Молчащая область

Что это за рейтинг такой, для чего его придумали и кто заполняет графы, влияющие на место в общем списке.

Экологический рейтинг измеряется четыре раза в год, по сезонам, ведется с 2008 года. Речь идет о целом наборе источников информации. Среди них официальные ответы профильных департаментов и министерств по охране природы и природным ресурсам региона, сообщения Росгидромета о состоянии атмосферного воздуха, сводки МЧС по техногенным и природным катастрофам. В базе лежит ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в регионе. Также сообщения СМИ, жалобы жителей и наши собственные экспедиции — мы работаем в разных направлениях. В некоторых регионах есть постоянные штабы, где работает представительство «Зеленого патруля». В Псковской области такого отделения, к сожалению, нет, есть просто активные люди.

Роман Пукалов, директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль»

Все эти сообщения вносят в таблицу по соответствующим индикаторам — воздух, вода, среда обитания, власть (оценивается эффективность работы госорганов), промышленная среда, твердые коммунальные отходы и другое. Но в таблице нашего региона многие индикаторы не отмечены, лишь короткая строчка — «нет информации». Вот и получается, что за лето 2019 года мы набрали баллов только на 50-е место из 85 возможных.

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НЕ ДОХОДИТ

— Несколько лет назад мы организовали экспедицию в Псковскую область. Здесь есть постоянно действующие активисты, обеспокоенные проблемами экологии люди, которые присылают нам сообщения — но довольно редко, вот в чем дело, — сетует Роман Пукалов. Как заметил собеседник, экспедицию в наши края организовали в 2013-2014 годах, когда поступили жалобы о незаконной рубке леса в Гдовском районе, о чехарде с кадастровой принадлежностью земель, которые отдавали под частную застройку в природоохранных зонах, на берегах водоемов. — Вообще Псковская область относится к разряду «молчащих» регионов, — заметил Роман Пукалов. — Сообщения, которые касаются экологии, приходят, в основном, про уборку берегов рек и озер, прочистку фарватеров. Это хорошо, показывает увлечение людей и озабоченность экологией. Но это не столь весомо, как экологическая ответственность бизнеса, модернизация предприятий, ввод новых очистных сооружений, экологизация промышленности — в этой сфере заметных улучшений по Псковской области мы не видим. Может быть, просто не умеют о себе рассказывать и до нас информация не доходит.

СПРАВКА Все показатели Псковской области можно посмотреть на сайте «Зелёный патруль».

МИНУС НА МИНУС

По словам директора природоохранных программ, экологический график Псковской области довольно-таки ровный. В 2008-2012 годах индекс был в целом высокий, в 2013-2014 годах снизился — из-за расследований, которые подтвердили факты нарушения природоохранного законодательства. Сейчас рейтинг области стал потихонечку расти. — С моей точки зрения, по сравнению с соседями, с Ленинградской и Тверской областями, у Псковской области позиция должна быть значительно лучше — ведь она и есть лучше. Ленинградская область занимает место во втором десятке с конца, Тверская тоже где-то на тридцатых с конца местах. Потенциал у вас есть: в регионе нет промышленно-опасных объектов первой категории, таких, как крупные металлургические заводы и гиганты нефтехимии, гиганты целлюлознобумажной промышленности. То есть наши минусы с точки зрения экономики оборачиваются плюсами с точки зрения экологии.

ЩУКА В РЕКЕ