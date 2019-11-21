Молчащая область

Что это за рейтинг такой, для чего его придумали и кто заполняет графы, влияющие на место в общем списке.
Что это за рейтинг такой, для чего его придумали и кто заполняет графы, влияющие на место в общем списке.
Экологический рейтинг измеряется четыре раза в год, по сезонам, ведется с 2008 года. Речь идет о целом наборе источников информации. Среди них официальные ответы профильных департаментов и министерств по охране природы и природным ресурсам региона, сообщения Росгидромета о состоянии атмосферного воздуха, сводки МЧС по техногенным и природным катастрофам. В базе лежит ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в регионе. Также сообщения СМИ, жалобы жителей и наши собственные экспедиции — мы работаем в разных направлениях. В некоторых регионах есть постоянные штабы, где работает представительство «Зеленого патруля». В Псковской области такого отделения, к сожалению, нет, есть просто активные люди.
Написать общественникам можно по адресу электронной почты: russia@greenpatrol.ru
Как заметил собеседник, экспедицию в наши края организовали в 2013-2014 годах, когда поступили жалобы о незаконной рубке леса в Гдовском районе, о чехарде с кадастровой принадлежностью земель, которые отдавали под частную застройку в природоохранных зонах, на берегах водоемов.
— Вообще Псковская область относится к разряду «молчащих» регионов, — заметил Роман Пукалов. — Сообщения, которые касаются экологии, приходят, в основном, про уборку берегов рек и озер, прочистку фарватеров. Это хорошо, показывает увлечение людей и озабоченность экологией. Но это не столь весомо, как экологическая ответственность бизнеса, модернизация предприятий, ввод новых очистных сооружений, экологизация промышленности — в этой сфере заметных улучшений по Псковской области мы не видим. Может быть, просто не умеют о себе рассказывать и до нас информация не доходит.
Все показатели Псковской области можно посмотреть на сайте «Зелёный патруль».
— С моей точки зрения, по сравнению с соседями, с Ленинградской и Тверской областями, у Псковской области позиция должна быть значительно лучше — ведь она и есть лучше. Ленинградская область занимает место во втором десятке с конца, Тверская тоже где-то на тридцатых с конца местах. Потенциал у вас есть: в регионе нет промышленно-опасных объектов первой категории, таких, как крупные металлургические заводы и гиганты нефтехимии, гиганты целлюлознобумажной промышленности.
То есть наши минусы с точки зрения экономики оборачиваются плюсами с точки зрения экологии.
Рейтинг составляют на средства президентского гранта. Для чего все-таки он нужен?
— Наш рейтинг — это попытка и для отстающих регионов, и для лидеров привлечь внимание к проблемам экологии, — уверен Роман Пукалов. — В администрации президента рады независимому взгляду со стороны, который мы формируем. И экорейтинг оказывает свое влияние. По мнению СМИ, губернатор Челябинской области был уволен в том числе и за последние позиции в экорейтинге. Ленинградская областная администрация собиралась с нами судиться за то, что была в десятке самых худших регионов. Одним словом, чиновников это точно волнует. А раз волнует — значит, заставляет шевелиться.