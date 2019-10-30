Не дотянули

Жители Идрицы, узнавшие об акции из «Псковской правды», получили статус экогероев и небольшой денежный приз, который пошел на покупку голубой ели для центра поселка. К экомарафону «Сдай бумагу — спаси дерево» Псковская область присоединилась впервые. И к сожалению, призовое место не заняла. Мы собрали 37 861 килограмм макулатуры, а нужно было почти втрое больше — 100 тонн. И тогда бы мы получили от организаторов телескоп, микроскоп, пополнение библиотечного фонда, высадку аллеи кедров или установку уличного спортивного комплекса.

ДАВАЙ ЕЩЁ

Еще до опубликования результатов в редакцию снова позвонили из идрицкого клуба «Беседа» (в материале «Псковичи собирают макулатуру» мы уже рассказывали, как движется сбор бумаги в себежском поселке). Теперь экоактивисты сообщили о своих уже окончательных успехах. А им есть чем похвастать:

— Только мы собрали 1 тонну 411 килограммов! — рассказала Татьяна Голубева из Идрицы. — И нам организаторы марафона присвоили звание экогероя, прислали грамоту и денежное поощрение. Грамоту в нескольких экземплярах мы распечатали для каждого, кто активно собирал макулатуру в поселке. А куда потратить хоть и небольшие, но деньги? Жители посовещались и решили купить себе красивое дерево и посадить в поселке на память. Собрали еще денег и приобрели канадскую голубую ель. Которую торжественно посадили возле Дома культуры. — Очень хорошее мероприятие, нам понравилось в нем участвовать, единственное, нам не хватило времени, мы поздно включились в марафон, потому что узнали о нем только из вашей газеты. Хочется, чтобы подобные конкурсы освещались шире и все люди про них знали, знали, у кого можно уточнить детали. А то теперь люди подходят и спрашивают: а на следующий год будет марафон? Собирать макулатуру? А мы не знаем, что отвечать, — сокрушается Татьяна Голубева.

КСТАТИ Сбор одной тонны макулатуры спасает от вырубки 10 деревьев. То есть Псковская область спасла 38 деревьев, плюс еще одно посадили в Идрице.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫ

Пообещать, приедет ли эта акция к нам в следующем году, координатор проекта по Псковской области Евгения Кущева не смогла. Мол, этот вопрос будут обсуждать весной, тогда и вынесут конкретное решение. А сейчас организаторы готовят около 30 грамот, которые направят тем, кто собрал больше 500 килограммов макулатуры. Самые активные, как жители Идрицы, получают еще и денежное вознаграждение — небольшое, но приятное. Заработанное, можно сказать, на мусоре. — Мы благодарны ребятам из псковской компании «Чистый город», они нам подготовили площадки для сбора макулатуры в Великих Луках и Пскове, помогли с машинами. У нас в обществе почему-то принято ругать правительство и начальство, мол, из-за них плохо живем. Но давайте мы будем честны и сами возьмем ответственность за свою жизнь, и сами начнем жить хорошо. А для этого просто нужно действовать, — уверена Евгения Кущева. — Сделать выбор в пользу себя, в пользу экологи. Спасибо всем, кто участвовал, многие откликнулись и хорошо работали.

Со своими почти 38 тоннами Псковская область взяла 13-е место из 47 регионов России, когда-либо участвовавших в марафоне. Кажется, что рейтинг у области неплохой. Но у Евгении Кущевой другое мнение: — Могло быть и лучше. Я объясняла каждому участнику, с кем могла поговорить, что смысл акции, в первую очередь, это пропаганда экологического вопроса, сохранение природы, минимизация отходов и вторичная переработка. То есть то, чем живет мир давным-давно. У нас есть возможность жить так же. Просто нужно не для галочки сдавать вторсырье, а осознать, что это реально несет пользу, приложить максимум усилий.