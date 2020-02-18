Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты

Легендарному подвигу псковских десантников 1 марта исполнится 20 лет. 20 лет назад 90 героев вошли в историю. Выжили только шестеро против 2500 наемников. 22 присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 получили орден Мужества (63 – посмертно). Значение того события для истории страны, для армейских традиций переоценить невозможно. Именно от 1 марта 2000 года ведется новая, героическая история новой России: мы отстояли свой суверенитет, привели в порядок Вооруженные силы, и сегодня в страшном сне не представить повторения подобных событий. Как Псков - родина 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии встречает памятную дату, узнала «Псковская правда».

Новый старый «Купол»

Внимание к памятной дате с самого начала было обеспечено на самом высоком уровне. Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин еще 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 7 декабря прошлого года и 8 февраля нынешнего Псков лично посещал начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, генерал-полковник, заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, контролировавший качество и темпы подготовки. В зоне особого внимания, конечно же, реконструкция легендарного «Купола» - главного памятника псковским десантникам. Его вновь откроют 1 марта. По сути «Купол» создают заново: обновлены фундамент, армирование основания, полностью отреставрирована «свеча», изменятся территория вокруг памятника, освещение площади, по-новому будут оформлены остановочные комплексы.

На территории всей России начнут устанавливать бюсты героям. В том числе 19 установят на территории Псковской области. На Аллее Победы в Пскове (ул. 128-й Стрелковой Дивизии) состоится торжественная церемония открытия трех памятных бюстов бойцам 6-й роты, кавалерам ордена Мужества гвардии младшим сержантам Швецову Владимиру Александровичу, Афанасьеву Роману Сергеевичу и гвардии рядовому Травину Михаилу Витальевичу. Все военнослужащие - уроженцы города Пскова. Гвардии рядовой гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове. Он окончил школу № 22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван в армию. Посмертно награжден орденом Мужества, похоронен на Орлецовском кладбище. Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25 и профессиональном училище № 7. После окончания учебы служил в пограничных войсках, а затем - по контракту в 76-й дивизии. Похоронен на Орлецовском кладбище. Гвардии младший сержант, командир отделения войсковой части Роман Афанасьев родился 11 октября 1980 года в Пскове. В армию был призвал в декабре 1998 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на кладбище города Ишимбай в Башкортостане.

Всего в России установят 75 бюстов Героев. В Псковской области с 18 февраля по 3 марта появятся бюсты в Соловьях, Стругах Красных, Великих Луках, Пушкинских Горах, Опочке, Дедовичах, Порхове, Новосокольниках, Острове, Новоржеве, Неёлове. Со времен Великой Отечественной войны так внимательно государство не относилось к увековечиванию памяти бойцов. Отметим также и участие общественной организации бизнес-сообщества «Деловая Россия», оказавшей поддержку благому делу.

Рассказать может каждый

В 2019 году две новые улицы, появившиеся в Пскове, уже были названы в честь гвардии ефрейтора, Героя Российской Федерации Лебедева Александра Владиславовича и гвардии рядового, кавалера ордена Мужества Травина Михаила Витальевича. В феврале четырем новым улицам также будут присвоены наименования в честь десантников 6-й парашютно-десантной роты: гвардии капитана, Героя России Р. В. Соколова, гвардии младшего сержанта, кавалера ордена Мужества В. А. Швецова, гвардии младшего сержанта, кавалера ордена Мужества Р. С. Афанасьева, гвардии капитана, кавалера ордена Мужества К. Г. Таланова. Такое единогласное решение приняла общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове 22 ноября 2019 года, решение единогласно поддержала городская Дума.