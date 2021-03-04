«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

В истории Пскова периода немецкой оккупации 1941–1944 годов есть малоизвестная страница: 18 февраля 1944 года город подвергся массированной бомбардировке советской дальней авиации, призванной сорвать планы немцев в части эвакуации ценностей и угона населения.

Целью лётчиков были, разумеется, военные объекты и транспортные узлы. Тем не менее Псков был серьёзно разрушен. По сути, это событие определило послевоенный облик города.

История бомбардировки по понятным причинам никогда не была мейнстримной темой для историков и краеведов. Но псковский исследователь Андрей ИВАНОВ уверен, что она заслуживает изучения и осознания. Хотя бы из уважения к погибшим и к пережившим бомбардировку местным жителям.

Специально для «Псковской правды» он подготовил рассказ о событиях того дня, основываясь на ранее не публиковавшихся документах советской дальней авиации, немецкого командования и воспоминаний горожан. С полным текстом лонгрида «Всё гремело и блистало» можно ознакомиться здесь>>>