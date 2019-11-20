Экочетвёрка

Школьников научили утилизировать отходы, берега рек и озер по всей области очистили от мусора, первую эколабораторию создают в Пскове, из Риги в Псков и обратно можно будет с комфортом добраться на велосипеде.
Школьников научили утилизировать отходы, берега рек и озер по всей области очистили от мусора, первую эколабораторию создают в Пскове, из Риги в Псков и обратно можно будет с комфортом добраться на велосипеде.
Более 25 километров береговой линии водных объектов удалось очистить от мусора в октябре. Уборка стала частью ежегодной общероссийской акции «Вода России» (национальный проект «Экология»). Участие в ней приняли 560 человек. Субботники организовали администрации муниципальных образований региона совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами.
Берега не только были очищены от пластиковых бутылок, пакетов и банок, но еще и обкошены.
Уборка берегов водоемов — акция не разовая. За прошлый год таким образом удалось убрать 263 км береговой линии, участие в субботниках приняли более 3,3 тысячи человек.
25 километров береговой линии убрали 560 человек
Главная задача сегодня — не только донести до школьников информацию о необходимости переработки вторичного сырья и возможных последствиях накопления отходов в окружающей среде, но и сформировать у них ответственное отношение к этому вопросу. У них должно возникнуть желание совершать практические шаги по решению проблемы с отходами в повседневной жизни, внести свой вклад.
Направления исследований лаборатории: разработка оптических систем неинвазивной оценки фотосинтетической активности для экомониторинга и фотобиотехнологии; экологический мониторинг городской среды и водоемов; мониторинг и восстановление редких видов животных; ГИС — анализ и построение картографических моделей пространственных предпочтений и размещения биологических объектов.
Ученые из МГУ будут руководить лабораторией дистанционно, их коллеги на месте смогут опираться на опыт ведущей научной школы.
Стартовал проект «Зеленый туристический маршрут Рига-Псков» по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Разработаны туристические маршруты для велосипедистов и пеших туристов, которые включают изучение истории железных дорог, природных троп, природных и культурных объектов. Проект будет реализован в течение двух лет. В 2019-2021 годах планируется привлечь 64 тысяч евро (около 4,5 млн рублей) на финансирование работ на территории Псковского района, в том числе на ремонт дорог местного значения, идущих вдоль реки Великой от границы Пскова до Палкинского района протяженностью около 30 км.
Также будут установлены велопарковки, дорожные знаки, отремонтирован инфоцентр. На территориях всех партнеров будет создана и улучшена инфраструктура туристического маршрута, связывающего Ригу и Псков. Намечено благоустройство близлежащих исторических и культурных объектов. Ведущим партнером проекта является муниципалитет Виляка (Латвия). В число партнеров со стороны России входят Псковский, Палкинский, Пыталовский и Островский районы. Общий бюджет проекта - 793 036 евро. Софинансирование программы - 713 732 евро (около 50 млн рублей).