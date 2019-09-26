Гид по свалкам

Положа руку на сердце: становится ли по обочинам дорог меньше мусора? А лесных свалок рядом с деревнями и садовыми товариществами? Субъективно нет. Некоторые наши сограждане как тащили мусор в лес или на обочины, так это и делают. Впору вводить для таких людей новый термин — «свалкер». Тащит мужик куда-то в сторону от контейнера мешок с мусором, в ближайший лесок, на пустырь: смотрите, свалкер поперся. Свальный грех, другими словами. С 2017 года в Псковской области работает «Карта свалок» в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Одни гадят, а другие пытаются этому противостоять. О том, изменилась ли ситуация со свалками в регионе, рассказал «Псковской правде» координатор проекта в Псковской области Сергей Елизаров:

Напомню, что основная задача проекта — улучшение санитарного и эпидемиологического состояния как страны в целом, так и нашего региона в частности. И эта карта свалок должна быть некой настольной картой для чиновников, для тех лиц, которые заинтересованы и ответственны в уборке. Чтобы все свалка были «под рукой». И это получилось.

Сергей Елизаров,

координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области

Сергей Елизаров открыл карту свалок в телефоне, чтобы показать реальные цифры. На данный момент на карте Псковской области отмечено 303 объекта незаконного складирования отходов. На модерации находится 15 (свалка поступила, но на карте еще не числится, так как ее должны сначала проверить). В стадии рассмотрения — 20, когда свалку проверили, нанесли на карту, но письма чиновникам еще не отправили. Оранжевая — письма написаны, ждут ответ от чиновников (таких свалок 155). И зеленая — свалка убрана. С начала проекта уже ликвидировано 118 таких объектов. Но свалок за это время меньше не стало, уверен руководитель проекта «Генеральная уборка»: — 118 свалок — это капля в море, на самом деле. Хорошо убираются свалки в Пскове, так как здесь есть УГХ, которое находится в шаговой доступности. Сложнее дела обстоят в районах. Основная причина для неликвидации свалок в том, что в районах и волостях нет денег в бюджете. Либо какие-то свалки убираются, но они появляются снова, так как там не была проведена профилактическая беседа либо не предприняты меры по недопущению повторного образования свалок. Условно говоря, свалке 10 лет, люди уже привыкли к этому месту. Таких мусорных мест в области, которые убираются и появляются вновь на том же месте, хватает: в основном в лесах, особо «отличается» Печорский район. — Есть такая деревня Моложва. Там была свалка ликвидирована, но не полностью — смогли убрать только 2/3, так как она была огромная. В итоге свалка снова стала разрастаться. Там даже был перекопан въезд, но его опять зарыли и свалкой пользуются. Сейчас мы встретились с региональным оператором по вывозу ТКО и договорились, что свалка будет полностью ликвидирована, но эта услуга будет оплачиваться частями. Так как у главы волости полной суммы нет, поэтому оплачивать будет по мере поступления бюджетных средств.

ВАЖНО Что сейчас можем сделать мы с вами для борьбы с мусором? Наносить новые свалки на «Карту свалок». По возможности помогать с уборкой мусора, проводить старые добрые месячники и субботники. И просто — не мусорить.

СОТРУДНИЧАЮТ С РЕГОПЕРАТОРОМ

Однако Сергей Елизаров уверен, что с появлением регионального оператора по вывозу ТКО ситуация меняется в лучшую сторону. Через какое-то время люди привыкнут платить за вывоз мусора, и через несколько лет необходимость вывоза мусора в лес отпадет. Наладится и инфраструктура. Уже сейчас в деревнях появляются контейнеры: — У нас как у общественников нет таких конкретных замечаний к регоператору. Регоператор прислушивается к мнению людей, и контейнеры устанавливаются, но не везде и не так, как хотелось бы людям. Например, есть такая деревня Зубово в Псковском районе. Она растянута вдоль дороги. И если поставить контейнер, например, с левой стороны, то будет неудобно жителям правой стороны идти до контейнера. Поэтому здесь нужно договариваться с людьми, где бы они хотели, например, логично поставить контейнер посередине. Там как раз находится большая свалка. Сейчас мы ждем ответа и реакции от людей, которые сами бы предложили место для установки мусорной площадки. И регоператор готов пойти навстречу людям. А сотрудничать с оператором по вывозу ТКО Сергей Елизаров начал с конца 2018 года. Тогда к общественникам обратились люди из Псковского района, они собрали с участка мусор, и им нужна была помощь — вывезти весь хлам. — Я в свою очередь обратился к регоператору, который помог бесплатно все это организовать. Приехала техника, загрузили 2 КамАЗа мусора и вывезли на полигон. Хотя регоператор не обязан оказывать такую услугу бесплатно. Поэтому взаимодействуем активно. Есть, конечно, моменты, что квитанции за вывоз мусора приходят на уже умерших людей. Мы такие случаи фиксируем и передаем регоператору, который это исправляет. Этим летом активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели рейд по кладбищам Псковского района. Если в Пскове за кладбищами еще кое-как присматривают, то в районе — беда:

— Из семи кладбищ, которые мы проверили, только на двух есть контейнеры, которые переполнены. На кладбищах есть пепелища, это говорит о том, что мусор сжигается прямо на месте, что категорически запрещено. Есть случаи, когда мусор просто закапывался — это тоже противозаконно.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

До этого Сергей Елизаров не раз сталкивался с ситуациями, когда чиновники отписывались, что свалка убрана, а на самом деле — или мусор спрятали в соседних кустах, или закопали. Но это было поначалу, сейчас такое почти не встречается. Но бывают и другие интересные моменты. Например, в этом году свалка с люминесцентными лампами была обнаружена 25 мая у Гаражного проезда, недалеко от магазина «Лента»: — Мне об этом сообщили СМИ. Причем сначала сообщили в полицию. Полиция стала проводить расследование, написала письма с просьбой о ликвидации свалки. В общем, делалось все, кроме самого главного — ликвидации самой свалки с опасными отходами. 29 мая я уже сам выехал, проводил свое расследование, искал виновных, но свалка как была, так и осталась на месте. Когда я опубликовал эту информацию в соцсетях, буквально через полчаса последовала реакция губернатора, и на следующий же день свалка была ликвидирована. Это здорово, что последовала реакция, но в данном случае это носит характер такого «ручного» управления, хотя этого быть не должно. Свалки с опасным классом отходов должны ликвидироваться в приоритете. И к сожалению, такие свалки мы находим ежегодно, их сотни. Скорее всего, лампы вывозятся или с предприятий, или из крупных сетевых магазинов, но поймать и наказать нарушителей пока не удается. Как сложно поймать и обычных нарушителей, которые выкидывают мусорные пакеты из своих машин в лесу и просто вдоль дорог. Как заметил Сергей Елизаров, таких людей ловит иногда за руку полиция или природоохранная прокуратура, но очень редко. До сих пор не отлажен процесс по поимке таких нарушителей. Хотя и в Пскове ситуация со свалками не такая и радужная, как хотелось бы: — Буквально две недели назад я проехал по свалкам Пскова, которые были нанесены в том году. Из четырех свалок убрали только одну — на переулке Машиниста. Остались две свалки на улице Новаторов и на переулке Полевом — она состоит из большого количества пластиковых отходов. Мы напишем повторное обращение, и планирую встретиться с начальником УГХ конкретно по этим объектам, чтобы они приняли решение по ликвидации этих свалок. Всего в этом году в области было убрано порядка 15 свалок. И если по Пскову ситуация более-менее нормальная, то в районах свалок очень много. Поэтому Сергей Елизаров теперь концентрирует свое внимание на районах. — В районах из десяти свалок убирается одна. Пока механизмов работы с районами не найдено. Но мы с областной администрацией пока устно договорились, что в бюджет будет внесена строка для ликвидации свалок по области, и наши 156 свалок, нанесенных на карту, будут рассмотрены в первую очередь на ликвидацию. Рассказать, какой самый «грязный» район, Сергей Елизаров затруднился, так как надо смотреть ситуацию на местах. Если же смотреть по карте свалок, то больше всего мусора в Псковском и Печорском районах. Хотя это тоже не всегда показатель: — У нас в Печорах работает хороший активист, именно он нанес много свалок на карту в Печорах. Но это не говорит о том, что Печорский район — худший в этом плане. Например, проезжая по Порховскому району, я и там в лесах увидел много свалок. И на своем опыте могу с уверенностью сказать, что там, где есть асфальтированная дорога и есть лес, там обязательно есть мусор. Он просто заполонил лесные массивы, и чистых мест практически не осталось. Откуда в лесах появляется мусор? В основном это туристы и дачники, которые выкидывают свои пакеты по ходу движения: — Я не думаю, что люди настолько нечистоплотны. И если поставить мусорные баки, они будут выкидывать мусор туда. Но просто поставить и не следить за контейнером — тоже история в никуда. Простой пример: 2017 год, Псков, Военный городок, частный сектор. Люди попросили поставить им контейнер, так как частный сектор очень засорен. И вся округа стала свозить туда мусор, контейнер забился до обеда, а мусор вывозят раз в неделю. Вокруг контейнера стала разрастаться помойка, и люди сами попросили эти контейнеры ликвидировать, потому что возле их дома появилась свалка. Контейнеры убрали, все стало, как и было. Теперь решаем вопрос, чтобы там установить больше контейнеров в разных районах. К слову, регоператор идет навстречу людям в установке контейнеров, если есть такая возможность. Например, в деревнях, где мало жителей и устанавливать контейнерную площадку нецелесообразно, организовывается сбор пластиковых пакетов: определяется участок, куда люди приносят мусорные пакеты, и потом машина приезжает и забирает их. Ведь надо не просто установить контейнер, а и площадку под него, сделать подъезд.

ДЕТИ ПОДАЮТ ПРИМЕР

Проводит Сергей Елизаров и профилактические беседы со школьниками: — Второго сентября в 25-й школе встретился со второклассниками, провел классный час и рассказал им про мусор и экологическую ситуацию в регионе. На вопрос, откуда же появляется мусор в лесу, дети с ходу не смогли ответить — пришлось изобразить медведя, жующего пачку чипсов. Они поняли. И на мой вопрос, а мусорите ли вы в неположенных местах, кидаете ли фантики мимо урны, около трети ответили «да». Я с них взял обещание, что так делать они больше не будут. А летом Сергей Елизаров вместе с детьми убирал мусор в Гремячей башне. К нему обратилась мама 14-летнего школьника и попросила помочь организовать уборку мусора. Что примечательно, инициатива шла от самих ребят, но им нужна была помощь взрослых.

— Я приехал с племянником, мы привезли с собой мусорные пакеты, там нас уже ждали ребята. Потратили буквально 40 минут, а убрали 7 огромных мешков мусора. В основном это были бутылки, старая ветошь, много пластика. Мусорные пакеты сложили в автомобиль и вывезли в ближайший контейнер. Даже дети понимают, что мусор надо убирать. Осталось донести это до взрослых.

ХВАЛИТЬ ТОЖЕ НАДО

Но Сергей Елизаров не только ругает чиновников. Иногда и хвалит, когда есть за что: — У нас нет задачи «прижать к стене» чиновников, мы обрисовываем проблему. И всегда рады похвалить тех, кто принимает участие и помогает нам ее решить. Например, Кусвимское кладбище в Псковском районе. К нам обратились люди, которые пожаловались на свалку и отсутствие контейнеров на кладбище, мусор просто закапывался. Мы обратились к главе района, так как на письма людей с этой проблемой в адрес главы реакции не было. На наше обращение быстро отреагировал замглавы района Владимир Кузь, свалку убрали, установили контейнеры и даже забор новый поставили. А ведь там десятилетиями была разруха! Отметил Сергей Елизаров и Островский район. В районе свалка была нанесена жителями города в конце 2017 года, чиновники отчитались, что свалка убрана. Но когда приехали активисты на место, то выяснили, что часть свалки вывезли, а часть закопали.

Когда сообщили об этом администрации района, она провела расследование, нашла и наказала виновных, свалку убрали и установили контейнерную площадку и контейнер. И сама администрация прислала Сергею Елизарову фотографию, как все было исправлено.

А в прошлом году две огромные свалки были убраны и в Пскове, была проделана огромная работа и потрачено много средств: — Были ликвидированы свалки в районе Лепешинского и около памятника экипажу Гудина в Любятово. И там и там было вывезено по 30 и 50 КамАЗов мусора. Свалки были городскими властями отработаны и предприняты меры, чтобы мусор там больше не появлялся. Например, у памятника экипажу Гудина установили шлагбаум, на машинах туда теперь не проехать. А в районе Лепешинского установлен контейнер. Как скоро свалки уйдут с карты Псковской области? Сергей Елизаров реалист и, пока свалок меньше не становится, оптимистичных прогнозов не строит: — Пока не пройдет время и люди не привыкнут к оплате квитанций, пока не наладится инфраструктура. Чтобы ситуация изменилась в качественную сторону, должно смениться как минимум одно поколение. Если мы с вами воспитаем детей, которые не смогут бросить фантик мимо урны, — тогда и свалок, быть может, станет меньше.