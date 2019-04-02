Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        

Общество / Экология

В магазин — со своим мешочком

Псковским детям рассказали, как отказаться от целлофановых пакетов и одноразовой посуды

Текст:
Светлана Синцова
2 апреля 2019 года, 09:00
Фото: Андрей Степанов
0

Внести свой вклад в сохранение окружающей среды может каждый. Даже из Пскова поспособствовать спасению китов. Для этого нужно не только убирать мусор за собой, экономить воду и другие природные ресурсы, но еще и стараться не использовать пластиковые пакеты и одноразовую посуду. Потому что именно пластик плохо разлагается, загрязняет почву и воду и даже является причиной гибели морских животных.

Но чтобы сделать мир лучше, нужно начать с себя — сформировать свои экопривычки. О том, что это такое, рассказали организаторы экошколы — корреспондент ГТРК «Псков» Дина Перевозчикова и эколог Виктория Посадская. Первое занятие прошло 25 марта в Псковском молодежном центре. Подробный фоторепортаж смотрите на нашем сайте в разделе «Медиа».

У нас в городе плохо развито направление экологии, экопросвещение, хотелось создать сообщество единомышленников, которые не чувствовали бы себя белой вороной, а знали, что они на верном пути. В этом желании мы нашли друг друга с Диной и решили заявить проект своей экошколы на экослете «Зеленая планета», организованном Молодежным центром в прошлом году.

Виктория Посадская,
эколог

У нас уже давно возникла идея организовать экошколу. Но участие в Экологической неделе — это наш первый опыт. Мы пригласили на занятие школьников, чтобы рассказать им об экопривычках.

Дина Перевозчикова,
корреспондент ГТРК «Псков»
КСТАТИ

Европейский парламент проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика (основа для ватных палочек, крепления для воздушных шариков и т.д.) на территории всего Евросоюза. Новый закон вступит в силу к 2021 году. А к 2029 году ЕС планирует перерабатывать 90 % пластиковых бутылок.

Полезные привычки

Но сначала девушки напомнили ребятам о том, сколько мусора ежедневно производят и выкидывают люди.

— По статистике в России площадь свалок занимает половину нашей страны. В том числе это и опасные отходы, которые не разлагаются. А в Тихом океане есть мусорный остров, который по площади равен территории крупной страны. Особенно опасен пластиковый мусор. Именно он все чаще становится причиной гибели китов и других морских животных, — сообщила Виктория Посадская.


Фото Андрея Степанова.
Объемы этого мусора постоянно растут, потому что регулярно мы выбрасываем пластиковые баночки, целлофановые пакеты, одноразовую посуду.

— К сожалению, торговые сети вынуждают нас покупать этот мусор. Продукты упакованы в несколько слоев обертки. То есть фактически мы вместе с продуктами покупаем мусор, — отметила Дина Перевозчикова.

По словам девушки, для того чтобы такого мусора стало меньше, необходимо детям и взрослым прививать экопривычки.

— Экопривычка — это повседневное действие, которое вы делаете. Такое действие не приносит вреда окружающей среде, а наоборот, уменьшает количество мусора в нашей жизни, — пояснила Дина.

И одна из таких полезных привычек — ходить в магазин с многоразовой сумкой, а не покупать на кассе пакет. Во-первых, это экономит деньги, во-вторых, помогает сберечь природные ресурсы.

Экомешочки для фруктов — одна из полезных экопривычек.
Фото Андрея Степанова.

Альтернатива пластику

Другая полезная экопривычка — вместо целлофановых пакетов использовать для фруктов и овощей многоразовые экомешочки. Как и из чего можно сделать самим такие мешочки, девушки рассказали детям.

Кстати, «эко» не означает, что мешочек должен быть из льна или хлопка, то есть из натурального материала.

— Одна из главных целей экопривычек — повторное использование, переработка. То есть такие мешочки лучше всего шить из чего-то ненужного (шторы, прозрачной блузки). К тому же сложно найти натуральную ткань, чтобы она была прозрачной, а ведь экомешочек должен быть прозрачным, чтобы было видно, что в нем лежит. И мешочек из синтетического материала легче стирать, он сразу высыхает.

Пластиковый мусор — самый опасный.
Фото Андрея Степанова.
Сама Дина давно уже не использует целлофановые пакеты:

— Я хожу в магазин с сумкой и мешочком для овощей и фруктов. Чаще всего хожу в «Пятерочку» рядом с домом, там уже кассиры знают эту фишку. Хотя сначала, конечно, спрашивали, что это, или просто молча удивлялись, — рассказала Дина «Псковской правде».

В заключение занятия каждому ребенку девушки подарили по такому мешочку — вместе с грушей или мандарином. И обещали рассказать о других экопривычках, которые позволят сделать мир чуточку лучше.

У Дины Перевозчиковой еще много полезных идей.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

В марте этого года на Филиппинах в желудке выброшенного на берег кита-клюворыла нашли 40 килограммов пластиковых пакетов. Биологи, которых вызвали на место происшествия для изучения кита, утверждают, что именно пластик стал причиной гибели животного. К сожалению, такую «начинку» регулярно находят в желудках выброшенных на берег китов. Было подсчитано, что к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы.

Неудобно, но нужно

У девушек еще много хороших идей. Например, провести летом встречу с ребятами на улице в формате пикника и вместе придумать, чем можно заменить одноразовую пластиковую посуду.

— Еще одна экопривычка — ходить со своей термокружкой, чтобы в кофейне «с собой» наливали прямо в вашу кружку. Я пока так не делала еще, на день рождения обещали термокружку подарить — жду, — рассказала Дина.

Дина соглашается, что носить с собой экомешочек или термокружку — это, возможно, не всегда удобно.

— Да, иногда это неудобно, но это нужно, — уверена девушка. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы

30 апреля

  • В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
  • Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
  • Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
  • Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
  • Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
  • Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
  • Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
  • Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
  • Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках
  • «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • Псковский центр «Бригантина» признали лучшим учреждением допобразования в регионе
  • Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • В Плюссе оштрафован директор транспортного предприятия, нарушивший сроки выплаты зарплаты
  • Прокуратура опубликовала майский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня

    • 29 апреля

  • До 18 градусов тепла ожидается 30 апреля на территории Псковской области
  • Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля
  • Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов
  • Михаил Ведерников: Мы добьёмся, чтобы ремонт дорог был выполнен качественно
  • На майских праздниках в Пскове будет работать выставка «Страшнее кошки зверя нет»
  • Депутат Андрей Козлов предлагает ужесточить ответственность за поджоги травы
  • Двое мужчин пойдёт под суд за кражу проводов в Новосокольническом районе
  • Служебная собака помогла вычислить вора, укравшего сумку у великолучанина
  • Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»
  • Универсальный комплекс для гимнастов появится на «Машиностроителе» в Пскове
  • Всех любителей танцев приглашают в Дом офицеров на праздник «Псковитяночка»
  • Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале
  • Через приложение «Яндекс.Транспорт» теперь можно следить за псковскими автобусами

    • 28 апреля

  • Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи
  • Псковичи продолжают участвовать в мероприятиях по уборке городских территорий

    • Новости

    Общество / Мода
    Наталья Баранова 29 апреля 10:17

    К экспериментам готова

    Следующей участницей «Модной революции» станет Ольга Родина из Пскова

    Общество / Коммуналка
    30 апреля 10:36

    Сор из избы не выносить!

    Станет ли мусора меньше на улицах наших городов и сел зависит от чистоты в наших головах

    Общество
    25 апреля 14:35

    Не на пенсию, а за парту

    Предпенсионный возраст вовсе не закат жизни, а возможность получить новую профессию