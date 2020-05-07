Победа-онлайн

В этом году праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, проходят в отличном от привычного формата. Акции, флешмобы, челленджи, поздравления, выступления переместились в социальные сети. Выбор просто колоссальный: от простой открытки для ветерана до исторического квеста. Где еще можно успеть поучаствовать, выясняла «Псковская правда». Пятиклассник Тимофей Ковалев увлекается изучением истории периода Великой Отечественной войны, поэтому не мог пройти мимо участия в квесте «Победа: нам жить и помнить».

О нем я узнал от моей троюродной сестры. Проводит его региональное отделение «Российского движения школьников. Тимофей Ковалев, псковский школьник

Квест проходит в формате викторин по битвам и операциям Великой Отечественной войны. - Самое сложное было собрать команду, - признается Тимофей. - В ней должно быть от 3 до 5 человек, все — ученики одной школы. Я обзвонил большую часть своих одноклассников и школьных друзей, но оказалось, что кто-то уехал на майские праздник за город, а там почти нет интернета, кому-то тема не близка, кто-то занят чем-то другим.

В его команде, которую, он как капитан, предложил назвать «Призрак», три человека. - В годы войны немцы называли «призраком» советский танк КВ-1 за то, что никак не могли пробить его броню, - объясняет Тимофей название команды. А вот псковские семиклассницы смогли довольно быстро организоваться. В их команде «Ночные ведьмы» пять человек, все девчонки — одноклассницы и подруги. Название тоже символичное: немецкие солдаты так называли советских летчиц за то, что те не давали немцам покоя по ночам.

С названием команды нам помогла наша учитель истории. Любовь Иванова, псковская школьница

Всего же в квесте участвуют восемь команд из Псковской области. Ежедневно участники получают по 10 вопросов, на которые должны дать ответы в течение трех часов. Каждая викторина посвящена определенной теме. Команды уже отработали оборону Заполярья, битву под Москвой, блокаду Ленинграда, битву под Ржевом. - Получая вопросы, мы порой делим их между собой поровну, иногда каждый выбираем те, ответы на которые знает, а бывает, что выполняем все подряд, а потом ответы сверяем, - объясняет Тимофей.

Он говорит, что, как правило, ответы на половину вопросов знает сразу, остальные ищет в интернете. На отработку всех вопросов его команде хватает час- полтора времени. «Ночным ведьмам» в этом плане проще. На каждого участника команды приходится по 2 вопроса, справляются довольно быстро. - Эта викторина превзошла все мои ожидания, - делится впечатлениями Любовью. - Мы не только получаем новые знания, а перелопачивать порой приходится очень много информации, но и общаемся, постоянно что-то обсуждаем, учимся работе в команде. Правильные ответы организаторы выкладывают в тот же день, сразу начисляя промежуточные баллы командам. Окончательные же итоги будут подведены 12 мая.

Какие еще мероприятия пройдут к Дню Победы Бессмертный полк Дата: с 28 апреля по 9 мая Формат: нужно заполнить анкету на сайте 2020.polkrf.ru, загрузить свое фото и портрет ветерана-участника Великой Отечественной войны. На основе полученных сведений будет создан видеоряд. Трансляцию шествия 9 мая покажут на сайте «Бессмертный полк России», федеральных телеканалах, в соцсетях Поздравление ветерана ВОВ в рамках проекта «Вам, родные» Дата: с 6 по 8 мая Формат: доставка подарочного набора ветеранам силами волонтеров акции #Мывместе Челлендж «По улицам Победы» Дата: с 4 по 9 мая Формат: участники рассказывают историю улицы ( бульвара, проспекта, площади) своего населенного пункта, которая посвящена событиям или героям ВОВ в формате рисунка, видео, комикса, поста. Конкурсное задание участники размещают под постом о челлендже на официальной странице группы «Большая перемена» в ВК (vk.com/bpcontest) Акция «Открытка Победы» Дата: с 26 апреля по 10 мая Формат: можно собственными руками сделать открытки, посвященные Дню Победы. Открытки эти ветеранам передадут волонтеры акции #Мывместе Всероссийская акция «Мечты победителей» Дата: в течение года Формат: сбор и исполнение нематериальных желаний по 4 типам: Роль («Я мечтаю быть...»), Встреча («Я мечтаю встретиться...»), Цель («Я мечтаю побывать…..»), Поездка («Я мечтаю съездить….») Исполнение желаний опубликованных на сайте мечтыпобедителей.рф Фотопроект «75 правил жизни» победителей» Дата: в течение года Формат: размещение тематических фотографий с цитатами ветеранов ВОВ на билбордах в местах, близких к местам проживания ветеранов. Открытие онлайн галереи фотопроекта на сайте мечтыпобедителей.рф Всероссийская акция «Окна Победы» Дата: с 1 по 9 мая Формат: проводится в формате флэшмоба путем оформления участниками окон своих квартир, офисов, домов с использованием рисунков, картинок, фотографий, надписей, посвященных Дню Победы. Участники размещают в соцсетях фотографии окон с хэштегом #ОкнаПобеды Всероссийская акция «Голос Весны» Дата: с 30 апреля по 22 июня Формат: участникам необходимо записать на видео свое исполнение композиции военных лет и выложить вдеоролик в публичный доступ в социальную сеть под хэштегами #ГолосВесны, #Росмолодежь, #Роспатриотцентр Всероссийский проект «Судьба солдата. ОНЛАЙН» Дата: с 29 апреля по 31 декабря Формат: участники записывают онлайн-форму на сайте «Поискового движения России» или оставляют заявку в официальных аккаунтах «Поискового движения России» в сетях. Официальный хэштег акции #Судьбасолдата Международная акция «Сад Памяти» Дата: в течение года Формат: люди, находясь в деревне или на даче, высаживают дерево на собственном участке, после чего размещают фотографию в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Те, кто находится на самоизоляции дома, тоже могут принять участие в акции, для этого надо нарисовать дерево, сделать поделку или аппликацию и посвятить ее своим героям. Далее сфотографировать свой «Сад памяти» и разместить в соцсетях, рассказав историю подвига своего героя. Федеральный флешмоб в соцсетях «Наследники Победы» Дата: с 15 апреля по 9 мая Формат: дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе, записанные ролики выкладываются в соцсетях с хэштегом #НаследникиПобеды». Федеральный флешмоб в соцсетях «Мы все равно скажем спасибо» Дата: до 9 мая Формат: опубликование постов в соцсетях с короткими видеобращениями с благодарностью ветеранам и павшим воинам #Мывсеравноскажемспасибо #РДШ Бессмертный полк дома Дата: с 1 по 9 мая Формат: фотографии в окнах автомобилей, окнах квартир, пост с фотографией и рассказом о родственники на личной странице в соцсетях Акция «Фонарики Победы» Дата: 22.00 8 мая Формат: все жители региона вместе со всей Россией в знак памяти подходят к окнам и зажигают свечи, фонарики в мобильных телефонах или любые другие фонарики после минуты молчания Проект «Международный интернет-дневник «Семейные истории о войне» Дата: январь-декабрь Формат: каждый может разместить на странице проекта информацию из семейных архивов: аудио, видео-документ, воспоминания, фотографии, собственные мысли на тему войны. Официальная страница проекта: pobeda.pskovlib.ru/send-document Творческий марафон к 75-летию Победы «Навстречу празднику 9 мая» Дата: 9 апреля- 9 мая Формат: участникам надо подписаться на страницу «Литературный Псков» в социальной сети ВК и прислать творчество, посвященное теме Великой отечественной войны. Оставляйте в разделе «Предложить новость» свои мысли, стихи, заметки. Демонстрация интерактивной экскурсии «Война от первого лица» Формат: трансляция на страницах музея в социальной сети ВК и Фейсбук авторской экскурсии сотрудников Псковского музея-заповедника. Видеоэкскурсия по экспозиции музея «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Формат: экскурсия об оккупации Пскова, партизанский отрядах Псковщины, освобождения Пскова. Доступно на страницах музея в соцсетях ВК и Фейсбук. Праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» Дата: 8 мая Формат: 20 поэтов из Москвы, Тверской области, Санкт-Петербурга и Псковской области записали видео, где читают стихи собственного сочинения, приуроченные ко Дню Победы. 8 мая после 12.00 видеоматериалы будут размещены в интернет пространстве на Youtube. Каждый сможет послушать эти стихи. Областной этап Всероссийской культурной интернет-акции «Наследники Победы» Дата: май этого года Формат: участникам предлагается снять видеоролик, где они читают стихи, поют песни или танцуют в тематике, посвященной ВОВ. Ролик публикуется в соцсетях с хэштегом #НаследниеПобеды Виртуальные выставки «Вехи войны» и «Лица Победы» Дата: май этого года Формат: выставка плакатов, работ студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Онлайн эстафета Псковской правды «Родина знамени Победы» Дата: до 9 мая Формат: разместить в любой соцсети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу родные автора поста, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиция празднования есть в вашей семье. Публикация должна сопровождаться хэштегами #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, необходимо также отметить трех друзей, которым автор передает эстафету.