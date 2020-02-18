Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Важная дата

Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты

Родственники погибших приедут в Чечню и в Псков, «Звезда» покажет новый фильм, в деревнях и городах откроют бюсты героев, а «Купол» создадут заново

Текст:
Арслан Байрамов
18 февраля 2020 года, 10:48
Фото: Александр Сидоренко
0

Легендарному подвигу псковских десантников 1 марта исполнится 20 лет. 20 лет назад 90 героев вошли в историю. Выжили только шестеро против 2500 наемников. 22 присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 получили орден Мужества (63 – посмертно). Значение того события для истории страны, для армейских традиций переоценить невозможно. Именно от 1 марта 2000 года ведется новая, героическая история новой России: мы отстояли свой суверенитет, привели в порядок Вооруженные силы, и сегодня в страшном сне не представить повторения подобных событий. Как Псков - родина 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии встречает памятную дату, узнала «Псковская правда».

Новый старый «Купол»

Внимание к памятной дате с самого начала было обеспечено на самом высоком уровне. Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин еще 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 7 декабря прошлого года и 8 февраля нынешнего Псков лично посещал начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, генерал-полковник, заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, контролировавший качество и темпы подготовки. В зоне особого внимания, конечно же, реконструкция легендарного «Купола» - главного памятника псковским десантникам. Его вновь откроют 1 марта. По сути «Купол» создают заново: обновлены фундамент, армирование основания, полностью отреставрирована «свеча», изменятся территория вокруг памятника, освещение площади, по-новому будут оформлены остановочные комплексы.

Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты
Лидия Ивановна – мать Героя России, гвардии подполковника Марка Евтюхина, командовавшего бойцами 6-й роты на роковой высоте 776 в Аргунском ущелье в 2000 году, – непременный участник траурных мероприятий.
Фото Александр Сидоренко

На территории всей России начнут устанавливать бюсты героям. В том числе 19 установят на территории Псковской области. На Аллее Победы в Пскове (ул. 128-й Стрелковой Дивизии) состоится торжественная церемония открытия трех памятных бюстов бойцам 6-й роты, кавалерам ордена Мужества гвардии младшим сержантам Швецову Владимиру Александровичу, Афанасьеву Роману Сергеевичу и гвардии рядовому Травину Михаилу Витальевичу. Все военнослужащие - уроженцы города Пскова.

Гвардии рядовой гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове. Он окончил школу № 22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван в армию. Посмертно награжден орденом Мужества, похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25 и профессиональном училище № 7. После окончания учебы служил в пограничных войсках, а затем - по контракту в 76-й дивизии. Похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант, командир отделения войсковой части Роман Афанасьев родился 11 октября 1980 года в Пскове. В армию был призвал в декабре 1998 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на кладбище города Ишимбай в Башкортостане.

Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты
В зоне особого внимания, конечно же, реконструкция легендарного «Купола» - главного памятника псковским десантникам.
Фото Александр Сидоренко

Всего в России установят 75 бюстов Героев. В Псковской области с 18 февраля по 3 марта появятся бюсты в Соловьях, Стругах Красных, Великих Луках, Пушкинских Горах, Опочке, Дедовичах, Порхове, Новосокольниках, Острове, Новоржеве, Неёлове. Со времен Великой Отечественной войны так внимательно государство не относилось к увековечиванию памяти бойцов. Отметим также и участие общественной организации бизнес-сообщества «Деловая Россия», оказавшей поддержку благому делу.

Рассказать может каждый

В 2019 году две новые улицы, появившиеся в Пскове, уже были названы в честь гвардии ефрейтора, Героя Российской Федерации Лебедева Александра Владиславовича и гвардии рядового, кавалера ордена Мужества Травина Михаила Витальевича.

В феврале четырем новым улицам также будут присвоены наименования в честь десантников 6-й парашютно-десантной роты: гвардии капитана, Героя России Р. В. Соколова, гвардии младшего сержанта, кавалера ордена Мужества В. А. Швецова, гвардии младшего сержанта, кавалера ордена Мужества Р. С. Афанасьева, гвардии капитана, кавалера ордена Мужества К. Г. Таланова. Такое единогласное решение приняла общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове 22 ноября 2019 года, решение единогласно поддержала городская Дума.

Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты
Подвиг псковских десантников должен стать узнаваемым для каждого.
Фото Александр Сидоренко

По всей стране памятных мероприятий - свыше 2000. Подвиг псковских десантников должен стать узнаваемым для каждого. В России в школьную программу войдет документальный фильм о подвиге псковских десантников 6-й роты, который снимает телеканал «Звезда». Фильм под рабочим названием «Памяти 6-й роты. Рота, ушедшая в бессмертие» покажут 1 марта. Он не только войдет в школьную учебную программу, но и будет использоваться в учреждениях культуры, а также распространен в социальных сетях. С середины февраля и весь март в каждом районе и городе Псковской области, в учреждениях культуры и образования будут проходить концерты, кинопоказы, встречи, спортивные соревнования, посвященные подвигу.

- Для Пскова и всей страны этот юбилей имеет принципиальное значение. Каждый взрослый житель Псковской области может рассказать, как 20 лет назад на несколько дней было парализовано движение и жизнь в городе, когда весь Псков собрался у храма Александра Невского - были перекрыты центральные улицы в связи с проведением траурного шествия, - отметил Михаил Ведерников. - Поэтому мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к памятной дате.

В зоне особого внимания - родственники погибших. Для них предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Также 28 февраля они примут участие в памятных мероприятиях в Чечне, регион взял на себя все организационные вопросы поездки. 1 марта основной площадкой воспоминания о великом подвиге станет Псков. Ожидается визит первых лиц государства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Тренер с элементами танкиста

Общество / Образование
18 февраля 12:38

Тренер с элементами танкиста

Школьный физрук вывел Куньинский район в спортивные лидеры
Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

Общество
17 февраля 17:01

Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

По каким причинам могут отказать и на какую зарплату рассчитывать кандидатам
Внутри автозака

Общество
17 февраля 16:38

Внутри автозака

Как попасть в передвижной «стакан», зачем на камерах в спецтранспорте сигнализация и почему беглеца останавливает один укус овчарки
  • Психолог о конфликте в гимназии: Реагировать на провокации подростков их же способом неадекватно
  • На Аллее Победы в Пскове установили бюсты десантников 6-ой роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Великолукский агропромышленный холдинг выплатил 3,4 млн. рублей налогов
  • Александр Седунов об инциденте в Лавровской школе: Для нас такие случаи являются вопиющими
  • Псковская полиция проводит проверку по факту избиения учителя гимназии
  • В Псковской области более 180 педагогов хотят участвовать в программе «Земский учитель»
  • Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»
  • В России предлагают не отключать должников от коммунальных услуг
  • Единую карту жителя Псковской области выбирают в регионе
  • В псковской музыкальной школе №1 завершается восстановление лепных декоративных элементов в залах

    • 17 февраля

  • Временный мост построят через реку Шесть
  • Псковским пенсионерам бесплатно помогут освоить планшеты и смартфоны
  • Объездной мост через реку Шелонь в Дедовичском районе открыт для движения
  • Вадим Прянишников из Великих Лук стал одним из лучших дворовых тренеров страны
  • В связи с усилением ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
  • Графиком вывоза мусора интересовались жители Красногородского района на встрече с представителем регоператора
  • Контейнеры объемом 1,5 кубометра установили по адресам по пяти адресам Пскова
  • На обновление псковского автопарка планируется направить 1.2 млрд рублей
  • «Экопром»: Системный подход отличает Полновскую волость Гдовского района в реализации экологической реформы
  • Псковские школы стали участниками всероссийской программы «Школьный музей Победы»
  • Пьяный мужчина зарезал двух женщин в Островском районе
  • Участок дороги протяженностью 4,2 км отремонтируют в Стругнокрасненском районе
  • Бежаницкие педагоги везут с конкурса «Учитель будущего» книги и сертификаты на обучение
  • Директор великолукского магазина обнаружила в выручке фальшивую пятитысячную купюру
  • Псковская область поднялась на три пункта в рейтинге российских регионов по качеству жизни
  • Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове
  • В Пушкинских Горах завершились съемки нового фильма с участием Сергея Безрукова

    • 16 февраля

  • МЧС предупреждает об усилении ветра сегодня вечером и завтра
  • Полиция поймала водителей, севших за руль пьяными повторно
  • Мошенники снова украли деньги с банковских карт жителей области

    • Новости

    Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

    Экономика
    Ольга Нефёдова 14 февраля 15:44

    Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

    Печорам – ярмарку, Талабам – причал, Пскову – туристский центр на набережной

    Скачет давление – что делать

    Общество / Здоровье
    14 февраля 10:52

    Скачет давление – что делать

    «Качели» могут привести к обмороку даже при смене положения тела
    «Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

    Общество / Здоровье
    13 февраля 12:34

    «Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

    Главный санитарный врач рассказал о гуляющих в регионе нескольких видах гриппа