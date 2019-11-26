Открытые полимеры

Не было, пожалуй, в Псковской области, инвестпроекта более известного чем возведение завода «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул. Уже год проект будоражит умы псковичей: а не опасным ли будет заводик? А может ну его от греха подальше? Год инвесторы убеждают, приводят доводы, аргументы и факты — нет, не опасен, все по закону, мы открыты, приходите, смотрите, вопросы задавайте. Вот-вот в «Моглино» начнутся строительно-монтажные работы по возведению первой очереди: цеха и линий по производству пленки. Класс опасности у технологии настолько низкий, что не предполагает общественных слушаний в длительной процедуре согласований и разрешений. Однако раз вопросы у псковичей есть, то слушания решили провести. Уж если решили быть открытыми, то идти надо до конца, решил инвестор. Хотя можно предположить, что шум вокруг проекта их порядком нервирует. Как и любого бизнесмена. Слушания были проведены региональным отделением ОНФ в зале филармонии. Позвали всех, включая оппонентов проекта, например, псковского бизнесмена Игоря Савицкого, председателя Облсовпрофа Ульяну Михайлову, которая, по правде говоря, всю дискуссию просидела словно воды в рот набрав. Видимо, чувствовала себя не в своей тарелке. На общественных слушаниях были и представители политических партий, которые не раз высказывали вопросы к проекту, прежде всего, к экологической безопасности.

Налоги счет любят

Не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую призвал псковичей на встрече директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. - Я бы очень вас просил быть предельно честными: если не владеете информацией, то задайте вопрос - я отвечу, - обратился он к собравшимся. Надо признать, что на разные вопросы касательно проекта он отвечал за прошедшие месяцы десятки раз на самых разных площадках. Что делать: хочешь доверия — работай над открытостью Инвестор представил проект первого этапа строительства завода по производству плёнки: на заводе будут открыты 330 рабочих мест, ещё пару тысяч человек смогут трудоустроиться в смешанных отраслях, поскольку предприятию, например, будут нужны и поддоны, и втулки для продукции. Инвестиции составят в первую очередь проекта составят 8,5 млрд рублей, а сумма налогов, которые заплатит предприятие после запуска обеих очередей производства оценивается в 24 млрд рублей до 2033 года. На вопрос про налоговые каникулы резонно было отмечено, что от НДФЛ резидентов особой экономической зоны никто не освобождал. А этот налог как раз идет в местные бюджеты. Производство плёнки будет безотходным, с несколькими этапами экологического контроля, в том числе очисткой сточных вод. Производственная линия, которую установят на псковском предприятии, будет самой современной, всё производство автоматизируют. Инженеры «Титан-Полимера» вместе со специалистами компании Dornier подготовили ряд технических новаций, которые уже выходят в массовое производство.

Специалисты вырастут

- Люди пришли к нам, к псковичам, хотя могли бы не советоваться с нами, - оценил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак факт общественных слушаний и предложил чаще встречаться, чтобы избежать домыслов. Если вопросы экологии на будущем заводе будут соблюдены, то никаких вопросов по поводу строительства предприятия быть не может, считает депутат. - Рабочие места будут, вода очищаться будет. Таких предприятий у нас было немного, - заявил парламентарий. – И рабочие места нужны, и налоги нужны, и экология нужна. Если экологические составляющие будут, то почему нет? Обязательное условие, которое ранее поставил губернатор Михаил Ведерников перед инвестором - привлечение псковских компаний к участию в строительстве завода как на этапе проведения строительно-монтажных работ, так и на этапе запуска производства и его работы.

ВАЖНО Материалы экспертиз по проекту строительства первой очереди предприятия «Титан-Полимер» по выпуску пленки выложены на сайте компании. Посмотреть документы смогут и посетители общественной приемной предприятия, действующей в Пскове на ул. Ленина, 17.

Ряд псковских предпринимателей активно критиковали проект «Титан-Полимера». Впрочем, их заинтересованность в том, чтобы потопить этого инвестора, можно объяснить не только и столько заботой об экологии. Речь скорее идет о том, что псковский бизнес опасается утечек кадров со своих производств на новый завод: зарплату там обещают немаленькую. А кому из наших местных бизнесменов нужна такая конкуренция? Проще заявить о вреде производства. Тем более, страшилкам всегда верят охотнее, их же проверять никто не будет. «Титан-Полимер» успокоил: предприятие не будет переманивать кадры с других псковских предприятий, будут растить собственных специалистов, на работу будут набирать псковичей. Все сотрудники пройдут обучение. В подготовке кадров будет задействован Псковский государственный университет. В частности, ПсковГУ откроет направления, связанные с химическими технологиями и полимерами.

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