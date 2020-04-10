Большая печать

Ровно год назад большая часть муниципальных газет Псковской области вышла в свет в новом формате. Изменения, впрочем, касались не только макета и цветности полос. Объединенные в единый медиахолдинг, районки лишились статуса муниципальных предприятий, но стали менее зависимы от местных властей, смогли выстраивать общую информационную политику и сообща привлекать рекламу. О том, как шел этот процесс и к каким результатам он привел – в обзоре «Псковской правды».

Закрыть нельзя оставить



Традиции районной прессы в Псковской области давние: несколько муниципальных изданий, основанных вскоре после революции, пару лет назад уже отметили 100-летний юбилей, теперь идет череда 90-летий. Часть газет была создана перед войной или сразу после нее. В советские времена тиражи районок, как и статус их редакторов в местной иерархии, были весьма высоки. Любая газета рассматривалась в соответствии с ленинским заветом, как «не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор», а печатному слову люди верили беззаветно: «В газетах врать не будут!» Однако начиная с 1990-х годов районная пресса неумолимо сдавала позиции.



Изношенная материально-техническая база, морально устаревшие форма и содержание материалов, нехватка всего и вся, начиная с бумаги и заканчивая идеями, вовсе не способствовали авторитету местных изданий. Но, тем не менее, само существование «родной районки» для многих в муниципалитетах было очень важно. Газету, какая бы они ни была скромная и неказистая, читали, выписывали и любили. В середине 2000-х годов тогдашний псковский губернатор Михаил Кузнецов готовил план по оптимизации районной прессы. «В газете с тиражом в пятьсот экземпляров сидит редакция с четырнадцатью журналистами в штате. (…) Заметки они пишут от руки, потом их набирает машинистка, потом программист все это набирает еще раз на компьютере. А бюджет за все это платит», - возмущался он в одном из интервью. В его администрации рассматривали разные сценарии: и по созданию нескольких межрайонных газет, и по их превращению во вкладки в региональное издание. Но все эти планы наталкивались на тихое сопротивление местных элит. А опросы общественного мнения между тем показывали, что районка, путь даже по мнению губернатора в ней только и есть, что «репортаж с праздника в селе и частные объявления», нужна и интересна людям.

Газетная перезагрузка



К идее реформы муниципальных изданий в Псковской области вернулись лишь через полтора десятилетия, когда уже окончательно стало ясно, что районная пресса нуждается в перезагрузке. Тиражи газет медленно, но неумолимо сокращались все эти годы вместе с населением районов. На смену людям старшего возраста, для которых бумажная газета была неотъемлемой частью образа жизни, приходила молодежь, получающая информацию из пабликов в «ВКонтакте». В результате, многие муниципальные предприятия, издающие районные СМИ, с трудом сводили концы с концами и генерировали долги, даже не смотря на государственную поддержку. «Нам было очень тяжело выживать, работали под угрозой закрытия. Теперь у нас выросли зарплаты и их платят в срок. Нашей небольшой редакции объединение пошло только на пользу», - утверждает Сергей Уланов, редактор пыталовской «Нашей жизни». Задачей реформы как раз и было создание новой системы работы районной прессы, при которой бюджетные дотации, выделяемые ей, использовались бы более эффективно.



При разработке новой концепции районной прессы, начатой по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в конце 2018 года, региональным властям удалось не впасть в крайности. Принципиальным условием реформы стало сохранение всех районных СМИ. Однако теперь их издателями стали не многочисленные МУПы, а автономная некоммерческая организация «Издательский дом «Медиа60», учрежденная администрацией Псковской области. В разных районах процесс передачи газеты из ведения муниципалитета в новый издательский дом шел по-разному. Где-то главы и депутаты с облегчением закрывали местное предприятие, благо, область выделяла средства на погашение его многолетних долгов. Где-то требовались политические переговоры и презентации с вескими экономическими доводами. «Мы очень долго сопротивлялись переменам и не хотели в «колхоз», - вспоминает Ольга Галахова («Гдовская заря»). - Но за прошедшее время мы свыклись и во многих спорных вопросах нашли консенсус. Даже убедили депутатов в правильности объединения в медиахолдинг». «Объединившись, мы делим одни проблемы на все редакции и стараемся их решать сообща», - говорит Марина Быстрова, редактор «Невельского вестника».



Кстати, тот факт, что при объединении псковских районок не было конфликтов и скандалов, как в некоторых других российских регионах, сыграл большую роль в выборе жюри конкурса «СеЗаМ-2019» Ассоциации СМИ Северо-Запада России. Осенью 2019 года оно присудило Издательскому дому «Медиа60» награду за переформатирование районной прессы в номинации «Лучший медиапроект».

Человеческий фактор



В конечном итоге все районные СМИ вошли в состав нового издательского дома. В «Медиа60» была создана единая бухгалтерия, кадровая и рекламная службы, а предпечатная подготовка разделена на «кусты», в каждом из которых верстаются газеты для нескольких районов. Это значит, что не обошлось без сокращений: в том числе и журналистских ставок. «В коллективе остался один корреспондент вместо троих - это, несомненно, сказалось на насыщенности и разнообразии изложения материалов, ведь у каждого корреспондента свой стиль. Коллектив оптимизирован, но задачи почти все остались прежние, поэтому увеличилась нагрузка на каждого сотрудника», - сетует Марина Быстрова.



Впрочем, не все коллеги с нею в этом солидарны. «У нас из пятерых человек остались двое. Работаю я и корреспондент, я взяла на себя еще и функции офис-менеджера», - рассказывает редактор газеты «Наш путь» (Великолукский район) Ольга Федосеенко. Однако, добавляет девушка, «у меня высвободилось свободное время, сейчас я получила возможность заниматься общественной деятельностью. В плане работы меня все устраивает». Да и сама редактор невельской районки признает, что в ее новом статусе есть и преимущества: «Плюсом является то, что мы ушли от пресловутого закона о закупках, который нес за собой много проблем и отнимал много сил, времени и держал в страхе, что малюсенькое предприятие за малую «шалость» могло получить непосильный штраф. Еще у главного редактора, который ранее был и директором предприятия, исчезла головная боль, где взять деньги на зарплату, отпускные и другие выплаты».

Сила привычки



Помимо новой организационной структуры, объединение районок повлекло за собой и изменение их формата: для того, чтобы облегчить верстку «кустовым» методом был разработан единый макет. Газеты получили современный дизайн, а значительная часть из них – еще и цветные полосы. Меняться начало и содержание газет: большие фотографии вместо «марочек», «игровые» заголовки вместо привычных многим «В кабинете у главы» и «Приняли решение сообща». Этот процесс идет не везде и не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, редактор «Печорской правды» Виктор Маслов утверждает: «У нас больший простор для творчества и мы более свободны в выборе тем. В прошлом году мы впервые написали о декларациях главы района и депутатов районного Собрания. Раньше о таком и помыслить не могли!»



Разумеется, каждый, исходя из собственной ситуации, делает вывод, «стакан наполовину полон или пуст». По мнению редактора себежского «Призыва» Светланы Воронецкой, «читатели не все привыкли к новому формату, тираж снизился». «Прежний формат хоть и был немного несовременным, но многие его называли «родным», - говорит она. «Несмотря на то, что уже год газета выходит в новом формате, читатели скучают по бывшей районке, которая, по их словам, была привычнее и роднее. Потухший интерес читателей к печатному изданию привел к падению тиража газеты», - вторит ей Марина Быстрова. «Даже не спасло то, что газета стала выходить в цвете, что раньше экономика предприятия не могла себе позволить», - утверждает она.



Однако в других районах аудитория газеты оказалась гораздо более гибкой. В Гдове, по словам Ольги Галаховой, «читателям поначалу перемены не пришлись по вкусу. Они говорили: «Это не наша газета!». Но за полгода жалобы сошли на нет». Секрет успеха прост: «Мы смогли отстоять то, что было привычно для наших читателей: рубрики, которые делают узнаваемой «Гдовскую зарю». Стараемся оставаться узнаваемыми и не съехать в «желтуху», взвешиваем каждое слово».

Все в Сеть!



Перемены к лучшему предсказуемо видят те редакторы, которым удалось сохранить тираж. «Читатели не сразу отнеслись к переменам позитивно, но обрадовались, когда газета стала цветной. И в целом подписка у нас не упала, что радует, значит, мы своих читателей устраиваем», - говорит Ольга Федосеенко. С ней согласен Сергей Уланов: «Тираж газеты не упал. Это самый главный показатель. Наши читатели очень разные. Кто-то консервативен, и ему нравилась газета в старом формате, в котором она выходила на протяжении многих лет. Многие, напротив, говорят, что теперь газета стала лучше. У нас появился цвет. Мы даем ТВ-программу сразу на неделю. Это большой плюс. Остается место и для своих материалов. Я знаю, что газету ждут, она востребована». В Бежаницком районе тираж местной газеты «Сельская новь» сократился, стало меньше и подписчиков. И это при том, что, по словам ее редактора Любови Озерской, «Бежаницкий почтамт по числу подписчиков является в Псковской области лучшим, а район в этом году в очередной раз признан самым читающим».