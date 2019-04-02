В магазин — со своим мешочком

Внести свой вклад в сохранение окружающей среды может каждый. Даже из Пскова поспособствовать спасению китов. Для этого нужно не только убирать мусор за собой, экономить воду и другие природные ресурсы, но еще и стараться не использовать пластиковые пакеты и одноразовую посуду. Потому что именно пластик плохо разлагается, загрязняет почву и воду и даже является причиной гибели морских животных.
Но чтобы сделать мир лучше, нужно начать с себя — сформировать свои экопривычки. О том, что это такое, рассказали организаторы экошколы — корреспондент ГТРК «Псков» Дина Перевозчикова и эколог Виктория Посадская. Первое занятие прошло 25 марта в Псковском молодежном центре. Подробный фоторепортаж смотрите на нашем сайте в разделе «Медиа».
У нас в городе плохо развито направление экологии, экопросвещение, хотелось создать сообщество единомышленников, которые не чувствовали бы себя белой вороной, а знали, что они на верном пути. В этом желании мы нашли друг друга с Диной и решили заявить проект своей экошколы на экослете «Зеленая планета», организованном Молодежным центром в прошлом году.
Виктория Посадская,
эколог
У нас уже давно возникла идея организовать экошколу. Но участие в Экологической неделе — это наш первый опыт. Мы пригласили на занятие школьников, чтобы рассказать им об экопривычках.
Дина Перевозчикова,
корреспондент ГТРК «Псков»
КСТАТИ
Европейский парламент проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика (основа для ватных палочек, крепления для воздушных шариков и т.д.) на территории всего Евросоюза. Новый закон вступит в силу к 2021 году. А к 2029 году ЕС планирует перерабатывать 90 % пластиковых бутылок.
Но сначала девушки напомнили ребятам о том, сколько мусора ежедневно производят и выкидывают люди.
— По статистике в России площадь свалок занимает половину нашей страны. В том числе это и опасные отходы, которые не разлагаются. А в Тихом океане есть мусорный остров, который по площади равен территории крупной страны. Особенно опасен пластиковый мусор. Именно он все чаще становится причиной гибели китов и других морских животных, — сообщила Виктория Посадская.
Объемы этого мусора постоянно растут, потому что регулярно мы выбрасываем пластиковые баночки, целлофановые пакеты, одноразовую посуду.
Фото Андрея Степанова.
— К сожалению, торговые сети вынуждают нас покупать этот мусор. Продукты упакованы в несколько слоев обертки. То есть фактически мы вместе с продуктами покупаем мусор, — отметила Дина Перевозчикова.
По словам девушки, для того чтобы такого мусора стало меньше, необходимо детям и взрослым прививать экопривычки.
— Экопривычка — это повседневное действие, которое вы делаете. Такое действие не приносит вреда окружающей среде, а наоборот, уменьшает количество мусора в нашей жизни, — пояснила Дина.
И одна из таких полезных привычек — ходить в магазин с многоразовой сумкой, а не покупать на кассе пакет. Во-первых, это экономит деньги, во-вторых, помогает сберечь природные ресурсы.
Экомешочки для фруктов — одна из полезных экопривычек.
Фото Андрея Степанова.
Другая полезная экопривычка — вместо целлофановых пакетов использовать для фруктов и овощей многоразовые экомешочки. Как и из чего можно сделать самим такие мешочки, девушки рассказали детям.
Кстати, «эко» не означает, что мешочек должен быть из льна или хлопка, то есть из натурального материала.
— Одна из главных целей экопривычек — повторное использование, переработка. То есть такие мешочки лучше всего шить из чего-то ненужного (шторы, прозрачной блузки). К тому же сложно найти натуральную ткань, чтобы она была прозрачной, а ведь экомешочек должен быть прозрачным, чтобы было видно, что в нем лежит. И мешочек из синтетического материала легче стирать, он сразу высыхает.
Сама Дина давно уже не использует целлофановые пакеты:
Пластиковый мусор — самый опасный.
Фото Андрея Степанова.
— Я хожу в магазин с сумкой и мешочком для овощей и фруктов. Чаще всего хожу в «Пятерочку» рядом с домом, там уже кассиры знают эту фишку. Хотя сначала, конечно, спрашивали, что это, или просто молча удивлялись, — рассказала Дина «Псковской правде».
В заключение занятия каждому ребенку девушки подарили по такому мешочку — вместе с грушей или мандарином. И обещали рассказать о других экопривычках, которые позволят сделать мир чуточку лучше.
У Дины Перевозчиковой еще много полезных идей.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ
В марте этого года на Филиппинах в желудке выброшенного на берег кита-клюворыла нашли 40 килограммов пластиковых пакетов. Биологи, которых вызвали на место происшествия для изучения кита, утверждают, что именно пластик стал причиной гибели животного. К сожалению, такую «начинку» регулярно находят в желудках выброшенных на берег китов. Было подсчитано, что к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы.
У девушек еще много хороших идей. Например, провести летом встречу с ребятами на улице в формате пикника и вместе придумать, чем можно заменить одноразовую пластиковую посуду.
— Еще одна экопривычка — ходить со своей термокружкой, чтобы в кофейне «с собой» наливали прямо в вашу кружку. Я пока так не делала еще, на день рождения обещали термокружку подарить — жду, — рассказала Дина.
Дина соглашается, что носить с собой экомешочек или термокружку — это, возможно, не всегда удобно.
— Да, иногда это неудобно, но это нужно, — уверена девушка.