Ровесники Псковской области

Участников и гостей праздника в честь 75-летия старейшего предприятия фармацевтического рынка Псковской области «Фармация» встречал зал, украшенный разноцветными воздушными шариками, и трогательная выставка детских рисунков. Авторы работ, дети сотрудников предприятия, с помощью карандашей, фломастеров и красок рассказали о профессии своих родителей. На рисунках не только таблетки и микстуры, но и улыбки на лицах мам и бабушек юных художников. Потому что работа фармацевта требует не только профессионализма, но и внимательного отношения к людям. И юбилей стал хорошим поводом поблагодарить коллектив «Фармации» за заботу о псковичах и многолетний добросовестный труд.
Поздравить сотрудников и ветеранов с 75-летием со дня образования предприятия пришли депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, представители администрации Пскова и Псковской области и общественных организаций.
Для меня большая честь и ответственность возглавлять это предприятие, которое уже 75 лет трудится на благо нашей Псковской области. За это время было много перемен, менялись законы рынка. Разные времена переживала «Фармация», хорошие и не очень. Но на сегодняшний день мы стабильно развивающееся предприятие, ставящее перед собой долгосрочные планы. Наши успехи достигнуты благодаря слаженной работе нашего коллектива. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения!
Наталия Иванова,Псковское областное отделение главного аптекоуправления появилось в 1944 году, в год образования Псковской области, и развивалось вместе с регионом. На сегодняшний день «Фармация» объединяет аптечный склад, 20 аптек и аптечных пунктов, магазин медицинской техники и два ортопедических салона. Название поменялось, но по-прежнему это предприятие областного масштаба, которое четко исполняет свои социальные функции. Организация четко работает, снабжая регион лекарственными препаратами и медицинскими товарами, а также всегда откликается на просьбы населения об открытии новых аптечных пунктов, в том числе в районах области.
директор ГП ПО «Фармация»
Поэтому деятельность «Фармации» высоко отмечена на самом высоком уровне.
Поздравить коллектив с 75-летием пришли чиновники, депутаты и представители общественных организаций.
Фото Андрея Степанова.
— Вы успешно принимаете участие в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, сотрудничая с государственными, муниципальными, частными предприятиями. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и высокому уровню предоставляемых услуг наши граждане по максимуму возможности обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и медицинской техникой, — процитировала слова приветственного адреса губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представитель администрации области Лада Платонова.
Также со словами благодарности в адрес руководителя и коллектива предприятия выступили чиновники, депутаты, представители профсоюзных организаций.
На празднике награды получили заслуженные работники предприятия.
Фото Андрея Степанова.
— Вы ровесники Псковской области. Это говорит о том, насколько важна та работа, которую вы выполняете. Возраст зрелости, стабильности, мудрости и опыта. Чтобы впереди не было трудностей, а были только свершения и достижения, — пожелал сотрудникам и ветеранам «Фармации» депутат регионального парламента, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев.
А депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая поблагодарила коллектив от имени руководства города.
— Один известный писатель сказал: главное, что нужно для счастья человеку, — это здоровье. Без него невозможно полноценно радоваться жизни. Благодарю за ваш каждодневный труд, направленный на помощь людям! — процитировала Галина Невалённая слова приветственного адреса главы города Пскова. А от себя и работников поликлиники добавила:
Мы в вас видим надежного соратника. В работе с вами мы находим поддержку и понимание!
Галина Невалённая,Лучшие сотрудники были награждены почетными грамотами главы Пскова, администрации Псковской области, главы города Пскова, а также благодарностями Псковского областного Собрания депутатов и грамотами Псковского областного совета профсоюзов.
главный врач Псковской городской поликлиники
Не забыли организаторы праздника и о старшем поколении. Особенно теплые слова признательности прозвучали в адрес тружеников-ветеранов. Директор Наталия Иванова лично поблагодарила каждого ветерана за его труд и жизненную мудрость и вручила грамоты предприятия. Также награды получили победители профессиональных конкурсов и заслуженные работники, отработавшие в организации более 20, 35 и даже 40 лет.
Зал аплодировал артистам — лауреатам всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, которые исполняли знакомые добрые хиты прошлых лет. Выступления детской вокальной студии «Карамелька» растрогали присутствующих до слез, а танцевальные номера ансамбля «Ивушки» стали еще одним поводом для улыбок и хорошего настроения.
Настроение праздника поддерживала и концертная программа.
Фото Андрея Степанова.