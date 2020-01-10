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Общество / Экология

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Рыба в них гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров

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Николай Бесклёвный
10 января 2020 года, 15:28
Фото: автора
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Псковская рыболовная инспекция за 2019 год задержала сотни нарушителей Правил рыболовства, наложила штрафов на сумму почти 1,5 млн рублей, взыскала исков за нанесение ущерба водным биологическим ресурсам без малого на 1 млн рублей, изъяла более 1200 незаконных орудий лова и полтора десятка транспортных средств. Казалось бы, неплохая работа рыбоохраны, хороший урок браконьерам, рыбе «дышать» становится легче и объем водных биоресурсов с каждым годом должен только прирастать. Но это только на первый взгляд. А если взглянуть глубже, то картина не такая радостная.

Паутина

По мнению сотен псковских рыболовов, любителей и спортсменов, регулярно общающихся на специализированных форумах в интернете, за последние 10-15 лет рыбы в псковских реках и озерах стало меньше, а сетей увеличилось в разы. И промысловые это или браконьерские сети, разобраться неспециалисту сложно, правила их обозначения и маркировки почти никем не соблюдаются. Но не эти сети, установленные с разрешения или без такового, стали основной проблемой. Главной бедой псковских водоемов являются сети брошенные. В таких сетях яды и токсины от попавшейся и разложившейся рыбы убивают все живое на десятки метров вокруг. И сколько таких «брошенок» – никто не знает, но много, чрезвычайно много. Именно в таких сетях гибнет огромное количество рыбы.

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей
Брошенная сеть со дна Чудского озера забита ракушками и останками гниющей рыбы.
Фото Николая Бесклёвного

Официальной оценки такого ущерба нет, но ее можно сопоставить с предположением, которое недавно высказал на государственной эстонской радиостанции для русскоговорящих «Радио-4» главный инспектор отдела по охране рыб Инспекции окружающей среды Эстонии Иво Каськ: «Трудно оценить объем ущерба, но каждый год мы забираем в Чудском озере 600 старых сетей, и в каждой из них - около 20-30 кг мертвой рыбы». Умножаем, получается 12-18 тонн, это только на эстонской стороне. Меры по очистке водоемов от брошенных сетей принимает и наша, российская, рыбоохрана и не только на Чудском озере. Отталкиваясь от вышеприведенных цифр, размер предполагаемого ежегодного ущерба на всех реках и озерах Псковской области можно смело умножать на два, а то и на три. У рыболовов-любителей своя оценка. Так, например, я и многие мои знакомые принципиально и давно отказались от ловли рыбы спиннингом в Псковском озере – зацеп за зацепом, обрыв за обрывом, озеро опутано сетями, как паутиной.

Откуда напасть

Во-первых, от доступности. Купить сеть («китайка», так ее называют рыболовы) можно и на рынке, и почти в каждом рыболовном магазине без каких-либо ограничений.

Во-вторых, бросить нежалко, потому что дешевые. И рыболовы, и браконьеры очень легко с таким сетями расстаются, по разным причинам бросая их в водоемах. Стоит одна 90-метровая сеть не более 500 рублей - это третья часть от стоимости не самой дорогой 6-метровой удочки или цена трех хороших поплавков.

В-третьих, недостаточный контроль. Рыболовная инспекция борется с этим злом в меру своих сил. Но силы эти малочисленны, а методы работы, как я считаю, неэффективны. Большую часть от всех нарушений (примерно 90%) рыбоохрана выявляет только среди любителей со спиннингами и удочками, да пенсионеров с сетями. А промысел, добывающий более 95% всей псковской рыбы, как следует из отчетности, почти чист и прозрачен.

В-четвертых, несовершенное законодательство. Месяц тому назад совершенно неожиданно для себя узнал, что профессиональный рыболов или организация, имеющие квоту на вылов той или иной рыбы, могут устанавливать в разрешенные сроки количество сетей… без ограничений. И еще, сейчас все большую популярность у промысловиков завоевывают такие орудия лова, как заколы. Общее их количество ограниченно, а вот длина одного закола никакими правилами или законами не регламентирована, она может быть и километр, и два, и более.

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей
Рыба в сетях гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров.
Фото Николая Бесклёвного

Руки не дошли?

Куда только ни обращались псковские рыболовы-любители с этими проблемами и предложениями для их решения, даже к президенту РФ на прямую линию. Как нам показалось, дело сдвинулось. За два последних года вышло несколько «рыболовных» законов и постановлений правительства. Не все они пришлись по душе рыболовам, особенно в части, касающейся многократно увеличившихся штрафов за нарушения Правил рыболовства и нанесенный ущерб водным биоресурсам. Но была надежда, что, наконец-то, наведет порядок в этом вопросе закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 25 декабря 2018 года, в котором появилась целая статья о сетях. Много было непонятного в том законе. В ноябре 2019 года вышло постановление правительства №1462, вступающее в силу с 1 января 2020 года и призванное разъяснить все пункты и статьи. Но на самый волнующий всех вопрос - что в законе означает «запрещается оборот жаберных сетей», так никакого ответа мы и не получили. Ожидалось, что новое постановление затронет не только порядок использования сетей, поштучный учет, но и самое главное - их торговлю. Но, увы! До организации и упорядочивания продажи сетей, почему-то руки у правительства так и не дошли. А ведь краеугольный камень во всех наших бедах на реках и озерах - это именно ничем не ограниченная торговля рыболовными сетями.

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей
За последние 10-15 лет рыбы в псковских реках и озерах стало меньше, а сетей увеличилось в разы.
Фото Николая Бесклёвного

Но все же сети подорожали. Но не в магазине, а в водоеме, те, которые установлены незаконно. А рыба, которая в эти сети попадается при задержании рыбинспекцией, становится и вовсе золотой. Очень дорого стало браконьерить с использованием сети. Осталось еще промысловикам проникнуться ответственностью и не бросать свои многокилометровые паутины после штормов, неожиданного распаления льда и прочих множественных, якобы оправдывающих форс-мажорных обстоятельств. 

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