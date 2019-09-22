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Общество / Экология

#экоДобро

Студентов ждут на всероссийской акции, к которой от Псковской области пока никто не присоединился

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Мария Соколова
22 сентября 2019 года, 15:17
Фото: Дарья Хваткова
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С начала сентября стартовала всероссийская акция #экоДобро. Организаторы предлагают студентам поучаствовать в защите природы и окружающей среды: организовать субботник с уборкой мусора, провести классный час по экологии в школе, посадить лесные саженцы. Но пока в ней не принял участие ни один вуз или ссуз области.

«К сожалению, псковичи не участвуют в акции. Но мы готовы со своей стороны поддержать всех желающих!» Такая информация от организаторов акции нас очень сильно удивила. Наверно, наши студенты просто не знают о появившейся возможности.

Акция #экоДобро проходит с 1 по 28 сентября. В ней уже участвует 60 городов от Калининграда до Ростова, это около 1,5 тысячи человек.

— Акция посвящена тому, чтобы ребята в вузах могли заявить о своем экологическом сообществе в любой его форме — клуб, отряд. И могли в формате всероссийского движения провести экологическую акцию, которая популяризирует экологичный образ жизни, расскажет о том, что в вузе есть такое сообщество. Эта акция с хештегом #экоДобро проходит в первый раз, но у нас ребята ежемесячно проводят всероссийские акции различной экологической направленности, — рассказала координатор программы «Зеленые вузы России» Екатерина Шевченко.

В акции приглашаются к участию студенты высших и средних учебных заведений. Необязательно придумывать свое мероприятие, можно воспользоваться уже готовой идеей с сайта. Некоторые из них под силу воплотить в одиночку.

— Иногда ребята говорят, мол, я один, что я могу сделать, — заметила Екатерина Шевченко. — И наша задача собрать и организовать таких ребят, помочь им найти поддержку. Поэтому мы и хотим привлечь Псковскую область к этой акции. Пусть пока никто не участвовал, но наверняка эковолонтерство в Пскове есть. Если уже сформирована команда — супер, вы регистрируетесь как команда. Если есть человек, который просто хочет что-то сделать, — регистрируется как волонтер, а мы постараемся привлечь его к уже какой-то сформированной команде.

Среди предлагаемых активностей — организация сбора вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, проведение экоурока для школьников, плоггинг (забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора) или экологический квест, уборка близлежащего водоема и его берегов, озеленение территории вуза или двора.

Пусть новичков не пугает слово «репортаж» в условиях проведения акции. Это не обязательно должно быть видео, достаточно просто фотографий. Фотоотчет о том, как прошла акция, надо выложить в соцсети («Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники») с хештегом #экоДобро2019.

— У нас не стоит задача отчитаться о проведенном мероприятии, — заметила координатор программы «Зеленые вузы России». — Этот фотоотчет нужен больше для того, чтобы участники могли поделиться друг с другом, гордиться и вдохновлять других. Показать, как здорово они поработали. Чтобы студенты посмотрели фотоотчеты и поняли, что они тоже так могут!

Екатерина Шевченко называет одной из проблем набирающего обороты экоактивизма нехватку экосообществ.

— Думаешь, что твой вклад небольшой, но когда ты видишь масштабы региона и России, понимаешь, какое огромное дело вы делаете все вместе, — приводит она пример. — Этой акцией хочется показать, что экодобро живет, что эковолонтерство есть. Всегда были люди, которые стремились что-то сделать с точки зрения экологии, это не нами придуманное «нововведение». У нас сейчас ребята хотят запустить флешмоб — показать, как это было у их родителей, ведь и наши родители проводили субботники, помогали с уборкой мусора. Эта преемственность осталась, и дети сейчас тоже работают для сохранения природы и экологии. Поэтому хочется объединить всех и показать, что мы сила, мы можем. Что волонтерство живет. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

1. Зарегистрировать команду на портале «Добровольцы России». Ограничений по количеству участников нет, чем больше будет команда, тем лучше.

2. Присоединиться к акции и выбрать категорию участия — команда, волонтер, посол, ресурсный центр добровольчества.

3. Необходимо составить план мероприятий и провести информационную кампанию.

4. Провести мероприятие и снять репортаж.

ВАЖНО

Итоги акции будут подведены 30 сентября. Будут определены победители в следующих номинациях:

— Лучший организатор добровольчества;

— Лучший организатор в регионе среди послов акции;

— Лучший организатор в регионе среди ресурсных центров добровольчества;

— Лучший ролик/репортаж с места проведения акции.

Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников всероссийского проекта, победители в номинациях будут награждены призами от движения «Эка» межрегиональной экологической общественной организации.

СПРАВКА

«Ассоциация «зеленых» вузов России» группа «ВКонтакте» с подробностями акции.

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