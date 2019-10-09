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Ровесники Псковской области

Предприятие «Фармация» отметило свое 75-летие

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Алексей Кедров
9 октября 2019 года, 12:26
Фото: Андрей Степанов
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Участников и гостей праздника в честь 75-летия старейшего предприятия фармацевтического рынка Псковской области «Фармация» встречал зал, украшенный разноцветными воздушными шариками, и трогательная выставка детских рисунков. Авторы работ, дети сотрудников предприятия, с помощью карандашей, фломастеров и красок рассказали о профессии своих родителей. На рисунках не только таблетки и микстуры, но и улыбки на лицах мам и бабушек юных художников. Потому что работа фармацевта требует не только профессионализма, но и внимательного отношения к людям. И юбилей стал хорошим поводом поблагодарить коллектив «Фармации» за заботу о псковичах и многолетний добросовестный труд.

Поздравить сотрудников и ветеранов с 75-летием со дня образования предприятия пришли депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, представители администрации Пскова и Псковской области и общественных организаций.

Для меня большая честь и ответственность возглавлять это предприятие, которое уже 75 лет трудится на благо нашей Псковской области. За это время было много перемен, менялись законы рынка. Разные времена переживала «Фармация», хорошие и не очень. Но на сегодняшний день мы стабильно развивающееся предприятие, ставящее перед собой долгосрочные планы. Наши успехи достигнуты благодаря слаженной работе нашего коллектива. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения!

Ровесники Псковской областиНаталия Иванова,
директор ГП ПО «Фармация» 
Псковское областное отделение главного аптекоуправления появилось в 1944 году, в год образования Псковской области, и развивалось вместе с регионом. На сегодняшний день «Фармация» объединяет аптечный склад, 20 аптек и аптечных пунктов, магазин медицинской техники и два ортопедических салона. Название поменялось, но по-прежнему это предприятие областного масштаба, которое четко исполняет свои социальные функции. Организация четко работает, снабжая регион лекарственными препаратами и медицинскими товарами, а также всегда откликается на просьбы населения об открытии новых аптечных пунктов, в том числе в районах области.

Ровесники Псковской области
Поздравить коллектив с 75-летием пришли чиновники, депутаты и представители общественных организаций.
Фото Андрея Степанова.
Поэтому деятельность «Фармации» высоко отмечена на самом высоком уровне.

— Вы успешно принимаете участие в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, сотрудничая с государственными, муниципальными, частными предприятиями. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и высокому уровню предоставляемых услуг наши граждане по максимуму возможности обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и медицинской техникой, — процитировала слова приветственного адреса губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представитель администрации области Лада Платонова.

Ровесники Псковской области
На празднике награды получили заслуженные работники предприятия.
Фото Андрея Степанова.
Также со словами благодарности в адрес руководителя и коллектива предприятия выступили чиновники, депутаты, представители профсоюзных организаций.

— Вы ровесники Псковской области. Это говорит о том, насколько важна та работа, которую вы выполняете. Возраст зрелости, стабильности, мудрости и опыта. Чтобы впереди не было трудностей, а были только свершения и достижения, — пожелал сотрудникам и ветеранам «Фармации» депутат регионального парламента, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев.

А депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая поблагодарила коллектив от имени руководства города.

— Один известный писатель сказал: главное, что нужно для счастья человеку, — это здоровье. Без него невозможно полноценно радоваться жизни. Благодарю за ваш каждодневный труд, направленный на помощь людям! — процитировала Галина Невалённая слова приветственного адреса главы города Пскова. А от себя и работников поликлиники добавила:

Мы в вас видим надежного соратника. В работе с вами мы находим поддержку и понимание!


Ровесники Псковской областиГалина Невалённая,
главный врач Псковской городской поликлиники 
Лучшие сотрудники были награждены почетными грамотами главы Пскова, администрации Псковской области, главы города Пскова, а также благодарностями Псковского областного Собрания депутатов и грамотами Псковского областного совета профсоюзов.

Не забыли организаторы праздника и о старшем поколении. Особенно теплые слова признательности прозвучали в адрес тружеников-ветеранов. Директор Наталия Иванова лично поблагодарила каждого ветерана за его труд и жизненную мудрость и вручила грамоты предприятия. Также награды получили победители профессиональных конкурсов и заслуженные работники, отработавшие в организации более 20, 35 и даже 40 лет.

Ровесники Псковской области
Настроение праздника поддерживала и концертная программа.
Фото Андрея Степанова.
Зал аплодировал артистам — лауреатам всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, которые исполняли знакомые добрые хиты прошлых лет. Выступления детской вокальной студии «Карамелька» растрогали присутствующих до слез, а танцевальные номера ансамбля «Ивушки» стали еще одним поводом для улыбок и хорошего настроения. 

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