Открытые полимеры

Не было, пожалуй, в Псковской области, инвестпроекта более известного чем возведение завода «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул. Уже год проект будоражит умы псковичей: а не опасным ли будет заводик? А может ну его от греха подальше? Год инвесторы убеждают, приводят доводы, аргументы и факты — нет, не опасен, все по закону, мы открыты, приходите, смотрите, вопросы задавайте.
Вот-вот в «Моглино» начнутся строительно-монтажные работы по возведению первой очереди: цеха и линий по производству пленки. Класс опасности у технологии настолько низкий, что не предполагает общественных слушаний в длительной процедуре согласований и разрешений.
Однако раз вопросы у псковичей есть, то слушания решили провести. Уж если решили быть открытыми, то идти надо до конца, решил инвестор. Хотя можно предположить, что шум вокруг проекта их порядком нервирует. Как и любого бизнесмена.
Слушания были проведены региональным отделением ОНФ в зале филармонии. Позвали всех, включая оппонентов проекта, например, псковского бизнесмена Игоря Савицкого, председателя Облсовпрофа Ульяну Михайлову, которая, по правде говоря, всю дискуссию просидела словно воды в рот набрав. Видимо, чувствовала себя не в своей тарелке. На общественных слушаниях были и представители политических партий, которые не раз высказывали вопросы к проекту, прежде всего, к экологической безопасности.
Не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую призвал псковичей на встрече директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.
- Я бы очень вас просил быть предельно честными: если не владеете информацией, то задайте вопрос - я отвечу, - обратился он к собравшимся. Надо признать, что на разные вопросы касательно проекта он отвечал за прошедшие месяцы десятки раз на самых разных площадках. Что делать: хочешь доверия — работай над открытостью
Инвестор представил проект первого этапа строительства завода по производству плёнки: на заводе будут открыты 330 рабочих мест, ещё пару тысяч человек смогут трудоустроиться в смешанных отраслях, поскольку предприятию, например, будут нужны и поддоны, и втулки для продукции.
Инвестиции составят в первую очередь проекта составят 8,5 млрд рублей, а сумма налогов, которые заплатит предприятие после запуска обеих очередей производства оценивается в 24 млрд рублей до 2033 года.
На вопрос про налоговые каникулы резонно было отмечено, что от НДФЛ резидентов особой экономической зоны никто не освобождал. А этот налог как раз идет в местные бюджеты.
Производство плёнки будет безотходным, с несколькими этапами экологического контроля, в том числе очисткой сточных вод. Производственная линия, которую установят на псковском предприятии, будет самой современной, всё производство автоматизируют. Инженеры «Титан-Полимера» вместе со специалистами компании Dornier подготовили ряд технических новаций, которые уже выходят в массовое производство.
- Люди пришли к нам, к псковичам, хотя могли бы не советоваться с нами, - оценил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак факт общественных слушаний и предложил чаще встречаться, чтобы избежать домыслов.
Если вопросы экологии на будущем заводе будут соблюдены, то никаких вопросов по поводу строительства предприятия быть не может, считает депутат.
- Рабочие места будут, вода очищаться будет. Таких предприятий у нас было немного, - заявил парламентарий. – И рабочие места нужны, и налоги нужны, и экология нужна. Если экологические составляющие будут, то почему нет?
Обязательное условие, которое ранее поставил губернатор Михаил Ведерников перед инвестором - привлечение псковских компаний к участию в строительстве завода как на этапе проведения строительно-монтажных работ, так и на этапе запуска производства и его работы.
ВАЖНО
Материалы экспертиз по проекту строительства первой очереди предприятия «Титан-Полимер» по выпуску пленки выложены на сайте компании. Посмотреть документы смогут и посетители общественной приемной предприятия, действующей в Пскове на ул. Ленина, 17.
Ряд псковских предпринимателей активно критиковали проект «Титан-Полимера». Впрочем, их заинтересованность в том, чтобы потопить этого инвестора, можно объяснить не только и столько заботой об экологии. Речь скорее идет о том, что псковский бизнес опасается утечек кадров со своих производств на новый завод: зарплату там обещают немаленькую. А кому из наших местных бизнесменов нужна такая конкуренция? Проще заявить о вреде производства. Тем более, страшилкам всегда верят охотнее, их же проверять никто не будет.
«Титан-Полимер» успокоил: предприятие не будет переманивать кадры с других псковских предприятий, будут растить собственных специалистов, на работу будут набирать псковичей. Все сотрудники пройдут обучение. В подготовке кадров будет задействован Псковский государственный университет. В частности, ПсковГУ откроет направления, связанные с химическими технологиями и полимерами.
- Проект прошел разработку санитарно-защитной зоны. И по отношению к классу опасности, и на основании законодательства по определению классификации опасности по воздействию на окружающую среду и население он получил экологическое экспертное заключение в Псковском региональном центре гигиены и эпидемиологии. На основании данных экспертизы и проектной документации выдано заключение. Получено решение об установлении санитарной зоны в пределах 100 метров, - рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков.
Чтобы снять все недомолвки и опасения в ходе встречи было решено создать постоянно действующую общественную экспертную группу по наблюдению за строительством завода. Возглавит ее председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в Псковской области, президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов.
- Нужно создать постоянно действующую общественную экспертную группу, которая могла бы сопровождать все этапы строительства, – отметил высказавший это предложение глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.
По его словам, в рабочую группу необходимо включить жителей Псковского района, общественности, политических партий, а также экологов и экспертов, которые могут сформулировать свои опасения.