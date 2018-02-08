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Общество / Важная дата

Суть одна

Ветераны готовятся к торжествам по случаю 100-летия Красной Армии

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Алексей Кедров
8 февраля 2018 года, 19:50
Фото: Фото maybeday.com
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Псковская область готовится с размахом отметить 100-летие Рабоче-крестьянской Красной Армии, родившейся 23 февраля в боях под Псковом. Планируется реконструкция боя на реке Череха, военный парад, демонстрация военной техники, тематические выставки и концерты. Днем ранее в Локнянском районе отметят 75-летие подвига Александра Матросова, грудью закрывшего огневую точку противника. 

Председатель областного Совета ветеранов войны и труда Николай Груздов рассказал, почему в организации эту дату считают особой.

Скромный памятный знак в виде камня с табличкой на въезде в Псков на берегу реки Череха установлен в память о том, что в 1918 году здесь красногвардейцы и псковские добровольцы впервые вступили в бой с кайзеровскими войсками. Об этом более убедительно свидетельствует величественный монумент в Крестах, установленный в 1986 году. Раньше праздник назывался День Красной, потом Советской, армии и Военно-морского флота, сейчас это День защитника Отечества. Суть одна — слава защитникам Родины!

Николай Груздов, председатель областного Совета ветеранов войны и труда

— Как ветераны его отмечают?

— Очень многие, в первую очередь, конечно, мужчины, — как свой второй день рождения. И это без всякого преувеличения. Необходимо сказать, что определенной части ветеранов в эти дни приходится и работать — встречаться с молодежью, выступать на митингах. Это святое дело. Реализуем социальный проект «Патриотизм — национальная идея России». К сожалению, все меньше остается тех, кто защищал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Им особый почет и уважение. Молодежь достойно приняла и несет их эстафету в послевоенные годы. И здесь есть место подвигу. Об этом свидетельствует памятник десантникам шестой роты, названные в честь героев школы, улицы. Все престижнее становится служба в наших вооруженных силах. Действия же ее лучших представителей в Сирии в борьбе с терроризмом убедительно показали всему миру нашу военную и техническую мощь и высокий профессионализм, отвагу, другие лучшие человеческие качества военнослужащих. Приятно, что в числе награжденных были и псковичи.

— Недавно у вас состоялась встреча с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым. Каковы впечатления, итоги?

— Очень хорошие. Заинтересованно слушал мое сообщение о деятельности самой крупной в области общественной организации, внимательно разобрался в проблемах.

У стелы в Крестах ежегодно вспоминают события 1918 года, но на этот раз праздник обещает быть особенным.
Фото Андрея Степанова

 У стелы в Крестах ежегодно вспоминают события 1918 года, но на этот раз праздник обещает быть особенным.

Фото Андрея Степанова— Каких?

— Главная из них — сокращение финансирования по программе «Старшее поколение». Оно уже восстановлено на уровне прошлого года. Михаил Юрьевич — человек дела. Получена полная поддержка.

— Юбилейная дата сказывается на подготовке к празднованию?

— Еще как! Впервые все организуется на таком уровне. Около двухсот различных мероприятий. И практически ни одно не обойдется без непосредственного участия ветеранов. Одновременно отмечается другой юбилей — 75-летие подвига Александра Матросова. Наша делегация, как и всегда, будет на торжествах в Чернушках Локнянского района 22 февраля.

— Что можете пожелать ветеранам и всем жителям области в канун 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии?

— От имени президиума областного Совета ветеранов войны и труда поздравляю с этим замечательным юбилейным праздником! Псковичи во все времена и во всех сражениях, как и в мирном, созидательном труде, показывали примеры мужества и героизма. Крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и счастья вам и вашим семьям! 

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