Экочетвёрка

Школьников научили утилизировать отходы, берега рек и озер по всей области очистили от мусора, первую эколабораторию создают в Пскове, из Риги в Псков и обратно можно будет с комфортом добраться на велосипеде.

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

Более 25 километров береговой линии водных объектов удалось очистить от мусора в октябре. Уборка стала частью ежегодной общероссийской акции «Вода России» (национальный проект «Экология»). Участие в ней приняли 560 человек. Субботники организовали администрации муниципальных образований региона совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами.

Берега не только были очищены от пластиковых бутылок, пакетов и банок, но еще и обкошены.

Уборка берегов водоемов — акция не разовая. За прошлый год таким образом удалось убрать 263 км береговой линии, участие в субботниках приняли более 3,3 тысячи человек.