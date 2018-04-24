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Общество / Экология

Непатриотичный снеток вернулся

А вместе с ним стало больше ряпушки, лосей и косуль

Текст:
Алёна Комарова
24 апреля 2018 года, 14:58
Фото: wiki-org.ru
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Чем мы дышим, насколько грязная вода в наших реках, сколько сгорело лесов в прошлом году, какие животные и рыбы плодятся хорошо, а какие плохо, как клещи связаны с палами травы, специалисты природоохранных и экологических ведомств региона рассказали 19 апреля на круглом столе в администрации области. «Псковская правда» взяла на заметку интересные сведения, озвученные докладчиками.

Лесные пожары

В прошлом году в лесах Псковской области произошло 9 пожаров на территории 5,85 гектара, сообщил председатель областного Госкомитета по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов. Инспекторы выявили 77 нарушений правил пожарной безопасности и наложили штрафов почти на миллион рублей.

На территории области за состоянием лесов с помощью 92 камер следит система «Лесохранитель», охватывающая 90 % лесных земель. В этом году для контроля над огнем запланировали 145 часов авиационного патрулирования, а наземное патрулирование леса составит более 29 тысяч километров.

- За последние 5 лет не вводился режим чрезвычайных ситуаций, связанный с природными пожарами, не зафиксировано крупных пожаров - более 25 га, – отметил Виктор Мусатов. – В целом субъект признан готовым к пожароопасному сезону, система мониторинга зарекомендовала себя достаточно эффективной. 

Сейчас в Псковской области на разных уровнях укрепляется мнение о том, что проблема большого количества клещей чуть ли не напрямую связана с отсутствием весеннего пала травы. Это глупость, нет тут никакой связи.

Анатолий Истомин

Взял на круглом столе слово профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин и напомнил, что энцефалит в нашей области распространяет таежный - лесной клещ, а не луговой, который водится в траве.

Косули, лоси и кабаны

В последние годы в лесах Псковской области увеличилось поголовье копытных - лося и косули. По словам Виктора Мусатова, этому способствовало введенное ограничение на их отстрел. Если охота на лося уже разрешена, то косуля под охраной останется еще до 2019 года. А вот кабанам повезло меньше, из-за африканской чумы их сильно истребили, и уже на протяжении нескольких лет их численность остается низкой.

Вода, кругом вода

В целом вода в псковских реках загрязнена несильно, рассказала замруководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Псковской области Елена Гаранжа. Мониторинг за состоянием воды ведется более чем на десятке рек. 

Проверяются около 30 показателей, пробы воды берутся 6 раз в год.  

Елена Гаранжа

Основной причиной загрязненности наших рек, по мнению специалистов, являются металлы – природные элементы: медь, железо, цинк, марганец, которые попадают в реки из болот. И если бы мониторинг велся по европейской методике, воды в наших реках считались бы вполне чистыми.

- Важно понимать, что все поколения наших предков купались в такой же воде, пили такую же воду, – отметил Виктор Мусатов и добавил, что антропогенного воздействия на наши водные ресурсы нет.

Воздуха мало

Автомобили в Пскове загрязняют воздух в два раза сильнее, чем промышленные предприятия, в Великих Луках - в пять раз, сообщил ведущий радиометрист Псковского гидрометцентра Михаил Калистратов. Мониторинг состояния воздуха в Пскове и Великих Луках производится трижды в сутки: в 7:00, 13:00 и 19:00 часов. Воздух оценивается по пяти показателям: количество диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода, пыли, бензопирена.  

Вообще воздух у нас очень хороший. Псков не вошел в опубликованный 18 апреля список городов с наибольшим загрязнением окружающей среды.

Михаил Калистратов

Рыбка псковская

В Псковском, Чудском и Теплом озерах обитают порядка 10 основных промысловых видов рыб, доложила директор псковского отделения ГосНИОРХ Марина Мельник. Один из брендовых – это снеток. В 2016 и 2017 году произошло резкое увеличение его запасов.

В 2018 году первый раз даем серьезную цифру для промысловых уловов - 400 тонн для России и Эстонии. 

Марина Мельник

До этого «снеток вел себя непатриотично, уходил в Эстонию», пошутила специалист.

Последние крупные уловы ряпушки были 27 лет назад, потом последовал резкий спад запасов, а с 2016 года также начался процесс восстановления численности. Увеличилась также численность леща, а вот судака стало меньше. Со щукой ситуация стабильная, так же как и с легко восстанавливающимся окунем и плотвой.

Скорее всего, вернемся к ситуации 80-х годов, когда на прилавках все видели изобилие ряпушки и снетка.

Виктор Мусатов
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