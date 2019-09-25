Тотальная зачистка

Мусорная реформа, без сомнения, уже стала одной из главных тем 2019 года. В ее необходимости ни у кого нет сомнений, вокруг ее реализации сломано немало копий, до ее конца — еще далеко. И население, и те, кто реформу реализует, на ее старте, пожалуй, даже не представляли, с какими дополнительными сложностями предстоит столкнуться. В Псковской области за реформу отвечает ООО «Экопром», «дочка» крупного холдинга «Мехуборка». Наш собеседник — директор компании Сергей Пайст.

НА СЕМЁРОЧКУ

— Сергей Александрович, с оценками хода мусорной реформы не высказался только ленивый. Вы сами, будучи внутри процесса, положа руку на сердце, как оцениваете ход реформы и работы своей компании? Давайте по 10-балльной шкале.

Пик активности в работе компании пришелся на январь —март. Это были тяжелые месяцы. Прошли мы этот этап достойно. В стране никогда подобной реформы не было, и сравнивать не с чем. Что-то получается лучше, что-то хуже. Думаю, по десятибалльной шкале у нас семь.

Сергей Пайст, директор компании

— За счет чего недобираете баллы? — Любой реформе должен предшествовать подготовительный этап, у нас его практически не было. Определение мест накопления отходов, разработка маршрутов движения техники, обустройство контейнерных площадок — всю эту работу мы проводили в процессе. На момент старта реформы в регионе обслуживалось 300 населенных пунктов и около 400 тыс. человек, сегодня их более чем 2000 и порядка 510 тыс. потребителей. Мы постарались максимально расширить географию услуги, потому что вывозить мусор оттуда, откуда он никогда не вывозился, являлось первоочередной задачей. В чем недобираем? Нет до конца понимания, как мусор собирать в том или ином населенном пункте. Даже в рамках одной волости случается по-разному. Одних устраивает мешковой сбор, другие просят контейнер. В этом есть определенная сложность. И второй момент — в законе нигде четко не сформулировано, кому начислять плату и где брать информацию о потребителях.

В чем недобираем? Нет до конца понимания, как мусор собирать в том или ином населенном пункте. Не каждый муниципалитет может обустроить контейнерную площадку. Стараемся находить золотую середину: предлагаем хотя бы определиться с местом, его обустройство запланировать на перспективу, и работаем с ним как с местом накопления. Да даже в рамках одной волости случается по-разному. Одних устраивает мешковой сбор, другие просят контейнер. В этом есть определенная сложность. И второй момент – в законе нигде четко не сформулировано, кому начислять плату и где брать информацию о потребителях, поэтому сегодня она собирается по крупинкам откуда только возможно. В городах проще - есть управляющие компании, они заключают с нами договора и предоставляют данные. Если же говорить о деревнях, то крайне сложно найти необходимую информацию в каком-то корректном виде.

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

- Есть деревни, где услуга оказывается, а квитанции на оплату не приходили ни разу. Много ли таких по области? - Я сказал, что мы порядка 510 000 человек обслуживаем, а квитанции выписываем на 485 000 человек. Выходит, что 25 000 человек квитанции не получают. Это большое число, поэтому работу по уточнению данных ведем постоянно. Некоторые потребители понимают, что однажды счет придет, и он будет немалый, поэтому обращаются к нам сами, предоставляют необходимую информацию, и мы производим начисления. До конца года хотим выйти на цифру более-менее реальную с точки зрения проживания населения - 560 000 человек. - По области большой процент неплательщиков? - Платежность порядка 70 %. Общая задолженность с учетом юридических и физических лиц далеко за 100 млн рублей. - Это какие-то злостные должники? - Пока нет. Аргументация, как правило, следующая: «Вы начисляете мне на троих человек, а нас двое живет. Я платить не буду, пока вы не исправите ошибку». Хорошо. Только сколько времени пройдет до того момента, пока мы уточним данные? - Но есть же и наоборот: когда в квартире живет три человека, а начисляют на одного. Компания в данном случае теряет. Вы же заинтересованы, чтобы такого не было? - Безусловно, поэтому работы с управляющими организациями, расчетно-кассовыми центрами происходит постоянно. И когда информация уточняется, делаем перерасчет. Единственное — мы не собираемся никаких пени начислять, не собираемся бежать в суд, чтобы подать на человека, потому что он задолжал нам полторы тысячи рублей. К концу года обязательно сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было. Попросим обратиться к нам, при необходимости все, что надо, разъясним.

КСТАТИ 100 миллионов рублей задолжали потребители ООО «Экопром» за вывоз мусора.

ЗАВАЛИЛИ МУСОРОМ

- Ваша компания — часть большой «Мехуборки», которая работает и в других регионах. Если сравнивать ситуацию у нас и в этих других регионах, то что? - Про себя говорить сложно. Внутри нашей компании, наверное, мы где-то лучше других, но лидерами не являемся. Есть регионы, где «Мехуборка» до того, как стала регоператором, работала перевозчиком, соответственно были уже отлажены маршруты, заключены договоры. Мы начинали с нуля, было тяжело, а сейчас уже даже коллеги из разных регионов просят поделиться опытом. Недавно звонили из Уфы и просили рассказать о создании центра обслуживания клиентов. Я пригласил их приехать, посмотреть лично. - К «Экопрому» появились вопросы со стороны УФАС, которые касаются тарифообразования и работы с субподрядчиками. Прокомментируйте. - Мы спокойно к этому относимся. Хотят проверить, пусть проверяют. Сначала был один вопрос: мы не могли добиться того, чтобы нам внятно сформулировали, какое законодательство мы нарушили. Теперь переквалифицировали в другую статью. Тарифы мы не просто взяли из головы. Все конкурсы проводились на электронной открытой площадке, все субподрядчики, которые работают на территории области, об этом знали. Возможность участвовать была у всех. УФАС еще на стадии конкурсов могла отслеживать их условия. Мне кажется, что те субподрядчики, которые с нами работают, довольны. Им не надо думать, как собирать деньги, как работать с клиентами. И в этом плане все стало намного понятнее и прозрачнее. Да, есть определенная задержка оплаты со стороны подрядчика, который их непосредственно нанял, но она и у нас есть. Причина - недосборы, которые перевалили за 100 млн рублей. Как только мы деньги собираем, передаем их нашему подрядчику, а он рассчитывается с контрагентами. Это нормальный процесс. Регоператор только начал работать, а уже в чем-то виноват. А в чем? В результате формируется негативное мнение, репутация нашей компании от этого страдает. Зачем контролирующему органу кричать «караул», когда сами же еще дело не довели до конца, выводы не сделали. Такой вот пиар государственной структуры на волне общественной тревоги? Мы участвуем во всевозможных акциях, помогаем в проведении субботников, потому что понимаем, что реформа - тяжелый процесс, надо прикладывать усилия, в чем-то идти на уступки, находить взаимопонимание. - Выделите основные проблемные точки, которые возникли уже в ходе реформы в работе с муниципалитетами, населением, субподрядчиками. - Человек всегда боится того, чего не знает. Когда реформа началась, люди были обеспокоены. Все наши приезды в муниципалитеты были очень жаркими. Но мы всего лишь исполнители. Да, есть что-то, что и мы бы хотели изменить, однако можем только внести предложение. Основная масса людей приняла и поддержала реформу. Они понимают, что мусора достаточно много, он не должен скапливаться, его не надо выбрасывать в канавы, надо вывозить. Есть, конечно, и такие, которые не хотят платить за услугу. Пишут нам, просят разъяснить, а почему да зачем. Работа с населением – важное направление нашей деятельности. По-хорошему, она должна была вестись до реформы, в том числе с привлечением федеральных каналов. Мы, в свою очередь, тоже много информации размещали, но не все, к сожалению, видят и слышат. Что касается работы с муниципалитетами, то есть у нас территориальный отдел, который осуществляет регулярные выезды в районы. Проблемы абсолютно разные. Есть, например, населенные пункты, к которым не всегда можно доехать. В таких случаях проговариваем с главой волости изменение графика вывоза мусора или увеличение количества емкостей. Если говорить про субподрядчиков, то это люди, которые оказывали эту услугу и до начала реформы. Единственное — они делали это так, как умели. Мы же предъявляем требования: и по подбору мусора, и по географии услуги, и т. д. На этой почве недопонимание порой возникает. Нам могут сказать: мы не хотим туда ехать, нам это невыгодно. Хотим или не хотим - есть обязанности, которые надо выполнять, а возникающие проблемы решаем в ручном режиме.

- Экспертные оценки по объему собираемого мусора оправдались или ТКО оказалось больше? - Безусловно, больше. В сельской местности у нас норматив 1 куб. м, а по факту 2-3 куб. м. Люди много лет хранили и накапливали отходы, а теперь у них появилась возможность от них избавиться. Объем выставляемых мешков огромен. Мы понимаем, что рано или поздно эти отходы закончатся. Все-таки, если человек живет в частном доме, предполагается, что он все растительные остатки хранит в виде компоста и использует их как удобрение. Остается только упаковка, которую можно плотно сжать, тогда и выйдет тот самый 1 куб. м. С городами ситуация еще более сложная. Люди, проживающие в частном секторе и пользующиеся контейнерной площадкой, полагают, что, заплатив 93 рубля, они могут оставить на ней разобранный сарай или выпиленный сад. Эти отходы не входят в норматив, но перевозчик их вывозит, потому что на площадке должно быть чисто. А если не вывозить, то что? Надо разбираться. А с кем? За руки стоять ловить, что ли? И какая мера ответственности? Предъявлять управляющим компаниям? Так они тоже складывают в контейнеры отходы от уборки дворовых территорий: скошенную траву, спиленные сучья, сухие листья. По-хорошему, для таких отходов должен стоять отдельный контейнер. Только кто за это будет платить? - Для потребителей это означает рост стоимости услуги? - Когда реформу запускали, озвученный норматив был 2 куб. м на человека. Сегодня это 1,44 куб. м. 2 куб. м ближе к истине с учетом того, о чем я говорил выше. В контейнеры идет все. Мы же делаем замеры образования отходов и видим, что люди выбрасывает и в каком объеме. Если говорить о росте стоимости услуги, то это естественный процесс с учетом роста общих цен, например на топливо. Но любой рост тарифа ограничен законодательством, и решение принимает комитет по тарифам.

КСТАТИ С начала реформы в регион поступило порядка 40 единиц новой техники.

ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬСЯ

- Каков общий объем инвестиций компании с начала года? Во что были вложены средства? - Более 40 млн рублей мы вложили в баки различной емкости и порядка 500 млн рублей - в технику и имущество. Парк техники, которая заехала в регион, составляет порядка 40 единиц. Много новых машин появляется. На днях одна поступила, в ближайшее время ждем еще две. Субподрядчики тоже за этот год технику с боковой погрузкой поменяли на заднюю, понимая ее эффективность. Мы обеспечиваем их контейнерами. Нам всегда хочется идти навстречу тем, кто хочет что-то делать и что-то менять. - Контейнеры часто приходится менять? Портят? - Контейнеров портится много, по разным причинам. Кто-то решает в него положить бетонную плиту, и он сразу колется от этого. Бывает, что горят. Последний случай возгорания был на ул. Инженерной в Пскове. Сгорел пластиковый контейнер объемом 1 куб. м. И это не единственный случай. Думаю, что порядка 100 контейнеров уже нет. А всего нами было завезено в регион порядка 5000. В большинстве случаев почему-то страдают большие контейнеры, которые в среднем стоят 15 000 рублей. - Заказываете их по мере необходимости? - Реформа идет по всей стране, а производителей контейнеров не так много, очереди достаточно приличные, поэтому у нас всегда несколько есть в заказе. В Пскове есть склад, где они хранятся на случай, если надо заменить или поставить на появившуюся контейнерную площадку. - На некоторые площадки, на которых стоят мусорные контейнеры, без слез не взглянешь: уродливые бетонные коробки, грязные, неопрятные. Так все и останется? - Это не совсем к нам. Площадки закреплены за управляющими компаниями либо за собственником земельного участка, в данном случае органом местного самоуправления. Сейчас в Пскове порядка 12 площадок реконструируется и обновляется. Уродливые бетонные коробки… Я понимаю, о чем вы говорите, но можно взять краску и хотя бы покрасить, а лучше провести субботник с жителями. Почему нет?

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