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Общество / Экология

Молчащая область

Почему Псковщина оказалась на 50-м месте всероссийского экологического рейтинга, хотя могла быть выше

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Мария Соколова
21 ноября 2019 года, 09:31
Фото: onedio.ru
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Что это за рейтинг такой, для чего его придумали и кто заполняет графы, влияющие на место в общем списке.

Экологический рейтинг измеряется четыре раза в год, по сезонам, ведется с 2008 года. Речь идет о целом наборе источников информации. Среди них официальные ответы профильных департаментов и министерств по охране природы и природным ресурсам региона, сообщения Росгидромета о состоянии атмосферного воздуха, сводки МЧС по техногенным и природным катастрофам. В базе лежит ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в регионе. Также сообщения СМИ, жалобы жителей и наши собственные экспедиции — мы работаем в разных направлениях. В некоторых регионах есть постоянные штабы, где работает представительство «Зеленого патруля». В Псковской области такого отделения, к сожалению, нет, есть просто активные люди.


Молчащая областьРоман Пукалов, директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль»
Все эти сообщения вносят в таблицу по соответствующим индикаторам — воздух, вода, среда обитания, власть (оценивается эффективность работы госорганов), промышленная среда, твердые коммунальные отходы и другое. Но в таблице нашего региона многие индикаторы не отмечены, лишь короткая строчка — «нет информации». Вот и получается, что за лето 2019 года мы набрали баллов только на 50-е место из 85 возможных.

СПРАВКА

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НЕ ДОХОДИТ

— Несколько лет назад мы организовали экспедицию в Псковскую область. Здесь есть постоянно действующие активисты, обеспокоенные проблемами экологии люди, которые присылают нам сообщения — но довольно редко, вот в чем дело, — сетует Роман Пукалов.

Как заметил собеседник, экспедицию в наши края организовали в 2013-2014 годах, когда поступили жалобы о незаконной рубке леса в Гдовском районе, о чехарде с кадастровой принадлежностью земель, которые отдавали под частную застройку в природоохранных зонах, на берегах водоемов.

— Вообще Псковская область относится к разряду «молчащих» регионов, — заметил Роман Пукалов. — Сообщения, которые касаются экологии, приходят, в основном, про уборку берегов рек и озер, прочистку фарватеров. Это хорошо, показывает увлечение людей и озабоченность экологией. Но это не столь весомо, как экологическая ответственность бизнеса, модернизация предприятий, ввод новых очистных сооружений, экологизация промышленности — в этой сфере заметных улучшений по Псковской области мы не видим. Может быть, просто не умеют о себе рассказывать и до нас информация не доходит.

СПРАВКА

Все показатели Псковской области можно посмотреть на сайте «Зелёный патруль».

МИНУС НА МИНУС

По словам директора природоохранных программ, экологический график Псковской области довольно-таки ровный. В 2008-2012 годах индекс был в целом высокий, в 2013-2014 годах снизился — из-за расследований, которые подтвердили факты нарушения природоохранного законодательства. Сейчас рейтинг области стал потихонечку расти.

— С моей точки зрения, по сравнению с соседями, с Ленинградской и Тверской областями, у Псковской области позиция должна быть значительно лучше — ведь она и есть лучше. Ленинградская область занимает место во втором десятке с конца, Тверская тоже где-то на тридцатых с конца местах. Потенциал у вас есть: в регионе нет промышленно-опасных объектов первой категории, таких, как крупные металлургические заводы и гиганты нефтехимии, гиганты целлюлознобумажной промышленности.

То есть наши минусы с точки зрения экономики оборачиваются плюсами с точки зрения экологии.

ЩУКА В РЕКЕ

Жалоб от жителей из нашего региона немного, но все-таки они есть. Жалуются люди на предприятия, незаконные рубки леса, нарушение водоохранных зон. Была жалоба по складу пестицидов. А в июне пришло обращение из Великолукского района, жители которого сетовали на местную свалку — полигон переполнен, до ближайших домов 500 метров, а дачи — через дорогу. Как заметил собеседник, все жалобы перенаправляются в контролирующие органы. Ну и, конечно же, влияют на экологический рейтинг региона.

Рейтинг составляют на средства президентского гранта. Для чего все-таки он нужен?

— Наш рейтинг — это попытка и для отстающих регионов, и для лидеров привлечь внимание к проблемам экологии, — уверен Роман Пукалов. — В администрации президента рады независимому взгляду со стороны, который мы формируем. И экорейтинг оказывает свое влияние. По мнению СМИ, губернатор Челябинской области был уволен в том числе и за последние позиции в экорейтинге. Ленинградская областная администрация собиралась с нами судиться за то, что была в десятке самых худших регионов. Одним словом, чиновников это точно волнует. А раз волнует — значит, заставляет шевелиться. 

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