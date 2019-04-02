В магазин — со своим мешочком

Внести свой вклад в сохранение окружающей среды может каждый. Даже из Пскова поспособствовать спасению китов. Для этого нужно не только убирать мусор за собой, экономить воду и другие природные ресурсы, но еще и стараться не использовать пластиковые пакеты и одноразовую посуду. Потому что именно пластик плохо разлагается, загрязняет почву и воду и даже является причиной гибели морских животных. Но чтобы сделать мир лучше, нужно начать с себя — сформировать свои экопривычки. О том, что это такое, рассказали организаторы экошколы — корреспондент ГТРК «Псков» Дина Перевозчикова и эколог Виктория Посадская. Первое занятие прошло 25 марта в Псковском молодежном центре. Подробный фоторепортаж смотрите на нашем сайте в разделе «Медиа».

У нас в городе плохо развито направление экологии, экопросвещение, хотелось создать сообщество единомышленников, которые не чувствовали бы себя белой вороной, а знали, что они на верном пути. В этом желании мы нашли друг друга с Диной и решили заявить проект своей экошколы на экослете «Зеленая планета», организованном Молодежным центром в прошлом году. Виктория Посадская,

эколог



У нас уже давно возникла идея организовать экошколу. Но участие в Экологической неделе — это наш первый опыт. Мы пригласили на занятие школьников, чтобы рассказать им об экопривычках. Дина Перевозчикова,

корреспондент ГТРК «Псков»



КСТАТИ Европейский парламент проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика (основа для ватных палочек, крепления для воздушных шариков и т.д.) на территории всего Евросоюза. Новый закон вступит в силу к 2021 году. А к 2029 году ЕС планирует перерабатывать 90 % пластиковых бутылок.

Полезные привычки

Но сначала девушки напомнили ребятам о том, сколько мусора ежедневно производят и выкидывают люди. — По статистике в России площадь свалок занимает половину нашей страны. В том числе это и опасные отходы, которые не разлагаются. А в Тихом океане есть мусорный остров, который по площади равен территории крупной страны. Особенно опасен пластиковый мусор. Именно он все чаще становится причиной гибели китов и других морских животных, — сообщила Виктория Посадская.

Объемы этого мусора постоянно растут, потому что регулярно мы выбрасываем пластиковые баночки, целлофановые пакеты, одноразовую посуду. — К сожалению, торговые сети вынуждают нас покупать этот мусор. Продукты упакованы в несколько слоев обертки. То есть фактически мы вместе с продуктами покупаем мусор, — отметила Дина Перевозчикова. По словам девушки, для того чтобы такого мусора стало меньше, необходимо детям и взрослым прививать экопривычки. — Экопривычка — это повседневное действие, которое вы делаете. Такое действие не приносит вреда окружающей среде, а наоборот, уменьшает количество мусора в нашей жизни, — пояснила Дина. И одна из таких полезных привычек — ходить в магазин с многоразовой сумкой, а не покупать на кассе пакет. Во-первых, это экономит деньги, во-вторых, помогает сберечь природные ресурсы.

Альтернатива пластику

Другая полезная экопривычка — вместо целлофановых пакетов использовать для фруктов и овощей многоразовые экомешочки. Как и из чего можно сделать самим такие мешочки, девушки рассказали детям. Кстати, «эко» не означает, что мешочек должен быть из льна или хлопка, то есть из натурального материала. — Одна из главных целей экопривычек — повторное использование, переработка. То есть такие мешочки лучше всего шить из чего-то ненужного (шторы, прозрачной блузки). К тому же сложно найти натуральную ткань, чтобы она была прозрачной, а ведь экомешочек должен быть прозрачным, чтобы было видно, что в нем лежит. И мешочек из синтетического материала легче стирать, он сразу высыхает.

Сама Дина давно уже не использует целлофановые пакеты: — Я хожу в магазин с сумкой и мешочком для овощей и фруктов. Чаще всего хожу в «Пятерочку» рядом с домом, там уже кассиры знают эту фишку. Хотя сначала, конечно, спрашивали, что это, или просто молча удивлялись, — рассказала Дина «Псковской правде». В заключение занятия каждому ребенку девушки подарили по такому мешочку — вместе с грушей или мандарином. И обещали рассказать о других экопривычках, которые позволят сделать мир чуточку лучше.

КСТАТИ В марте этого года на Филиппинах в желудке выброшенного на берег кита-клюворыла нашли 40 килограммов пластиковых пакетов. Биологи, которых вызвали на место происшествия для изучения кита, утверждают, что именно пластик стал причиной гибели животного. К сожалению, такую «начинку» регулярно находят в желудках выброшенных на берег китов. Было подсчитано, что к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы.

Неудобно, но нужно