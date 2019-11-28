Этой осенью «Псковская правда» поучаствовала в акции по восстановлению леса. После этого мы задались вопросом, а куда, собственно, лес девается, что его нужно специально восстанавливать. Оказалось, виновата природа.
— На протяжении последних пяти лет неблагоприятные погодные условия, такие как ураганные ветры, обильные осадки в виде дождя и снега, колебания температуры, которые приводят к образованию наледи на кронах деревьев, являются основной причиной ослабления и гибели лесов в Псковской области, — рассказал заместитель председателя областного комитета по природопользованию и экологии по вопросам лесных отношений Юрий Колесников.
Вырубают чаще лиственные породы деревьев, а сажают — хвойные. С точки зрения экологии это нежелательно, так как лиственные деревья выделяют больше кислорода. Также это вредит биоразнообразию и вредно с эстетической точки зрения.
Для обеспечения баланса лесов был принят региональный проект «Сохранение лесов Псковской области». На первом этапе планируется достичь равенства площадей вырубок и воспроизводства лесов.
К хозяйственно ценным породам в Псковской области, кроме сосны и ели, относится и береза. Поэтому комитет планирует создавать высокоствольные березняки, заращивая вырубки естественным путем и вырубая другие породы.
А откуда берутся саженцы сосен и елок? Их выращивает из шишек лесопитомник Бежаницкого лесничества недалеко от Новоржева. В 2019 году они вырастили 6 миллионов сеянцев. В запасе у питомника еще 642 килограмма семян ели и 189,6 килограмма семян сосны. Питомник в Дедовичах также выращивает по 2 миллиона елок каждый год. Есть в области и частные лесопитомники.