболовства и нанесенный ущерб водным биоресурсам. Но была надежда, что, наконец-то, наведет порядок в этом вопросе закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 25 декабря 2018 года, в котором появилась целая статья о сетях. Много было непонятного в том законе. В ноябре 2019 года вышло постановление правительства №1462, вступающее в силу с 1 января 2020 года и призванное разъяснить все пункты и статьи. Но на самый волнующий всех вопрос - что в законе означает «запрещается оборот жаберных сетей», так никакого ответа мы и не получили. Ожидалось, что новое постановление затронет не только порядок использования сетей, поштучный учет, но и самое главное - их торговлю. Но, увы! До организации и упорядочивания продажи сетей, почему-то руки у правительства так и не дошли. А ведь краеугольный камень во всех наших бедах на реках и озерах - это именно ничем не ограниченная торговля рыболовными сетями.