Этой осенью «Псковская правда» поучаствовала в акции по восстановлению леса. После этого мы задались вопросом, а куда, собственно, лес девается, что его нужно специально восстанавливать. Оказалось, виновата природа.

— На протяжении последних пяти лет неблагоприятные погодные условия, такие как ураганные ветры, обильные осадки в виде дождя и снега, колебания температуры, которые приводят к образованию наледи на кронах деревьев, являются основной причиной ослабления и гибели лесов в Псковской области, — рассказал заместитель председателя областного комитета по природопользованию и экологии по вопросам лесных отношений Юрий Колесников.