Не дотянули

Жители Идрицы, узнавшие об акции из «Псковской правды», получили статус экогероев и небольшой денежный приз, который пошел на покупку голубой ели для центра поселка.
К экомарафону «Сдай бумагу — спаси дерево» Псковская область присоединилась впервые. И к сожалению, призовое место не заняла. Мы собрали 37 861 килограмм макулатуры, а нужно было почти втрое больше — 100 тонн. И тогда бы мы получили от организаторов телескоп, микроскоп, пополнение библиотечного фонда, высадку аллеи кедров или установку уличного спортивного комплекса.