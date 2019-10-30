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Общество / Экология

Не дотянули

Норматив по сбору макулатуры Псковская область не выполнила, зато спасла 38 деревьев, а шесть районов акцию проигнорировали

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Мария Соколова
30 октября 2019 года, 10:02
Фото: aok.spb.ru
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Жители Идрицы, узнавшие об акции из «Псковской правды», получили статус экогероев и небольшой денежный приз, который пошел на покупку голубой ели для центра поселка.

К экомарафону «Сдай бумагу — спаси дерево» Псковская область присоединилась впервые. И к сожалению, призовое место не заняла. Мы собрали 37 861 килограмм макулатуры, а нужно было почти втрое больше — 100 тонн. И тогда бы мы получили от организаторов телескоп, микроскоп, пополнение библиотечного фонда, высадку аллеи кедров или установку уличного спортивного комплекса.

ДАВАЙ ЕЩЁ

Еще до опубликования результатов в редакцию снова позвонили из идрицкого клуба «Беседа» (в материале «Псковичи собирают макулатуру» мы уже рассказывали, как движется сбор бумаги в себежском поселке). Теперь экоактивисты сообщили о своих уже окончательных успехах. А им есть чем похвастать:

— Только мы собрали 1 тонну 411 килограммов! — рассказала Татьяна Голубева из Идрицы. — И нам организаторы марафона присвоили звание экогероя, прислали грамоту и денежное поощрение. Грамоту в нескольких экземплярах мы распечатали для каждого, кто активно собирал макулатуру в поселке.

А куда потратить хоть и небольшие, но деньги? Жители посовещались и решили купить себе красивое дерево и посадить в поселке на память. Собрали еще денег и приобрели канадскую голубую ель. Которую торжественно посадили возле Дома культуры.

— Очень хорошее мероприятие, нам понравилось в нем участвовать, единственное, нам не хватило времени, мы поздно включились в марафон, потому что узнали о нем только из вашей газеты. Хочется, чтобы подобные конкурсы освещались шире и все люди про них знали, знали, у кого можно уточнить детали. А то теперь люди подходят и спрашивают: а на следующий год будет марафон? Собирать макулатуру? А мы не знаем, что отвечать, — сокрушается Татьяна Голубева.

Не дотянули
К призовым деньгам добавили собственные и высадили у Дома культуры голубую ель.
Фото предоставлены клубом «Беседа» из Идрицы.
КСТАТИ

Сбор одной тонны макулатуры спасает от вырубки 10 деревьев. То есть Псковская область спасла 38 деревьев, плюс еще одно посадили в Идрице.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫ

Пообещать, приедет ли эта акция к нам в следующем году, координатор проекта по Псковской области Евгения Кущева не смогла. Мол, этот вопрос будут обсуждать весной, тогда и вынесут конкретное решение. А сейчас организаторы готовят около 30 грамот, которые направят тем, кто собрал больше 500 килограммов макулатуры. Самые активные, как жители Идрицы, получают еще и денежное вознаграждение — небольшое, но приятное. Заработанное, можно сказать, на мусоре.

— Мы благодарны ребятам из псковской компании «Чистый город», они нам подготовили площадки для сбора макулатуры в Великих Луках и Пскове, помогли с машинами. У нас в обществе почему-то принято ругать правительство и начальство, мол, из-за них плохо живем. Но давайте мы будем честны и сами возьмем ответственность за свою жизнь, и сами начнем жить хорошо. А для этого просто нужно действовать, — уверена Евгения Кущева. — Сделать выбор в пользу себя, в пользу экологи. Спасибо всем, кто участвовал, многие откликнулись и хорошо работали.

Не дотянули
В Идрице сокрушаются, что поздно узнали об акции.
Фото предоставлены клубом «Беседа» из Идрицы.
Со своими почти 38 тоннами Псковская область взяла 13-е место из 47 регионов России, когда-либо участвовавших в марафоне. Кажется, что рейтинг у области неплохой. Но у Евгении Кущевой другое мнение:

— Могло быть и лучше. Я объясняла каждому участнику, с кем могла поговорить, что смысл акции, в первую очередь, это пропаганда экологического вопроса, сохранение природы, минимизация отходов и вторичная переработка. То есть то, чем живет мир давным-давно. У нас есть возможность жить так же. Просто нужно не для галочки сдавать вторсырье, а осознать, что это реально несет пользу, приложить максимум усилий.  

КСТАТИ

Топ-20 районов по сбору макулатуры, кг

1. Печорский район — 5758

2. Себежский район — 4234

3. Псков — 4230

4. Гдовский район — 4170

5. Красногородский — 3864

6. Плюсский район — 2330

7. Новоржевский район — 2000

8. Порховский район — 1950

9. Островский район — 1870

10. Струго-Красненский район — 1300

11. Пыталовский район — 1260

12. Великолукский район — 1118

13. Дедовичский район — 1050

14. Пушкиногорский — 600

15. Псковский район — 600

16. Опочецкий район — 526

17. Невельский район — 351

18. Великие Луки — 280

19. Локнянский район — 220

20. Бежаницкий район — 150

Дновский, Куньинский, Новосокольнический, Палкинский, Пыталовский, Усвятский районы макулатуру не сдавали.

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