Псковская область готовится с размахом отметить 100-летие Рабоче-крестьянской Красной Армии, родившейся 23 февраля в боях под Псковом. Планируется реконструкция боя на реке Череха, военный парад, демонстрация военной техники, тематические выставки и концерты. Днем ранее в Локнянском районе отметят 75-летие подвига Александра Матросова, грудью закрывшего огневую точку противника. Председатель областного Совета ветеранов войны и труда Николай Груздов рассказал, почему в организации эту дату считают особой.

Скромный памятный знак в виде камня с табличкой на въезде в Псков на берегу реки Череха установлен в память о том, что в 1918 году здесь красногвардейцы и псковские добровольцы впервые вступили в бой с кайзеровскими войсками. Об этом более убедительно свидетельствует величественный монумент в Крестах, установленный в 1986 году. Раньше праздник назывался День Красной, потом Советской, армии и Военно-морского флота, сейчас это День защитника Отечества. Суть одна — слава защитникам Родины! Николай Груздов, председатель областного Совета ветеранов войны и труда

— Как ветераны его отмечают? — Очень многие, в первую очередь, конечно, мужчины, — как свой второй день рождения. И это без всякого преувеличения. Необходимо сказать, что определенной части ветеранов в эти дни приходится и работать — встречаться с молодежью, выступать на митингах. Это святое дело. Реализуем социальный проект «Патриотизм — национальная идея России». К сожалению, все меньше остается тех, кто защищал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Им особый почет и уважение. Молодежь достойно приняла и несет их эстафету в послевоенные годы. И здесь есть место подвигу. Об этом свидетельствует памятник десантникам шестой роты, названные в честь героев школы, улицы. Все престижнее становится служба в наших вооруженных силах. Действия же ее лучших представителей в Сирии в борьбе с терроризмом убедительно показали всему миру нашу военную и техническую мощь и высокий профессионализм, отвагу, другие лучшие человеческие качества военнослужащих. Приятно, что в числе награжденных были и псковичи. — Недавно у вас состоялась встреча с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым. Каковы впечатления, итоги? — Очень хорошие. Заинтересованно слушал мое сообщение о деятельности самой крупной в области общественной организации, внимательно разобрался в проблемах.