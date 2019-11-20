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Общество / Экология

Экочетвёрка

Самые важные экологические новости недели

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Ольга Нефёдова
20 ноября 2019 года, 10:08
Фото: Андрей Степанов
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Школьников научили утилизировать отходы, берега рек и озер по всей области очистили от мусора, первую эколабораторию создают в Пскове, из Риги в Псков и обратно можно будет с комфортом добраться на велосипеде.

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

Более 25 километров береговой линии водных объектов удалось очистить от мусора в октябре. Уборка стала частью ежегодной общероссийской акции «Вода России» (национальный проект «Экология»). Участие в ней приняли 560 человек. Субботники организовали администрации муниципальных образований региона совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами.

Берега не только были очищены от пластиковых бутылок, пакетов и банок, но еще и обкошены.

Уборка берегов водоемов — акция не разовая. За прошлый год таким образом удалось убрать 263 км береговой линии, участие в субботниках приняли более 3,3 тысячи человек.

КСТАТИ

25 километров береговой линии убрали 560 человек

ЗА ПАРТОЙ БЕЗ МУСОРА

В псковском гуманитарном лицее по партпроекту «Чистая страна» прошел экологический урок. Приурочен он был ко Всемирному дню вторичной переработки мусора. Провел его представитель регоператора по обращению с ТКО Псковской области эколог Павел Шевчук.

Главная задача сегодня — не только донести до школьников информацию о необходимости переработки вторичного сырья и возможных последствиях накопления отходов в окружающей среде, но и сформировать у них ответственное отношение к этому вопросу. У них должно возникнуть желание совершать практические шаги по решению проблемы с отходами в повседневной жизни, внести свой вклад.


ЭкочетвёркаАндрей Карпов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
На встрече говорили о раздельном сборе и вторичной переработке мусора. Школьники получили рекомендации по утилизации бытовых отходов.

ПОД КРЫЛОМ МГУ

Лабораторию комплексных экологических исследований создают в Псковском университете. Ее заведующим станет ученый, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Андрей Рубин. Заместитель заведующего — доктор биологических наук, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Алексей Соловченко. Руководить лабораторией они будут дистанционно. Предполагается, что псковские ученые будут разрабатывать и реализовывать актуальные проекты, получать под них финансирование, результаты распространять в виде публикаций в рейтинговых журналах. При этом они смогут опираться на опыт, интеллектуальный потенциал, научный задел и инструментарий ведущей школы, повышать квалификацию, осуществлять совместные образовательные программы.

Направления исследований лаборатории: разработка оптических систем неинвазивной оценки фотосинтетической активности для экомониторинга и фотобиотехнологии; экологический мониторинг городской среды и водоемов; мониторинг и восстановление редких видов животных; ГИС — анализ и построение картографических моделей пространственных предпочтений и размещения биологических объектов. 

КСТАТИ

Ученые из МГУ будут руководить лабораторией дистанционно, их коллеги на месте смогут опираться на опыт ведущей научной школы.

НА ВЕЛИКЕ ЗА ГРАНИЦУ

Стартовал проект «Зеленый туристический маршрут Рига-Псков» по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Разработаны туристические маршруты для велосипедистов и пеших туристов, которые включают изучение истории железных дорог, природных троп, природных и культурных объектов. Проект будет реализован в течение двух лет. В 2019-2021 годах планируется привлечь 64 тысяч евро (около 4,5 млн рублей) на финансирование работ на территории Псковского района, в том числе на ремонт дорог местного значения, идущих вдоль реки Великой от границы Пскова до Палкинского района протяженностью около 30 км. 

Также будут установлены велопарковки, дорожные знаки, отремонтирован инфоцентр. На территориях всех партнеров будет создана и улучшена инфраструктура туристического маршрута, связывающего Ригу и Псков. Намечено благоустройство близлежащих исторических и культурных объектов. Ведущим партнером проекта является муниципалитет Виляка (Латвия). В число партнеров со стороны России входят Псковский, Палкинский, Пыталовский и Островский районы. Общий бюджет проекта - 793 036 евро. Софинансирование программы - 713 732 евро (около 50 млн рублей).

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