С начала сентября стартовала всероссийская акция #экоДобро. Организаторы предлагают студентам поучаствовать в защите природы и окружающей среды: организовать субботник с уборкой мусора, провести классный час по экологии в школе, посадить лесные саженцы. Но пока в ней не принял участие ни один вуз или ссуз области.

«К сожалению, псковичи не участвуют в акции. Но мы готовы со своей стороны поддержать всех желающих!» Такая информация от организаторов акции нас очень сильно удивила. Наверно, наши студенты просто не знают о появившейся возможности.

Акция #экоДобро проходит с 1 по 28 сентября. В ней уже участвует 60 городов от Калининграда до Ростова, это около 1,5 тысячи человек.

— Акция посвящена тому, чтобы ребята в вузах могли заявить о своем экологическом сообществе в любой его форме — клуб, отряд. И могли в формате всероссийского движения провести экологическую акцию, которая популяризирует экологичный образ жизни, расскажет о том, что в вузе есть такое сообщество. Эта акция с хештегом #экоДобро проходит в первый раз, но у нас ребята ежемесячно проводят всероссийские акции различной экологической направленности, — рассказала координатор программы «Зеленые вузы России» Екатерина Шевченко.

В акции приглашаются к участию студенты высших и средних учебных заведений. Необязательно придумывать свое мероприятие, можно воспользоваться уже готовой идеей с сайта. Некоторые из них под силу воплотить в одиночку.

— Иногда ребята говорят, мол, я один, что я могу сделать, — заметила Екатерина Шевченко. — И наша задача собрать и организовать таких ребят, помочь им найти поддержку. Поэтому мы и хотим привлечь Псковскую область к этой акции. Пусть пока никто не участвовал, но наверняка эковолонтерство в Пскове есть. Если уже сформирована команда — супер, вы регистрируетесь как команда. Если есть человек, который просто хочет что-то сделать, — регистрируется как волонтер, а мы постараемся привлечь его к уже какой-то сформированной команде.

Среди предлагаемых активностей — организация сбора вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, проведение экоурока для школьников, плоггинг (забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора) или экологический квест, уборка близлежащего водоема и его берегов, озеленение территории вуза или двора.

Пусть новичков не пугает слово «репортаж» в условиях проведения акции. Это не обязательно должно быть видео, достаточно просто фотографий. Фотоотчет о том, как прошла акция, надо выложить в соцсети («Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники») с хештегом #экоДобро2019.

— У нас не стоит задача отчитаться о проведенном мероприятии, — заметила координатор программы «Зеленые вузы России». — Этот фотоотчет нужен больше для того, чтобы участники могли поделиться друг с другом, гордиться и вдохновлять других. Показать, как здорово они поработали. Чтобы студенты посмотрели фотоотчеты и поняли, что они тоже так могут!

Екатерина Шевченко называет одной из проблем набирающего обороты экоактивизма нехватку экосообществ.

— Думаешь, что твой вклад небольшой, но когда ты видишь масштабы региона и России, понимаешь, какое огромное дело вы делаете все вместе, — приводит она пример. — Этой акцией хочется показать, что экодобро живет, что эковолонтерство есть. Всегда были люди, которые стремились что-то сделать с точки зрения экологии, это не нами придуманное «нововведение». У нас сейчас ребята хотят запустить флешмоб — показать, как это было у их родителей, ведь и наши родители проводили субботники, помогали с уборкой мусора. Эта преемственность осталась, и дети сейчас тоже работают для сохранения природы и экологии. Поэтому хочется объединить всех и показать, что мы сила, мы можем. Что волонтерство живет.