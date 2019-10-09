Ровесники Псковской области

Участников и гостей праздника в честь 75-летия старейшего предприятия фармацевтического рынка Псковской области «Фармация» встречал зал, украшенный разноцветными воздушными шариками, и трогательная выставка детских рисунков. Авторы работ, дети сотрудников предприятия, с помощью карандашей, фломастеров и красок рассказали о профессии своих родителей. На рисунках не только таблетки и микстуры, но и улыбки на лицах мам и бабушек юных художников. Потому что работа фармацевта требует не только профессионализма, но и внимательного отношения к людям. И юбилей стал хорошим поводом поблагодарить коллектив «Фармации» за заботу о псковичах и многолетний добросовестный труд.

Поздравить сотрудников и ветеранов с 75-летием со дня образования предприятия пришли депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, представители администрации Пскова и Псковской области и общественных организаций.