Победа-онлайн

Бессмертный полк
Дата: с 28 апреля по 9 мая
Формат: нужно заполнить анкету на сайте 2020.polkrf.ru, загрузить свое фото и портрет ветерана-участника Великой Отечественной войны. На основе полученных сведений будет создан видеоряд. Трансляцию шествия 9 мая покажут на сайте «Бессмертный полк России», федеральных телеканалах, в соцсетях
Поздравление ветерана ВОВ в рамках проекта «Вам, родные»
Дата: с 6 по 8 мая
Формат: доставка подарочного набора ветеранам силами волонтеров акции #Мывместе
Челлендж «По улицам Победы»
Дата: с 4 по 9 мая
Формат: участники рассказывают историю улицы ( бульвара, проспекта, площади) своего населенного пункта, которая посвящена событиям или героям ВОВ в формате рисунка, видео, комикса, поста. Конкурсное задание участники размещают под постом о челлендже на официальной странице группы «Большая перемена» в ВК (vk.com/bpcontest)
Акция «Открытка Победы»
Дата: с 26 апреля по 10 мая
Формат: можно собственными руками сделать открытки, посвященные Дню Победы. Открытки эти ветеранам передадут волонтеры акции #Мывместе
Всероссийская акция «Мечты победителей»
Дата: в течение года
Формат: сбор и исполнение нематериальных желаний по 4 типам: Роль («Я мечтаю быть...»), Встреча («Я мечтаю встретиться...»), Цель («Я мечтаю побывать…..»), Поездка («Я мечтаю съездить….») Исполнение желаний опубликованных на сайте мечтыпобедителей.рф
Фотопроект «75 правил жизни» победителей»
Дата: в течение года
Формат: размещение тематических фотографий с цитатами ветеранов ВОВ на билбордах в местах, близких к местам проживания ветеранов. Открытие онлайн галереи фотопроекта на сайте мечтыпобедителей.рф
Всероссийская акция «Окна Победы»
Дата: с 1 по 9 мая
Формат: проводится в формате флэшмоба путем оформления участниками окон своих квартир, офисов, домов с использованием рисунков, картинок, фотографий, надписей, посвященных Дню Победы. Участники размещают в соцсетях фотографии окон с хэштегом #ОкнаПобеды
Всероссийская акция «Голос Весны»
Дата: с 30 апреля по 22 июня
Формат: участникам необходимо записать на видео свое исполнение композиции военных лет и выложить вдеоролик в публичный доступ в социальную сеть под хэштегами #ГолосВесны, #Росмолодежь, #Роспатриотцентр
Всероссийский проект «Судьба солдата. ОНЛАЙН»
Дата: с 29 апреля по 31 декабря
Формат: участники записывают онлайн-форму на сайте «Поискового движения России» или оставляют заявку в официальных аккаунтах «Поискового движения России» в сетях. Официальный хэштег акции #Судьбасолдата
Международная акция «Сад Памяти»
Дата: в течение года
Формат: люди, находясь в деревне или на даче, высаживают дерево на собственном участке, после чего размещают фотографию в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Те, кто находится на самоизоляции дома, тоже могут принять участие в акции, для этого надо нарисовать дерево, сделать поделку или аппликацию и посвятить ее своим героям. Далее сфотографировать свой «Сад памяти» и разместить в соцсетях, рассказав историю подвига своего героя.
Федеральный флешмоб в соцсетях «Наследники Победы»
Дата: с 15 апреля по 9 мая
Формат: дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе, записанные ролики выкладываются в соцсетях с хэштегом #НаследникиПобеды».
Федеральный флешмоб в соцсетях «Мы все равно скажем спасибо»
Дата: до 9 мая
Формат: опубликование постов в соцсетях с короткими видеобращениями с благодарностью ветеранам и павшим воинам #Мывсеравноскажемспасибо #РДШ
Бессмертный полк дома
Дата: с 1 по 9 мая
Формат: фотографии в окнах автомобилей, окнах квартир, пост с фотографией и рассказом о родственники на личной странице в соцсетях
Акция «Фонарики Победы»
Дата: 22.00 8 мая
Формат: все жители региона вместе со всей Россией в знак памяти подходят к окнам и зажигают свечи, фонарики в мобильных телефонах или любые другие фонарики после минуты молчания
Проект «Международный интернет-дневник «Семейные истории о войне»
Дата: январь-декабрь
Формат: каждый может разместить на странице проекта информацию из семейных архивов: аудио, видео-документ, воспоминания, фотографии, собственные мысли на тему войны. Официальная страница проекта: pobeda.pskovlib.ru/send-document
Творческий марафон к 75-летию Победы «Навстречу празднику 9 мая»
Дата: 9 апреля- 9 мая
Формат: участникам надо подписаться на страницу «Литературный Псков» в социальной сети ВК и прислать творчество, посвященное теме Великой отечественной войны. Оставляйте в разделе «Предложить новость» свои мысли, стихи, заметки.
Демонстрация интерактивной экскурсии «Война от первого лица»
Формат: трансляция на страницах музея в социальной сети ВК и Фейсбук авторской экскурсии сотрудников Псковского музея-заповедника.
Видеоэкскурсия по экспозиции музея «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»
Формат: экскурсия об оккупации Пскова, партизанский отрядах Псковщины, освобождения Пскова. Доступно на страницах музея в соцсетях ВК и Фейсбук.
Праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат»
Дата: 8 мая
Формат: 20 поэтов из Москвы, Тверской области, Санкт-Петербурга и Псковской области записали видео, где читают стихи собственного сочинения, приуроченные ко Дню Победы. 8 мая после 12.00 видеоматериалы будут размещены в интернет пространстве на Youtube. Каждый сможет послушать эти стихи.
Областной этап Всероссийской культурной интернет-акции «Наследники Победы»
Дата: май этого года
Формат: участникам предлагается снять видеоролик, где они читают стихи, поют песни или танцуют в тематике, посвященной ВОВ. Ролик публикуется в соцсетях с хэштегом #НаследниеПобеды
Виртуальные выставки «Вехи войны» и «Лица Победы»
Дата: май этого года
Формат: выставка плакатов, работ студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
Онлайн эстафета Псковской правды «Родина знамени Победы»
Дата: до 9 мая
Формат: разместить в любой соцсети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу родные автора поста, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиция празднования есть в вашей семье. Публикация должна сопровождаться хэштегами #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, необходимо также отметить трех друзей, которым автор передает эстафету.